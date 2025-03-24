15 доказательств того, что правильно подобрать подарки — отдельное искусство

Нехорошо продавать бабушкины подарки. Пофиг, что не носишь золото. Дождись, когда бабуле станет уже всё равно, тогда продавай
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Выбор подарка — всегда небольшое испытание. Хочется удивить, порадовать и сделать что-то запоминающееся. Но иногда идеи выходят за рамки привычных стандартов и превращаются в настоящие истории.
Нехорошо продавать бабушкины подарки. Пофиг, что не носишь золото. Дождись, когда бабуле станет уже всё равно, тогда продавай
Морские свинки, змея, собака.... Не дай бог в такую сумку заглянуть 🤣
Тут больше историй о странных и необычных подарках: