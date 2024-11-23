15+ историй о том, что в нелепую ситуацию может попасть кто угодно. Даже наши читатели

Никто не спорит, что в неоднозначную ситуацию может попасть каждый - один по странной случайности, другой - по собственной невнимательности. Вот только мало кто решается признаться в этом. Герои этой статьи, они же - наши читатели, не просто поведали всему миру о своих провалах, но еще и от души посмеялись над ними. Кое-кто припомнил еще истории о своих родственниках и знакомых, которые тоже однажды эпично начудили или ляпнули такое, что все вокруг попадали от хохота.