15 доказательств того, что после работы в торговле у людей нервы крепче стали становятся

Истории
1 час назад

Работа, на которой тесно и постоянно взаимодействуешь с людьми, — не самая простая. Клиенты и коллеги попадаются всякие. Об этом не понаслышке знают те, кто работал в торговле. То люди со странными претензиями придут, то директор самодур попадется, то вообще что-нибудь эпичное произойдет.

  • Развозил товар по торговым точкам. Магазины заранее заказывают то, что им надо, и платят по факту получения товара. Если откажутся, сумма падает на мою зарплату. Обидно, но всякое бывает, как-то выкручиваюсь. И вот приезжаю как-то в очередную точку, которая заказала 20 коробок пряников и 10 коробок конфет. Мы аж на фирме все радовались: тот магазин всегда очень скромные заказы делает, а тут такой пир. Подруливаю к продавщице, мол, здрасьте, вот товар, вот накладные. Получите, распишитесь, дайте денежку. А продавщица такая: «Не будут ничего получать. Ну 2 коробки пряников возьму, так уж и быть». Я в шоке, начинаю докапываться, наезжать. И тетенька объясняет: «Я когда вашему представителю заказ давала, меня как раз мужчина бросил. Не знаю, что на меня нашло. Но он такой дурак был, что и слава богу! Я успокоилась и поняла, что не надо нам столько пряников и конфет. Уж поймите». Ну это просто ужас, товарищи.
  • Я 15 лет проработала в торговле в должностях от продавца до директора магазина. Наслушалась и натерпелась всякого. Сейчас попала в офис на спокойную работу: пришла, чаек попила, полторы бумажки с места на место переложила — и день прошел. И не описать словами, с какой радостью я бегу на работу. Все познается в сравнении. © Подслушано / Ideer
  • Наш продуктовый магазин торгует готовой курицей, которую покупатели забирают прямо из печек. В один из дней мы уже собирались закрыться, так как все продали. Осталась лишь одна готовая тушка, которую хотел забрать наш кассир. Чтобы она оставалась теплой, мы оставили ее в печке и приклеили большую наклейку: «Продано», — чтобы никто ее не забрал. Но вот последнюю покупательницу это не остановило, она решила проигнорировать наклейку и забрать курочку. Наша кассирша попыталась объяснить, что тушка уже продана, на что покупательница взяла и бросила этой курицей в кассира. © Unknown author / Reddit
  • Муж работает в торговле, и есть у них противная тетка-директор. За глаза ее звали Жабой Пыпой. Как-то муж с коллегой перемывали ей кости в чате, и муж умудрился сообщение ей отправить. Так она и узнала свою кличку. Муж думал, что все — уволят. Но все получилось эпичнее. Жаба воскликнула: «Хм, а откуда вы узнали, что моя девичья фамилия Пыпунова?» Но потом, видимо, до нее дошло, что никто ее фамилии не знал. Пару месяцев все потом страдали из-за ее гнева.
  • Мне 23 года, моя коллега — женщина 45 лет в теле. Я сама по себе человек молчаливый, стеснительный. Нас частенько угощают конфеткой, печенькой, рыбу принесут попробовать. Делается это для дегустации и принятия конечного решения (будем брать товар или нет). Так вот, я ничего не пробую, потому что коллега уносит все домой под предлогом, что к ней дети приехали. Это просто черная дыра, которая все засасывает. © Подслушано / Ideer
  • Пришла женщина, спросила маркеры. Показал ассортимент. Она выбрала понравившиеся. Дал ей новую упаковку для проверки. Она все осмотрела и попросила другую пачку. Она, видите ли, убедилась в свежести маркеров, а вот использованные не хочет. Я ей говорю, мол, вы же сами ими писали. Но она уперлась, что хочет другие. Спорить не стал, ибо нервы дороже. Да и маркеры эти не ходовые. Но вот интересно: если я откушу яблоко, верну его продавцу и попрошу некусаное, это тоже проканает? © Een****n / Pikabu
Шуршилла
1 час назад

Есть вопросы к коллективу, который за глаза называет директора Жабой Пыпой.

