15 доказательств того, что после работы в торговле у людей нервы крепче стали становятся

Работа, на которой тесно и постоянно взаимодействуешь с людьми, — не самая простая. Клиенты и коллеги попадаются всякие. Об этом не понаслышке знают те, кто работал в торговле. То люди со странными претензиями придут, то директор самодур попадется, то вообще что-нибудь эпичное произойдет.