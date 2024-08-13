15 доказательств того, что после работы в торговле у людей нервы крепче стали становятся

Есть вопросы к коллективу, который за глаза называет директора Жабой Пыпой.
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Работа, на которой тесно и постоянно взаимодействуешь с людьми, — не самая простая. Клиенты и коллеги попадаются всякие. Об этом не понаслышке знают те, кто работал в торговле. То люди со странными претензиями придут, то директор самодур попадется, то вообще что-нибудь эпичное произойдет.
Есть вопросы к коллективу, который за глаза называет директора Жабой Пыпой.
В смысле «вылетели трусы»? Она брюки вместе с трусами сняла и в магазин принесла?
Работа с людьми — то еще приключение, как показывает жизнь. Никогда не знаешь, ждет впереди обычный день или запоминающийся.