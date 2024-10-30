15 человек, которые внезапно столкнулись с чужой культурой

Когда выезжаешь за границу, то думаешь, ну все: сейчас и отдохну, и впечатлений новых наберусь. И вот тут столкновение с чужой культурой может добавить изрядной остроты путешествию. Зато, в конце концов, будет что рассказать на весь интернет.