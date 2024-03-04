15+ красоток, у которых день точно удался, ведь им попались потрясающие мастера

Народное творчество
1 час назад

Когда приходишь к мастеру, все подробно описываешь, показываешь фотографии — ожидаешь, что в конце увидишь крутой результат. Хотя иногда итог разочаровывает. Но нашим сегодняшним героям статьи повезло невероятно, они попали в руки к настоящим профи своего дела и остались довольны.

«Мой парикмахер, похоже, тайный волшебник»

«Мой замечательный мастер по маникюру просто зажег. Кстати, на одной руке ногти короче, чтобы я могла играть на гитаре»

Чадо Брюн
37 минут назад

Но ногти ведь все кривущие, бугристые, смотрят в разные стороны и словно сделаны неделю назад. Будто бы цветочками мастерица пыталась это замаскировать. Ей бы лаковой миниатюрой заниматься, а не вот это все...

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«Я провела у мастера целых 6 часов, чтобы, наконец, обрести цвет мечты»

  • А это точно ты? Не в плохом смысле. Выглядишь потрясающе! © PoopyPogy / Reddit

«Работа моего стилиста»

«Спонтанно решила покрасить волосы и я в восторге»

«Этого облезлого тигра я набила в 19 лет. Доверилась мастеру, когда он сказал: „Ой, да я сделаю эскиз сразу на коже“. К счастью, позже я нашла профи, который закрыл тату»

«Покрасила волосы и я невероятно счастлива. Моя мастер настоящая кудесница»

«Я просто закрыла глаза на 2 часа и разрешила парикмахеру делать все, что ему вздумается. Вот что из этого вышло»

«Этот парикмахер просто волшебник»

«Свадебная прическа для кудрявых девушек. Было сложно найти фотографии естественных локонов на pinterest, чтобы показать пример стилисту. Но он справился»

«Работа моей подруги — мастера по маникюру»

«Фотография моей дочери и ее собаки и татуировка, которую мне недавно сделали»

«Сменила розовый цвет на лавандовый. Обожаю моего парикмахера»

«Мой парикмахер — просто богиня! Только посмотрите, что она сделала с волосами после моей неудачной попытки покраситься дома»

«Очень талантливый мастер нарисовал это вручную на моих натуральных ногтях»

«Наконец-то я нашла парикмахера, который знал, что делать с моими волосами. Я впервые вышла из салона счастливая. Мои муж и мама были в восторге»

«Мой стилист по волосам — богиня. Никогда еще мои волосы не выглядели настолько идеально»

«Обожаю моего мастера по маникюру. Я восхищена результатом. Любуюсь весь день»

«Сходила к новому мастеру. Наконец-то кто-то позаботился о моих разросшихся кутикулах»

«После грандиозной катастрофы с моими волосами я наконец-то обратилась к профессионалу»

Красивый маникюр, макияж, прическа и одежда добавляют +100 баллов к нашей уверенности. И совсем не удивительно, что нам всегда хочется выглядеть сногсшибательно.

Фото на превью Shelbylove2 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Olga
1 час назад

Волосы и ногти какие безумные, у одной на голове как хвост енота 🤣

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Бегемотик
48 минут назад

Удивляет девушка с гитарой. А почему нельзя сделать все ногти одинаково короткими? Лучше же будет, чем руки с разной длиной.

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