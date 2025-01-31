15 человек, которые обнаружили у себя талант к шитью и не собираются останавливаться

Рукоделие зачастую довольно монотонный процесс, и, чтобы получить результат, нужно набраться терпения. Особенно когда дело касается шитья, ведь иногда приходится шить и тут же пороть. Но героев нашей статьи это не пугает, а потому их наряды хочется разглядывать и любоваться ими.

«Сшито мной вручную, без выкройки»

Наверное, вы его носите, а все поворачивают головы и шепчутся: «Кто она?» Такое платье нужно каждой женщине! Я потеряла дар речи. © GoofyGooberSundae / Reddit

«Наконец-то мое платье готово! Полтора года на него потратила и теперь наверно буду его носить везде, где только можно»

«Я начала шить чуть больше месяца назад, решила бросить себе вызов и сшить платье для свадьбы, на которую меня пригласили»

«Этот желтый цвет радует меня каждый раз, когда я на него смотрю. Это техника кутюрной драпировки и ручная вышивка»

«Мой любимый костюм, который я сшила из простынок, купленных в секонде по дешевке»

«Пусть в этом костюме я и напоминаю диван, мне он безумно нравится»

«Сшила это платье на свадьбу и это, пожалуй, одна из лучших вещей, что у меня получалась»

«Это мое первое платье, и я сшила его для вечеринки. Шила без выкройки. Сняла мерки, раскроила от руки и надеялась на лучшее»

«Мое дебютное платье по собственной выкройке, которую пришлось делать из-за того, что я не нашла нигде подходящую готовую»

«Мое первое платье. Я решила воссоздать мой любимый наряд Мерилин Монро»

«У меня была куча лоскутков, из которых я решила сшить пальто своей маме. Она сказала, что это лучший подарок за ее жизнь»

«Я немного боялась шить из этой ткани, до нее у меня был опыт только с хлопковыми. Но риск оправдался!»

«Горжусь этим нарядом, хоть он и не идеален. Я сшила его буквально за несколько часов до праздника»

Я шью уже 40 лет, а такой ткани до сих пор избегаю. Браво! © -Veronique-SHM / Reddit

«Я решила воссоздать культовое „платье мести“ принцессы Дианы по-своему»

«Шила непрерывно 6 часов, и вот мое корсетное платье готово к мероприятию, которое состоится уже вечером»