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  • Работаю в торговле. Работу люблю, но как же меня замучил мой директор. Напыщенный индюк, который старше всего на 2 года, считает себя пупом этой планеты. Хотя ничего толкового он не умеет и не знает, продвинула его на должность его мама, такой же директор. Работает он в разы меньше меня. Он словно считает меня своим конкурентом, поэтому постоянно ко мне имеет какие-либо претензии, цепляется ко мне и не считается с моим мнением. Не знаю, уволиться или забить и дождаться его увольнения. © Подслушано / Ideer
  • Женщина пришла в наш магазин за цепью, коллега должен был ее отрезать. Он это и сделал, после чего выдал покупательнице. И тут нежданчик: дама цепь взяла, отступила немного назад и с размаху ударила цепью по полу, как кнутом. От звука чуть весь магазин не содрогнулся. А дамочка так спокойно: «Ага, подходит», — заплатила и ушла. © Astro_Vampire / Reddit
  • Около недели назад в один из наших магазинов повалил поток детей. Скромные подростки, капризные и неугомонные пятилетки, совсем малыши, а главное — все без родителей. А продавцы на тот момент в неполном составе работали. Консультировать потенциального покупателя, скашивая один глаз на кассу, — вполне реально. Но когда в магазин заявляется свора детей, это непросто. Особенно в магазине рукоделия, где выставлено очень много интересной яркой мелочевки.
    За неделю детки четыре раза уронили вертушку с мулине, разбили несколько шкатулок и стеклянных колб, вскрыли банку аэрозольной краски и с удовольствием в ней извозились. Этого не случилось бы, будь рядом их родители. Но их рядом не было. Потому что в обувном магазинчике, который делит с магазином стену в ТЦ, было вывешено объявление: «Если ваш ребенок не примеряет обувь, пусть подождет вас за дверью». © Pozorina / Pikabu
  • Я всегда протираю все продукты, когда приношу их домой из магазина. Овощи и фрукты мою, а йогурты, бутылки и другие упаковки протираю. Потому что работала в торговле и знаю, как принимают товар на склад и в каких условиях товар там хранится: грязные полки и 100 грязных рук до момента, пока он попадет к вам домой. А другие считают мою привычку заскоком. © Подслушано / Ideer
  • Клиентка пыталась вернуть пару брюк. Я отнеслась к этому скептически, так как выглядели они хорошенько поношенными. Короче, отказала ей. Мадам все талдычила, что их никто не носил. Но тетю подставили ее трусы, которые вылетели из брюк, когда я решила их встряхнуть, чтобы начать оформление возврата. © theDut / Reddit
  • Работаю в магазине одежды для детей и самые сводящие с ума покупатели — это не беременные и не мамочки с колясками. Это бабушки! Придут, все перещупают, а так как вещи в основном белые, то меня аж наизнанку выворачивает, так и хочется по рукам щелкнуть, а сказать нельзя. Пять раз придет такая бабуля, вещь нафотографирует, подружкам своим разошлет, консилиум по телефону устроит. И ничего не купит в итоге. © Подслушано / Ideer
Melancholy
5 часов назад

В смысле «вылетели трусы»? Она брюки вместе с трусами сняла и в магазин принесла?

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  • Работаю в торговле и каких только болванов не повидала. Верхом неадеквата считаю мужика, который теперь разворачивается и выходит, видя меня за кассой. А все из-за того, что один раз я ему сказала, что в консервах для его котика есть рис. К моим коллегам он спокойно ходит и покупает горы этих банок. Как будто от того, что я пробью покупку, риса в консервах станет больше! © Подслушано / Ideer
  • Работаю оптометристом в сети аптек. Недавно сменилась заведующая и начался треш. Я должна проводить дегустации чая, произведенного для этой сети, отвечать за тестеры косметики собственного производства той же сети, обзванивать клиентов по интернет-заказам. И предлагать всякую ерунду типа витаминов для зрения. Сегодня мне заявили, что на мое место есть человек. Видимо, выживают. Да вот только я мать-одиночка, так просто от меня не избавиться. © LilG87 / Pikabu
  • Как-то к нам заявилась женщина, которая пыталась вернуть косметичку, подаренную ей мужем. У нее не было чека, в базе мы тоже ничего не нашли. Она долго орала на девушку, которая ее обслуживала, остальным сотрудникам даже пришлось стоять рядом для подстраховки, а то мало ли что. В итоге выяснилось, что косметичка была куплена не у нас, но вместо того, чтобы признать ошибку, дамочка позвонила в наш главный офис и наорала еще и на них. Там ее проблему, естественно, тоже никто не решил. Уходя, она выпалила, что к нам больше ни ногой, а сама через пару месяцев явилась и делала покупки, как ни в чем не бывало. © Betty_Bottle / Reddit

Работа с людьми — то еще приключение, как показывает жизнь. Никогда не знаешь, ждет впереди обычный день или запоминающийся.

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