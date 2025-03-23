Блин, а я в 19 лет считала "чего это мне стесняться смотреть мультики и ходить в цирк, я уже взрослая, мне можно". А тут до такого только в 30+ доходят. В 40 меня тормозит только состояние тушки, эх, где мои 20 лет.
15 историй о том, что в душе мы все до сих пор еще дети
Истории
3 часа назад
В душе у каждого живет тот маленький мальчик или девочка, которые все также смотрят на мир с непосредственностью. Надо лишь дать им волю и тут же окажется, что многие из нас все еще хотят играть с игрушками. Или же, несмотря на почтенный возраст, испробовать вон ту водную горку.
- Мой парень начал вести себя странно. То уговаривает меня подольше гулять, то советует сходить в магазин. Подозрения росли, и я однажды до его прихода спряталась в шкаф. Готова была ко всему, но точно не к такому. Он зашел, заварил себе чай, и с блаженной улыбкой уселся перед ноутбуком и включил мультик. Тридцатилетний взрослый мужик смотрел мультфильм с таким восторгом, будто это смысл его жизни. Я не выдержала и вышла из шкафа. Лицо у него в тот момент было бесценным. Теперь смотрим вместе. © Карамель / VK
- Свекровь работает в детской больнице, в отделении хирургии. Утро, 5 января, муж пошел в гараж по делам и там случайно сильно прижал палец, но домой не пошел - много работы. Вечером пришел домой, палец весь отек. Я говорю: "Звони маме, она подскажет, что тут можно сделать". Естественно, мама сказала приезжать в детское отделение травматологии, делать снимок, она нас там, если что, встретит. Приехали мы все вместе, врач отправляет на рентген. Свекровь говорит: "Иди туда, сделать рентген, потом позвонишь". И тут самый сок. Сидит мой муж (30 лет, обросший и весь такой совсем не ребенок), в коридоре ни души, 9 вечера. Подходит врач с кучей бумаг к кабинету, начинает открывать и резко оборачивается к мужу: "Ты кто такой, что тут делаешь?". Муж растерялся и выдал: "Я с мамой, меня мама привела". Молчание, мужик зашел в кабинет и закрылся. Пришла свекровь, рентген, конечно, сделали и еще долго смеялись над ситуацией. Эх, все мы чьи-то дети. © Палата № 6 / VK
- Хожу из пункта А в пункт Б как ребенок - балансируя на бордюрах, обходя края брусчатки, пиная палки и камешки. Только я делаю это гораздо аккуратнее, чем в 7 лет. Мне 38. © little_carmine_ / Reddit
- Недавно бродили с любимым в "Детском мире", глаза разбегаются! Всего хочется! И я таки выпросила у милого машинку на радиоуправлении. Купил. И это получше цветов будет, скажу вам. Теперь каждый вечер задуряемся, кот в шоке! А мы счастливы. © Подслушано / Ideer
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- В нашем районе есть небольшой магазин, в котором я уже второй год веду своеобразное соревнование с продавщицей. Мы с ней постоянно подкалываем друг друга, кто кого сильнее достанет. Нет, без злобы, просто такая у нас игра. Каждый раз пытаемся либо подколоть, либо поставить в неловкое положение перед другими покупателями. Например, недавно я зашел с другом, а она на весь магазин крикнула: «Ой, опять этот красавчик пришел, Толя, убегай, он тебя вычислил!» Но при всем этом у нас отличное взаимопонимание. Она всегда откладывает для меня свежий хлеб, а если кто-то из клиентов начинает хамить, я заступаюсь. Вот такая вот у меня странная дружба с женщиной, которая годится мне в матери, но веселит так, как будто мы ровесники. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было семь лет, мама купила мне машину на радиоуправлении. Я был несказанно рад! Но еще более радостное лицо было у моего папы. Когда мы распаковали эту машину, он целый вечер игрался с ней. А когда я просил поиграть, то он говорил, что я еще успею наиграться. Когда эту сцену увидела мама, она посмеялась и сказала, что у нее в семье два ребенка: я и папа. Но еще больше я удивился, когда на следующий день мама принесла еще одну машинку — для папы. © Подслушано / Ideer
- Я могу забраться на качели, сесть на крошечное сиденье, подвешенное между двумя цепями, и просто потерять себя в полном блаженстве, раскачиваясь взад-вперед. Я обожал их в детстве и до сих пор обожаю во взрослом возрасте. © PrideandTentacles / Reddit
