15 человек, которые обнаружили у себя талант к шитью и не собираются останавливаться
Фотоподборки
22 часа назад
Рукоделие зачастую довольно монотонный процесс, и, чтобы получить результат, нужно набраться терпения. Особенно когда дело касается шитья, ведь иногда приходится шить и тут же пороть. Но героев нашей статьи это не пугает, а потому их наряды хочется разглядывать и любоваться ими.
«Сшито мной вручную, без выкройки»
- Наверное, вы его носите, а все поворачивают головы и шепчутся: «Кто она?» Такое платье нужно каждой женщине! Я потеряла дар речи. © GoofyGooberSundae / Reddit
«Наконец-то мое платье готово! Полтора года на него потратила и теперь наверно буду его носить везде, где только можно»
Такие изящные ножки и такой тяжелый верх! Не наа такой фасон рассчитан.
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«Я начала шить чуть больше месяца назад, решила бросить себе вызов и сшить платье для свадьбы, на которую меня пригласили»
«Этот желтый цвет радует меня каждый раз, когда я на него смотрю. Это техника кутюрной драпировки и ручная вышивка»
Я помню это платье, это диплом или что-то вроде в техникуме по дизайну одежды, или как там у них это называется.
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«Мой любимый костюм, который я сшила из простынок, купленных в секонде по дешевке»
«Пусть в этом костюме я и напоминаю диван, мне он безумно нравится»
«Сшила это платье на свадьбу и это, пожалуй, одна из лучших вещей, что у меня получалась»
«Это мое первое платье, и я сшила его для вечеринки. Шила без выкройки. Сняла мерки, раскроила от руки и надеялась на лучшее»
«Мое дебютное платье по собственной выкройке, которую пришлось делать из-за того, что я не нашла нигде подходящую готовую»
«Мое первое платье. Я решила воссоздать мой любимый наряд Мерилин Монро»
«У меня была куча лоскутков, из которых я решила сшить пальто своей маме. Она сказала, что это лучший подарок за ее жизнь»
«Я немного боялась шить из этой ткани, до нее у меня был опыт только с хлопковыми. Но риск оправдался!»
«Горжусь этим нарядом, хоть он и не идеален. Я сшила его буквально за несколько часов до праздника»
- Я шью уже 40 лет, а такой ткани до сих пор избегаю. Браво! © -Veronique-SHM / Reddit
«Я решила воссоздать культовое „платье мести“ принцессы Дианы по-своему»
А руки надо обязательно так держать, чтобы "крылья? Бретели? Рукава?" не сползли?
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«Шила непрерывно 6 часов, и вот мое корсетное платье готово к мероприятию, которое состоится уже вечером»
Многие любят рукодельничать. Одним нравится сам процесс, вторым результат, а третьим - и то, и другое.
Фото на превью sailorssaturn / Reddit
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