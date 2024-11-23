тю, я такого от своих клиентов навидалась). метр сосисок взвесила бы не переспрашивая.
15+ историй о том, что в нелепую ситуацию может попасть кто угодно. Даже наши читатели
Никто не спорит, что в неоднозначную ситуацию может попасть каждый - один по странной случайности, другой - по собственной невнимательности. Вот только мало кто решается признаться в этом. Герои этой статьи, они же - наши читатели, не просто поведали всему миру о своих провалах, но еще и от души посмеялись над ними. Кое-кто припомнил еще истории о своих родственниках и знакомых, которые тоже однажды эпично начудили или ляпнули такое, что все вокруг попадали от хохота.
- Однажды на работе мне нужно было зайти к начальнику, который из своего кабинета переехал в другой по причине ремонта. Я еще не была в новом кабинете, поэтому зашла, поздоровалась с секретаршей и постучала в ближайшую дверь. Смотрю, тишина, а секретарша улыбается и говорит, что это шкаф. Дверь в кабинет начальника была рядом и выглядела так же. А я стучала в шкаф. © blueyed10 / Dzen
- На первом курсе университета в одной комнате со мной жил парень. В первые дни учебы он пошел в магазинчик, расположенный рядом с общежитием. Вернулся возмущенный: «Говорю продавщице: «Мне метр сосисок». А она: «А это сколько»? Она реально не знает, что такое метр». Был очень удивлен, когда я ему сказал, что сосиски продаются не по длине, а по весу. © Сергей М. / Dzen
- Со мной в студенческом общежитии жила одна "хозяюшка". Прихожу с занятий, а она говорит: "Глянь, почему у меня макароны слиплись?" В ходе расспросов выяснилось, что она помыла сырые макароны, потом закинула их в кастрюлю со сливочным маслом... и они почему-то слиплись. © Елена Колесова / Dzen
- Едем с мужем на дачу после работы. Говорю: "У дома тормозни, я переоденусь и пару бутеров сделаю". Возвращаюсь, плюхаюсь на сиденье и вижу: вместо мужа за рулем какой-то мужик. Я обалдела: "Где Сережа?" А мужик тот - молодец. Взял себя в руки и спокойно спросил: "Что, еще и Сережа должен прийти?" Я выхожу из машины и вижу, как мой муж летит ко мне со всех ног. Только что на его глазах жена села в левую тачку. Он и обалдел. © Светлана Фролова / Dzen
- Моя мать попросила сфотографировать ее. Оставила 3 фото. Говори мне:
- Вот на эти двух я получилась лучше всего, поэтому отправь по электронной почте Галке третью.
- Но почему третью, если она менее удачная?
- Потому что те две я хочу ставить себе! И да, отправь третью Галке 2 раза!
- А 2 раза-то зачем?
- Ты совсем глупая или прикидываешься? Одну - для нее, вторую - для Саши! © Voyager / Dzen
- В контору, где работает моя мама, привезли миллион для выдачи зарплаты. Конечно, был сейф в бухгалтерии. Но в зарплатный день там оказалось пусто. Мама хохочет: "Вся бухгалтерия на ушах стояла". А вышла вот какая нелепица: кто-то из сотрудников сунул деньги в морозилку. Там просто холодильник стоял рядом со шкафом, где был сейф. © GrandVector / Dzen
-А где бабуля? В смысле Сережа????
-Я за него, и я расскажу тебе как пройти в библиотеку. Хахахахаха (очень зловещий смех маньяка)
- Работала в лаборатории, которая занималась исследованием условий труда на рабочих местах. Мы проводили замеры различными приборами. Так вот, предстояло мне обследовать 10 машин. Пришла. Мне сразу дают водителя, садимся в машину, едем, я произвожу замеры, попутно рассказывая водителю, что я делаю. Вторая машина, третья... я работаю, рассказываю. Сажусь в четвертую машину, все повторяется, и тут водитель мне говорит: "Вы уже в четвертый раз мне рассказываете! Я все факторы наизусть выучил!" И только тут я посмотрела на водителя, и поняла, что этот человек сегодня катал меня на всех машинах. © Елена. Всё будет хорошо! / Dzen
- Муж однажды яйцо всмятку в скорлупе попробовал в микроволновке подогреть. Бабахнуло знатно, но только отмывать пришлось, а вот его матушка в духовке электрической плиты когда-то вздувшиеся банки шпрот (дефицит по тем временам) решила простерилизовать. Вот там реально плита не устояла. © Наталья Козлова / Dzen
- Однажды я с мужем и старшим сыном пошла в гости к подруге. А лифт был расположен рядом с квартирой на первом этаже. Еще у этой квартиры было 2 дверных звонка - одна кнопка там, где ей и положено быть - наверху, а вторая - на уровне кнопки от лифта. Ну и я нажала на эту кнопку. Открывается дверь, оттуда бабулька:
- Вам кого?