- Поехали с бабушкой в аквапарк, ей уже под 70 было. И тут она заявляет, что хочет прокатиться с самой высокой горки. И она с криком “Учитесь, сынки!” сиганула вниз. И я наблюдала, как бабушка благополучно плюхается в воду, а за ней спускается ее вставная челюсть. Бабуля достала ее из воды, вставила и как ни в чем не бывало пошла на второй заход. © Карамель / VK
- Покупали с мужем племяннице куклу в детском магазине. Я, выбирая куклу, незаметно для себя рассказала о детстве, в котором мне безумно хотелось куклу Барби. Как я выпросила ее у родителей, но денег хватило только на куклу в купальнике и сестра шила ей платье из старой занавески. Сегодня мой волшебник принес коллекционную Барби. Она прекрасна! Роскошное платье, прическа, смотрю на нее и чувствую, что вот оно, сбылась мечта моего детства. Я счастлива. Мне 34 года. © Подслушано / Ideer
- Свекровь у меня золотая, и ко мне хорошо относится, и внука нашего обожает. Но есть у нее один забавный пунктик. Как только покупает что-то для внука — будь то радиоуправляемая машина, вертолет, роботы, или вообще какой-нибудь гоночный трек — обязательно берет два комплекта. Один внуку, второй своему сыну - моему мужу. Говорит: "Пусть оба играют, только чтоб без ссор!" Ну, что сказать, мальчишки остались мальчишками. © Мамдаринка / VK
- Я длинноволосый, бородатый и ростом метр восемьдесят мужик. Я никогда не стану настолько нормальным, чтобы перестать ездить на тележках в магазине. © alternate_ending / Reddit
- После пар решили с подругами вспомнить детство и начать кидаться снежками, хотя на дворе уже март, снега мало, но детским радостям ничего не помеха. Играли прямо у офисного здания, бегали, визжали, кидались снежками. Тут из здания выходит мужик лет 40, в дорогом пальто, с дипломатом, но весь какой-то подавленный. Остановился, посмотрел на нас, постоял секунду, потом вдруг подошел и серьезно спросил: “Девчонки, я сегодня уволился с работы. Можно я с вами в снежки поиграю?” Ну, а нам что! Втянули в игру, а через пять минут он уже орал, бегал и ржал вместе с нами, будто ему не сорокет, а лет 10. В итоге он не только отлично вписался в команду, но и после игры проводил нас в ближайшую кофейню и угостил горячим чаем и кофе. Сказал, что впервые за день почувствовал себя живым. © Карамель / VK
А мне Барби не зашла. Я, конечно, о ней мечтала, а вот когда получила, поняла, что пупсы и мягкие игрушки мне ближе. А Барби продала однокурснице , тем более, что кукла была фирменная.
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- Терпеть не могу дачу и все эти земельно-огородные дела, но радость в этих муках все же есть. Слизни. Они умиляют меня так же сильно, как котики маленьких девочек. Больше всего меня в них прикалывает то, что если подышать на них, то эти маленькие комочки с рожками оживают и ползут по своим слизнячьим делам. В эти моменты ощущаю себя Дейенерис, повелевающей слизнями. © Подслушано / Ideer
- Мне 25, а я до сих пор покупаю себе набор конструктора каждые несколько месяцев. К черту всех, я уже большой мальчик, и это мои деньги. Я хочу песчаный краулер, и у меня есть свободный доход, чтобы купить его. © itskelso96 / Reddit
- Детство у меня было хорошее, но мне хотелось рисовать, а родители считали это пустой тратой времени и отдали в шахматы. Нет, не виню родителей, я преуспела там и по жизни мне это очень помогло, но детская мечта осталась жить и сейчас. Уже закончив институт, я снова взялась за карандаш. А еще я очень люблю воздушные шарики. Мне их редко покупали в детстве и только по одному. Праздник, пришла домой: все как обычно, муж заказал роллов и попросил принести напитки из гостиной. Я зашла туда, а там под потолком висят шарики — много, разные, красивые, а в центре комнаты стоит мольберт. Думала, расплачусь от счастья. Играю с ними как дурочка и рисую кота. Счастлива. © Подслушано / Ideer
А вот подборка историй о людях, которые исполнили свои детские мечты, а теперь нарадоваться не могут.
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