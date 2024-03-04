15+ красоток, у которых день точно удался, ведь им попались потрясающие мастера
Народное творчество
1 час назад
Когда приходишь к мастеру, все подробно описываешь, показываешь фотографии — ожидаешь, что в конце увидишь крутой результат. Хотя иногда итог разочаровывает. Но нашим сегодняшним героям статьи повезло невероятно, они попали в руки к настоящим профи своего дела и остались довольны.
«Мой парикмахер, похоже, тайный волшебник»
«Мой замечательный мастер по маникюру просто зажег. Кстати, на одной руке ногти короче, чтобы я могла играть на гитаре»
«Я провела у мастера целых 6 часов, чтобы, наконец, обрести цвет мечты»
- А это точно ты? Не в плохом смысле. Выглядишь потрясающе! © PoopyPogy / Reddit
«Работа моего стилиста»
«Спонтанно решила покрасить волосы и я в восторге»
«Этого облезлого тигра я набила в 19 лет. Доверилась мастеру, когда он сказал: „Ой, да я сделаю эскиз сразу на коже“. К счастью, позже я нашла профи, который закрыл тату»
«Покрасила волосы и я невероятно счастлива. Моя мастер настоящая кудесница»
«Я просто закрыла глаза на 2 часа и разрешила парикмахеру делать все, что ему вздумается. Вот что из этого вышло»
- Очень живо получилось! Вы словно пламенная принцесса. © Unknown author / Reddit
«Этот парикмахер просто волшебник»
«Свадебная прическа для кудрявых девушек. Было сложно найти фотографии естественных локонов на pinterest, чтобы показать пример стилисту. Но он справился»
«Работа моей подруги — мастера по маникюру»
«Фотография моей дочери и ее собаки и татуировка, которую мне недавно сделали»
«Сменила розовый цвет на лавандовый. Обожаю моего парикмахера»
«Мой парикмахер — просто богиня! Только посмотрите, что она сделала с волосами после моей неудачной попытки покраситься дома»
«Очень талантливый мастер нарисовал это вручную на моих натуральных ногтях»
«Наконец-то я нашла парикмахера, который знал, что делать с моими волосами. Я впервые вышла из салона счастливая. Мои муж и мама были в восторге»
«Мой стилист по волосам — богиня. Никогда еще мои волосы не выглядели настолько идеально»
«Обожаю моего мастера по маникюру. Я восхищена результатом. Любуюсь весь день»
- Свитер на ногтях просто бесподобен. Как она это вообще сделала? © LeastCleverNameEver / Reddit
«Сходила к новому мастеру. Наконец-то кто-то позаботился о моих разросшихся кутикулах»
«После грандиозной катастрофы с моими волосами я наконец-то обратилась к профессионалу»
Красивый маникюр, макияж, прическа и одежда добавляют +100 баллов к нашей уверенности. И совсем не удивительно, что нам всегда хочется выглядеть сногсшибательно.
Фото на превью Shelbylove2 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Удивляет девушка с гитарой. А почему нельзя сделать все ногти одинаково короткими? Лучше же будет, чем руки с разной длиной.
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Но ногти ведь все кривущие, бугристые, смотрят в разные стороны и словно сделаны неделю назад. Будто бы цветочками мастерица пыталась это замаскировать. Ей бы лаковой миниатюрой заниматься, а не вот это все...