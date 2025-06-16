15+ детских фотографий, глядя на которые так и тянет улыбнуться

Еще совсем недавно мы все вели себя на камеру несколько иначе. Не было никаких долгих позирований ради идеального кадра, не было никаких фильтров и приложений — мы просто жили и наслаждались своими юными годами, даже не подозревая, сколько искренних эмоций все эти снимки подарят нам в дальнейшем.

«Одноклассники говорили, что их родители запрещали дружить со мной»

Ты что, тратила по флакону лака для волос в день? © knowledgebass / Reddit

«Предполагалось, что это будет милая фотка супруги с ребенком»

Однозначно в рамочку и на стену! © plagueisthedumb / Reddit

«Я была довольно странным ребенком»

Девочка слева буквально: «Что это, черт возьми, такое?» © kosmonautinVT / Reddit

«Кампания по сбору средств на матрас для моих школьных групп (я реально стояла прям вот в этом на обочине шоссе)»

«Сочетание прически и выражения лица — просто отпад»

«Примерно 1990-й. Лак для волос был тогда моим лучшим другом»

«Второй курс, 2001 год»

«Так неловко...»

«Моя сестра попросила няню сделать ее похожей на Еника»

«Я хотела выглядеть иначе на этой школьной фотографии»

© baddiewaphatee / Reddit Iriadum 15 часов назад О, да... "Зачем голову задрала? Я вижу твои ноздри!" - Сказала фотограф. А то я что сама по себе курносая - не важно.

Правда, увидев примерно то же, что н4 фото, когда я опустила подбородок к шее, не стала настаивать - - Ответить

«Зачем они заставили меня надеть это платье? Мне почти 30 лет, а я все еще ненавижу платья»

«В 2016 году я каждый божий день ходила в школу с голубой помадой на губах»

«Я 10 лет прокаталась с такой фоткой на водительском»

«Мое фото из тех времен, когда я любила шоу про топ-моделей»

«Просыпаться после вечеринки в 2011 году было тем еще испытанием!»

«Это все мама виновата»