Я хотела было возмутиться, мол, твое какое дело, но вслух произнесла:
- Мне на четвертый.
Бабулька сделала шаг назад, я вошла и оказалась... в квартире.
В это время муж и сын чуть не умерли от смеха. © Voyager / Dzen
- Мама моя 1939 года рождения. Где-то в начале 2000-х стоим, ждем пока железнодорожный состав пройдет и можно будет пересечь пути. А тепловоз медленно-медленно едет. Вот тут мама и выдала: "Наверное, рейс очень долгий, машинисты уже устали." Спрашиваю: "Почему ты так считаешь?" А она выдает: "Так уголь-то давно не используют, вот и приходится им всю дорогу солярку в котел ведрами плескать! Представляешь, как это трудно!"
Лекция ничего не изменила. Так и остались машинисты с ведрами. И это при том, что мама до пенсии работала инженером-строителем! Вот как так? И это не деменция. Она и по сей день шустрая и та еще авантюристка. Дай бог ей долгих лет и здоровья! © Анна / Dzen
- Работала с пенсионеркой в одной лаборатории долгое время, хорошая женщина, в лабораторной работе - крутой специалист, но вот компьютер для нее - темный лес! Не мудрено - человеку 75 лет на тот момент было. И мы с ней так и работали: она меня в лаборатории натаскивает, я ее в компе на отчетах дрессирую.
Вот как-то в очередной раз попросила она меня помочь с печатью документов, я подошла, а у нее куча вкладок открыта, непонятно, что печатать, куда смотреть, все жутко виснет из-за этого. Я и говорю ей:
- Ой, сколько вы всего наоткрывали тут, Вера Николаевна, все висит. Выйдите отсюда!
Имела в виду, естественно, выход из программы, чтобы зайти по новой и начать с чистого листа.
А она... встала и вышла из кабинета, вроде как всхлипнув. Я не поняла сначала, думала, она в туалет или еще за какой надобностью вышла. Жду-жду, нет ее. Выхожу в коридор посмотреть, а она у кабинета грустная сидит. Я ей:
- Вы чего ушли-то, Вера Николаевна?
- Так ведь ты же сама мне выйти велела.
Обе смеялись с ней до колик и вспоминали это еще долго потом. © Кудрявцева Анна / Dzen
- Приятель рассказывал, как лет в 16 в конце 80-х пошел он на работу к матери. Она позвонила, чтобы он забрал продукты, которые им дали на предприятии: крупы, сахар, муку. Она в конторе какой-то работала в 1,5 км от дома. Упаковала все в коробку от бланков с работы и заклеила серой липкой лентой.
На предприятии - извилистые узкие коридорчики, куча шкафов со стеллажами и коробками. Мама ему показала в коридоре коробку и пошла работать. А его тут позвали в другой кабинет что-то помочь сделать - парень он крупный был. Он в итоге перепутал коробку. Припер домой, а она весила килограммов 15. Еще и на 4 этаж тащил - лифта не было. Занес на кухню, на стол поставил. И тут звонок:
- Алло! Ты что утащил! Я же тебе показала, какую брать. Тащи обратно бланки, они подотчетные!
Пришлось нести обратно - приволок под хохот конторщиков, еще и обещанные продукты потом потащил домой. © Сергей Попов / Dzen
- Муж только новый автомобиль взял, а я не привыкла и приземлилась по привычке в чужую машину старой марки аналогичного цвета, которая припарковалась в аккурат рядом с новой машиной мужа. Самое смешное, что пристегиваясь, я произнесла:
- Чего тупим? Поехали.
И вдруг услышала рядом совершенно незнакомый мужской голос:
- Ну... поехали. А вам куда?
