15+ человек, которые вышли из ресторана со словами: «Мда, лучше бы пельмешек дома сварил»

Многие люди ходят в кафе и рестораны, чтобы хорошо провести время: пообщаться с друзьями, попробовать блюда от профессиональных поваров или же провести романтический вечер вдвоем. Но порой посещение таких мест может оставить столько эмоций, что захочется поскорее рассказать всем вокруг.

«Заказал устрицы. Внутри одной из них нашел жемчужину»

«Ненадолго отлучился в туалет в ресторане, а когда вернулся, то обалдел. Вот что официант сделал с моим телефоном»

Вам придется еще и заплатить за это. © FuMan****s / Reddit

«Нам принесли рыбу на камне: и то и другое выловлено в одном водоеме. А макароны подали в банке»

Кстати, почитайте истории от некоторых посетителей, которые просто хотели поесть в ресторане, а вышли оттуда с глазами по пять копеек.

«Креветка на телефоне»

«В этом суши-ресторане доставляют заказы на паровозике»

«Мы всей семьей отравились вот такими устрицами»

Да я отравился только взглянув на это фото. © metal_bas**** / Reddit

«Вот как нам принесли заказ»

Мне кажется это глупым, ведь снизу есть нормальная тарелка. © NoBSforGma / Reddit

«Мне вручили кофе в пакетике»

«Не говори мне, что любишь. Просто принеси кофе».

«Заказал яйца всмятку. Так мне принесли все это на разделочной доске с трещинами. Что может быть хуже?»

«По-видимому, в ресторане считают, что печеный картофель должен выглядеть так. Но мне не хочется есть высушенную картофельную кожуру со сметанкой»

«В этом мексиканском ресторане нет никаких цен в меню»

«Вот так выглядит французский луковый суп, который мне принесли»

Я работал в этом ресторане. Мы просто брали и разогревали в микроволновке суп из пакетов, а сверху посыпали сыром и гренками. © NoAcanthocephala6547 / Reddit

«Заказал круассан, а мне принесли вот это. Сказал, что это обычная булка. Но меня обозвали лжецом и утверждали, что это такой вид круассана»

«Тот момент, когда жена 3 месяца просила поставить выключатель на кухню, и ты психанул»

«Зашел в туалет в одном ресторанчике. Мне показалось, что это хорошая переговорная»

«Мороженое и десерты они принесли на разделочной доске, а пончик в пакете»

«В этом кафе есть стол с пазлом, чтобы можно было скоротать время, пока ждешь свой заказ»

Или просто они обслуживают так медленно, что клиенты успевают собрать пазл. © ebrum2010 / Reddit

«Кто-то грыз табличку с номером стола, за которым мы сидели»

Вы уже давно там сидите, да? © dewpacs / Reddit

«Вот кого я встретил в моем любимом заведении азиатской кухни»

Он выглядит очень вежливым. Просто оплатите ему ужин. © beotherwise / Reddit

Бонус: Порой недоверие к ресторану может возникнуть с первых минут

Как-то раз мы с мужем пошли в тихое местечко с итальянской кухней. Перед тем как сделать заказ, муж отлучился в туалет. Буквально через несколько минут выбегает он оттуда и говорит: «Пойдем-ка лучше отсюда». Оказалось, что в туалете он встретил повара, который даже не помыл руки и пошел сразу на кухню. © Glindanorth / Reddit