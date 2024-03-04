15+ красоток, у которых день точно удался, ведь им попались потрясающие мастера

Когда приходишь к мастеру, все подробно описываешь, показываешь фотографии — ожидаешь, что в конце увидишь крутой результат. Хотя иногда итог разочаровывает. Но нашим сегодняшним героям статьи повезло невероятно, они попали в руки к настоящим профи своего дела и остались довольны.

«Мой парикмахер, похоже, тайный волшебник»

«Мой замечательный мастер по маникюру просто зажег. Кстати, на одной руке ногти короче, чтобы я могла играть на гитаре»

«Я провела у мастера целых 6 часов, чтобы, наконец, обрести цвет мечты»

А это точно ты? Не в плохом смысле. Выглядишь потрясающе! © PoopyPogy / Reddit

«Работа моего стилиста»

«Спонтанно решила покрасить волосы и я в восторге»

«Этого облезлого тигра я набила в 19 лет. Доверилась мастеру, когда он сказал: „Ой, да я сделаю эскиз сразу на коже“. К счастью, позже я нашла профи, который закрыл тату»



«Покрасила волосы и я невероятно счастлива. Моя мастер настоящая кудесница»

«Я просто закрыла глаза на 2 часа и разрешила парикмахеру делать все, что ему вздумается. Вот что из этого вышло»

Очень живо получилось! Вы словно пламенная принцесса. © Unknown author / Reddit

«Этот парикмахер просто волшебник»

«Свадебная прическа для кудрявых девушек. Было сложно найти фотографии естественных локонов на pinterest, чтобы показать пример стилисту. Но он справился»

«Работа моей подруги — мастера по маникюру»

«Фотография моей дочери и ее собаки и татуировка, которую мне недавно сделали»

«Сменила розовый цвет на лавандовый. Обожаю моего парикмахера»

«Мой парикмахер — просто богиня! Только посмотрите, что она сделала с волосами после моей неудачной попытки покраситься дома»

«Очень талантливый мастер нарисовал это вручную на моих натуральных ногтях»

«Наконец-то я нашла парикмахера, который знал, что делать с моими волосами. Я впервые вышла из салона счастливая. Мои муж и мама были в восторге»

«Мой стилист по волосам — богиня. Никогда еще мои волосы не выглядели настолько идеально»

«Обожаю моего мастера по маникюру. Я восхищена результатом. Любуюсь весь день»

Свитер на ногтях просто бесподобен. Как она это вообще сделала? © LeastCleverNameEver / Reddit



«Сходила к новому мастеру. Наконец-то кто-то позаботился о моих разросшихся кутикулах»

«После грандиозной катастрофы с моими волосами я наконец-то обратилась к профессионалу»