15 человек, которые внезапно столкнулись с чужой культурой
Истории
1 час назад
Когда выезжаешь за границу, то думаешь, ну все: сейчас и отдохну, и впечатлений новых наберусь. И вот тут столкновение с чужой культурой может добавить изрядной остроты путешествию. Зато, в конце концов, будет что рассказать на весь интернет.
- Ехал на байке на Бали, попал в аварию. И вот сижу кукую в кафе, жду эвакуатор. Ко мне подсел хозяин, выслушал и достал небольшую металлическую коробочку. И настойчиво ее мне пихает. «Купи! Это то, что тебе сейчас нужно». Я растерялся: «А что там?» Оказалось, там были усы тигра и кусочек крокодила. До сих пор осталось много вопросов. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала на Бали, понадобилось вызвать такси. Таксист попался уж больно болтливый. Когда узнал, откуда я, сказал, что ни разу в жизни снега не видел. Как вы, говорит, вообще ездите на машинах зимой? И вот я начала рассказывать «ужасы» о минус 30 и незамерзайке, о сменной резине, о печке в машине... У водилы челюсть периодически падала. А у меня было стойкое ощущение, что Америку для чувака открыла. © Подслушано / Ideer
- В гостинице в ванной недавно увидела табличку — человек стоит рядом с ванной и поливает себя из душа. И перечеркнуто это дело. Очень удивилась. А это для китайцев табличка была, оказывается. © Хильдур / ADME
- Я живу в Италии, есть соседки итальянки в возрасте. И вот они очень любят потрепаться часов в 6 утра, стоя на балконах. А летом-то все окна и двери открыты, слышно с улицы абсолютно все... Проходится просыпаться под споры о том, какую клизму лучше ставить, куда там ночью ходила соседка с нижнего этажа и почему дед-сосед не хочет с ними тусоваться. © LokiFran / Pikabu
Не только итальянки, увы...многие южные народы таким страдают - громкий голос, непомерная общительность и полное непонимание того факта, что это может кому-то мешать)
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- Отдыхаем в Таиланде, гуляли и нашли кошелек с банковскими картами, правами и приличной суммой денег. Оказалось, что владелец кто-то из местных. Я сразу предложила обратиться в банк. Написали онлайн-консультанту на английском, полчаса объясняли ситуацию, оставили свой номер. Через какое-то время звонят из банка: «Владелец сказал, что кошелек ему больше не нужен, можете выкинуть». Мы в шоке. © Подслушано / Ideer
- Живу в Китае пару лет и, казалось бы, уже привыкла ко всем странностям китайцев. Но пару дней назад я видела, как бабулька выгуливала на поводке сороку! Птичка очень резво прыгала по дороге с тоненькой веревкой на шее. И это все в центре столицы. © Подслушано / Ideer
- Одногруппница поехала по обмену в Германию. Вечером ее пригласили на чай, на столе были пирожные. Она съела одно, затем второе, чем вызвала явное негодование на лицах. Оказалось, что пирожных было ровно столько, сколько людей за столом, и она съела и свое, и чужое пирожное. Семья оказалась понимающая, посмеялись и все ей объяснили. © teachmydogtobark / Pikabu
Когда едешь в другую страну, неплохо бы познакомиться с обычаями и традициями народа. В одной стране гостя будут кормить и пичкать до отвала. А в другой - caми пожрут, а гостю и воды не предложат.
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- Живу в Париже. Сворачиваю на свою улицу, а меня останавливает мужчина лет за 40 и говорит, что просто хотел сказать, что я безумно красивая. Завязался маленький разговор, спросил откуда я, что и как. А потом, абсолютно ниоткуда, спрашивает: «Вы влюблены?» Я решаю ему подыграть, расплываюсь в улыбке и отвечаю: «Безумно». На что этот мужчина широко улыбается, говорит: «Прекрасно», — и спокойно идет дальше по улице. © Подслушано / Ideer
- Родители рванули на неделю в Турцию. И вот они, «посвежевшие и отдохнувшие» ждут в аэропорту вылета домой. Начинается посадка, папа подходит к стойке, дает паспорт и посадочный талон. Турок за стойкой, открыв паспорт, начинает пристально смотреть на папу, попросил снять кепку. После продолжительной игры в гляделки, он ставит штамп и желает приятного полета. Тут к стойке подходит мама, дает все тоже самое. Открыв паспорт, мужик сообщает маме, что паспорт не ее. Мама выхватывает паспорт и начинает ржать на весь аэропорт. Мужик за стойкой в растерянности. Уж не знаю как, но родители как-то случайно обменялись паспортами. И самое главное, что папу пустили... © Vortik / Pikabu
- Путешествовали по Эфиопии. Нас очень удивляло, что владельцы ресторанов отводили дочку на кухню и там играли с ней. А когда мы приехали туда в следующий раз с сыном, то они и его забирали. Все это, чтобы мы спокойно поели без детей. Мы сначала не могли привыкнуть. Но детям и правда было весело на кухне. © barefoot_yank / Reddit
- Сестра живет в Китае, там вышла замуж и обзавелась толпой китайской родни. Я приехала в гости и завалились к нам тетушки. Налетели с разговорами, я машу руками, мол, не понимаю. Они к сестре. И слышу, повторяют мое имя: «Анжелика, Анжелика». Спрашиваю сестру: «Меня обсуждали?» Она краснеет и выдает: «Ой, может, не надо, а?» Но я прижала и она все выдала. Оказалось, тетушки такие: «Ой, она вообще по-китайски не понимает? То есть совсем-совсем, даже наш общий китайский, не диалекты? Она у вас тупенькая, да?»
- Однокурсница, которая учила итальянский, ездила на полгода по обмену учиться в один из миланских университетов. Как-то она ужинала в хорошем местном ресторане и случайно подслушала, как владелец распекает официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. С характерными итальянскими интонациями и изрядным количеством ругательств владелец выражал недовольство тем, что официант работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным итальянским вечером. © Simplygreat / Pikabu
- Расплачиваюсь на кассе в Китае и роняю крупную монетку. Впереди меня стоит китаянка, которая начинает наклоняться за упавшем юанем. Я, предчувствуя, как она мне его отдает, начинаю подбирать в голове слова благодарности, испытываю смешанные чувства неловкости, что не поднимаю сама, а эта пожилая женщина поднимает для меня, думаю о том, какие же все-таки милые китайцы и так далее. А она, подняв денежку, просто кладет ее себе в кошелек. © Подслушано / Ideer
- Были лет 10 назад в Египте. Служащий отеля чемоданы принес и стоит в номере, потупив глазки в пол. Подруга дает ему чаевые, а он взял и такой: «Но это же крайне мало, давай еще!» Подруга медленно и с улыбкой вытягивает эту купюру у него обратно из руки и говорит: «Ну раз мало, тогда извините, ничего не дадим». Сумма тут же стала приемлемой. © RamFlake / Pikabu
- Гуляла в Казерте (городок рядом с Неаполем) и забыла на скамейке дорогущий фотоаппарат. Вернулась через полчаса — нет его. На следующий день, печальная, брожу по Неаполю, ко мне подлетает пара итальянцев и спрашивает: «Синьора, вы не были вчера в Казерте?» Они нашли там мой фотоаппарат, разглядели меня на одном снимке, и весь день в Неаполе приставали к высоким худым блондинкам. © villiss / ADME
А вот еще несколько человек, которым есть, что вспомнить из своих путешествий:
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