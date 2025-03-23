15 историй о том, что в душе мы все до сих пор еще дети

В душе у каждого живет тот маленький мальчик или девочка, которые все также смотрят на мир с непосредственностью. Надо лишь дать им волю и тут же окажется, что многие из нас все еще хотят играть с игрушками. Или же, несмотря на почтенный возраст, испробовать вон ту водную горку.