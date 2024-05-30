15+ героев онлайн-шопинга, которые получили эпичные истории вместо обычных посылок

На витринах онлайн-магазинов товары такие соблазнительные, что мы готовы их тут же закинуть в корзину и оплатить. Ждем доставку, предвкушая радость. Но не тут-то было! То курьер привезет нечто странное, то товар окажется с браком, то в пункте выдачи сотрудники начинают шептаться, обсуждая наши покупки. И тут понимаешь, что онлайн-шопинг — это всегда лотерея!

Сделал заказ в кафе японской кухни. Открываю коробку, а там пицца с какими-то неизвестными ингредиентами и ужасным запахом. Звоню в поддержку, мол, я заказывал с морепродуктами, а вы чего привезли?! Ответ просто взбесил: Это, мол, новый рецепт от шеф-повара. Я говорю: «О таких вещах вообще-то нужно предупреждать заранее, может мне вообще не нужны такие сюрпризы». Извинились, вернули деньги и сказали, что это подарок. Я думаю, что они там что-то напутали, просто отмазаться пытались, ладно, зато поел на халяву.

Я как-то заказала летние платья и футболки, оплатила экспресс-доставку и... прождала около полутора месяцев. А когда получила посылку, обнаружила, что там лежат плавки размера XXL и мужские пляжные шлепки. © EUPHORIA / ADME

Попросила подругу заказать пару вещей на китайском сайте одежды, так как сама с этим делом не дружу. Оформляла она заказ на имя моей мамы. И все бы хорошо, но в графе «имя» она указала «тетя Галя». В итоге подружка истерично ржет, я на нее ору, а все мои деньги благополучно пропали, так как теперь оплаченную посылку на почте невозможно забрать. © Подслушано / Ideer

«Пришли заказанные шорты. И все — с магнитными бирками».

Я очень непривередливый человек. На прошлый Новый год заказала себе платье в онлайн-магазине. Пришла забирать, а в пункте выдачи предпраздничная суета. Быстренько в примерочной надела, понравилось, забрала. А потом дома, когда я уже надела платье правильной стороной вперед, оно мне понравилось еще больше. © Подслушано / Ideer

Увидела в интернете милую блузку с зауженным передом и пышными рукавами. Она мне так понравилась, что я даже не заметила отсутствие отзывов. В итоге мне прислали огромную мужскую футболку с пришитыми длинными рукавами и манжетами. © JeIIokitty / Reddit

Знакомая заказала комплект из учебника французского языка и рабочей тетради к нему. Получила цветную копию учебника без дисков и дополнительных материалов типа книжки с транскрипции и тестами. Стоило столько же, сколько и нормальное издание. © Алниола / ADME

Заказала клетку для птички по акции, а она приехала некомплектной. Я ее вернула, но потребовала заменить на аналогичную уже в полной сборке. Возвращать пришлось ножками нести, а вот замену мне уже привезли домой. Тут тоже случился казус. Курьер мне сказал, что я должна оплатить доставку. Я сообщила, что это косяк магазина, и я не собираюсь ничего оплачивать. Пришлось позвонить на «горячую линию»: минут 10 разборок со мной, потом — трубка курьеру, и все решилось. © sparkle777bk.ru / Pikabu

Заказала под Новый год одежды ребенку. Так как планировали уехать, указала, что доставка должна быть в самый последний день из предложенных. Мы как раз к 16 января должны были вернуться. Благополучно до 15 января забываю про приложение. Захожу накануне доставки, и что я вижу? Часть товара уже оформлена как возврат, потому что вещи не забрали. Кое-как дозвонилась до службы поддержки. Там мне заявили, что раз товар пришел раньше, надо было забирать. Обратно его не отправляют, так что вы сходите, поищите в магазине и купите уже по новой цене. Вот так. Больше в этом магазине ничего не заказываю. © user6487480 / Pikabu

Заказал в онлайн-магазине наполнитель для кресла-мешка, оплатил. Прихожу на почту, оператор называет сумму втрое больше, чем обычно. Смотрю в чек, а там включена стоимость наполнителя, за который я уже заплатил. Думаю, ладно, не такие уж большие деньги, потом разберусь. Получаю посылку, прихожу домой, разворачиваю, а там еще одно кресло-мешок, стоимостью раз в пять больше наполнителя. © Подслушано / Ideer