Немая сцена и потом дикий ржач обоих. Принесла извинения, вышла. Надо было глаза ошалевшего супруга видеть, сидевшего в своей машине рядом и наблюдавшего всю эту канитель. © Кудрявцева Анна / Dzen
- Я одной мадам сказала, чтобы она приходила к 9:00, не опаздывала. В крайнем случае, ждем ее до четверти десятого, потом уезжаем без нее. Так она потом скандалила, что пришла в 9:20, а мы уже уехали. А обещали ждать до четверти десятого, то есть до 9:25. Все попытки объяснить ей, что четверть часа - это не 25 минут, а 15, провалились. Четверть, по ее мнению, это всегда 25. Неважно чего, процентов или минут. © Voyager / Dzen
- Едем знакомиться с родителями девушки нашего сына. Надо цветы купить, чтобы сваху уважить. Выхожу около цветочного магазина, а сын с женой на 5 минут отъехали по другим делам. Купил цветы, жду. Подъезжает мой "Шевроле" (бампер справа сломан и топорщится, как у слона ухо). Открываю дверь, сажусь и командую: "Вперед! Время поджимает".
Тишина. Я выглядываю из-за букета и вижу обалдевшего мужика за рулем и такую же женщину сзади. Только девчушка лет восьми смотрит на меня удивленно, но с интересом. Извиняюсь, выхожу, а за этой машиной стоит моя, а в ней все тихонько ржут, они все видели. Тот мужик вышел, посмотрел назад и тоже заржал, ибо наши машины - близнецы, причем с одинаковыми повреждениями. Курьез, но вот так появились новые знакомые - приятные люди. © Дровосек Железный / Dzen
- Мы вызвали такси в аэропорт. Выходим с тремя огромными чемоданами из подъезда, стоит такси, рядом крутится водитель и спрашивает: «Это вы в аэропорт?». Подтверждаем, мол, куда же еще с такими чемоданами. Он начинает загружать, а они в багажник не влезают. Водитель пыхтит, достает из багажника все имеющиеся вещи: детское кресло, какой-то ремонтный набор, и чемоданы каким-то чудесным образом помещаются.
Мы садимся в машину, но тут из нашего подъезда появляется женщина с небольшой сумкой и говорит, что это ее такси. Точно! Модель такая же, а номер другой. Наше такси стояло у соседнего подъезда. Ох, как водитель расстраивался, когда чемоданы выгружал. © юлия / Dzen
- На прошлой неделе распечатала новый рулон туалетной бумаги. Потом обнаружила, что в туалете нет этого рулона. Пришла к мысли, что хотела, но не сделала. Распечатала второй. Вечером пошла ставить котлеты в холодильник. Перед глазами на полке стоял первый рулон © L.K. / Dzen
"Н_а прошлой неделе распечатала новый рулон туалетной бумаги". Пришлось перечитать несколько раз. Поскольку воображение все время рисовала картину: принтер распечатывает туалетную бумагу :))))
- Впервые в жизни приехала сама на машине в огромный торговый центр. Поставила ее на парковку и пошла за покупками. Потом в тот же центр приехал муж, и после шопинга мы пошли на парковку.
Муж и спрашивает где я оставила машину, а я отвечаю, что найти ее будет легко, так как рядом стоит огромный малиновый джип. Сначала я даже не поняла, почему муж так странно на меня посмотрел, а потом до меня как дошло. В общем, это была достаточно длительная романтическая прогулка по парковке. © Жужа Лаптева / Dzen
- Поехали мы с коллегами в аэропорт на машине одного из них. Не добираться же обратно всякими электричками. Скинулись на платную парковку, со всех вместе сумма была терпимая. Возвращаемся через 5 дней и понимаем, что ни один из нас даже примерно не помнит, где стоит машина. Аэропорт столичный, парковка гигантская! Это был очень занимательный квест - мы разделились и прочесывали ряды. Преимущество было у владельца, так как он периодически нажимал на свой пульт, чтобы запикало. Но в результате нашел машину не он. © Всё и сразу / Dzen
Продолжим читать истории? Вот подборка, в которой 15+ мастеров на все руки с юмором рассказали о своих трудовых буднях.
Комментарии
"Герои этой статьи, они же - наши читатели, не просто поведали всему миру о своих провалах..."
А все истории с Dzen...
Это что, Адме официально признан филиалом Dzen?
Или нас туда записали без нашего ведома???...