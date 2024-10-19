18 человек скатались за границу и теперь долго будут это вспоминать

Когда выезжаешь за границу, то думаешь, ну все: сейчас и отдохну, и впечатлений новых наберусь. И это правда, впечатлений новых действительно набираешься, правда, иногда совсем не тех, которых ожидаешь. И в итоге получаются такие курьезные истории, что можно смело на весь интернет рассказывать.