Заказала свадебное платье в интернете. Дату доставки мне не сообщили, поэтому я решила почитать правила магазина. Оказалось, что даже если платье придет поврежденным, вернуть его не получится. Однако у меня был шанс отменить заказ в течение 24 часов. Я сразу же воспользовалась этой возможностью. Но четыре дня не получала ответа, а потом мне сообщили, что платье уже отправили и отмена невозможна. © princess-captain / Reddit

Приятель недавно заказал себе новую подушку по весьма привлекательной акции, но не посмотрел, что отказ платный. Продавец у нас теперь, видите ли, решает сам. Естественно, подушка пришла сложенной вдвое да еще и в дырявом грязном целлофане. Вроде и небольшие деньги за возврат, а обидно. © Лживый Кусь / ADME

«Заказал жене пуфик. Эх, надо было сразу уточнить его размеры».

Владельцам пункта выдачи заказов не понравилось что моя жена поставила «1» за хамство со стороны оператора. У меня даже был разговор с хозяйкой данного заведения, что с нами будет тесно общаться ее грозный муж. В итоге десяток заказов мелкой ерунды и постоянные «1» за обслуживание поставили хамов на место. А с мужем хозяйки я так и не встретился. © SGT11 / Pikabu

Однажды заказывала кофту, а привезли сковородку. Сковорода была, мягко говоря, недешевой, в 3 раза дороже купленной мною тряпочки. Пришлось вернуть, я же порядочный человек. © Просто комментатор / ADME

Заказал детскую кровать, одна деталька с браком, пообещали заменить. Приезжает водила, достает запечатанный комплект, разрывает коробку и достает мне эту деталь. Я: «Это кому-то без панели продадите? А водила и говорит: «Наши просто отправят производителю и напишут что был некомплект. И заодно производителя оштрафуют. Да вы не парьтесь, вам то все привезли». И быстро уехал. А мне как то совсем обидно за фабрику стало. © Deduu / Pikabu

Заказал кроссовки онлайн, но прислали только один правый. Магазин попытался «исправить» ситуацию и отправил мне еще два кроссовка. Только вот оба правые. © BerninatinTheCountry / Reddit

Заказала еду на день рождения мужа для нашей семьи из четырех человек. К счастью, я следила за передвижением курьера на онлайн-карте, потому что вскоре заказ, который мы не получили, был отмечен как доставленный. Я почти была уверена, что наш заказ окажется в соседнем коттеджном районе. Поэтому мы с мужем пошли на прогулку и нашли нашу еду возле соседской двери. Чуть было не расстроили нам праздник. © LICK-A-*** / Reddit

Мне однажды вместо бус пришли блесны. Пишу продавцу, мол, это не мое, он отвечает: «Да и не мое тоже. Сказал, что пришлет еще одни, но так и не прислал, деньги по спору вернул без разговоров, а блесны все же пригодились. © Skunk / ADME

Сегодня впервые в жизни поставила единицу пункту выдачи заказов. Не за товар, не за очередь, не потому что найти не могут, куда положили. Взбесило, что сотрудница сунула нос в мой заказ, всплеснула руками и снисходительно сообщила: «Вам же можно было это купить в 2 раза дешевле. Я даже знаю, в каком магазине». А вот не надо было лезть ко мне в кошелек и на весь пункт орать, что я переплатила. До сих пор подгорает. © Lulincc83 / Pikabu

Мечтала о новом смартфоне, нашла прямо очень выгодное предложение в интернете. Думала, мало ли, положат в посылку кирпич, открыла и не поверила глазам, там лежал не телефон и даже не кирпич, а силиконовый для телефона. Самое интересное, что он даже был не для смартфона, который я заказывала. В службе поддержки сказали, что просто ошиблись адресом. А мой телефон так и не доставили, сказали, что не нашли на складе, деньги вернули.

Бонус: в дверь звонят не только курьеры

Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. И вот в очередной раз ждала посылку. Звонок в дверь, а я на телефоне по работе. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет и запираюсь. Тот звонит опять, лицо недовольное. Говорю: «Все уже оплачено». А он как заорет на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю!» Рассказала коллеге, он долго ржал. © Подслушано / Ideer