15+ людей, которые в куче барахла отрыли не просто жемчужину, а целое ожерелье

Многие отправляются в секонды в надежде откопать брендовые вещи за бесценок. Или часами зависают в интернете в попытке поймать скидку на нужный товар. То и дело в куче хлама терпеливые искатели находят настоящие сокровища, в которых выглядят, как кинодивы.
«У мужа глаз-алмаз. Сегодня ходил в секонд и наткнулся на брендовое платье. Выцепил его всего за $ 20. Вот как оно на мне сидит»
Сидит на фигуре прекрасно, но само платье, на мой взгляд, это полный кошмар.
«Спустя 47 лет после первой встречи мы поженились. И я пошла под венец в платье из секонда за $ 6» «Винтажное пальто Max Mara, туфли Louboutin и сумка Yves Saint Laurent. Отдала за все примерно $ 50. Я влюбилась!» «Моей маме 63 года. Вот как на ней смотрится платье за $ 5»
Это платье с такими сапогами смотрится тяжеловато по-моему
«Купила этот комплект из ночной рубашки и халата для медового месяца за каких-то $ 10» «Взяли платье в секонд-хенде за $ 15 и покрасили его. Получился великолепный наряд для выпускного вечера моей лучшей подруги» Платье от модельера Nanette Lepore всего за $ 1 «Нашла в этом году сразу 2 платья в стиле 1950-х годов. Они стоили меньше $ 10. Я влюблена в них!» «Моя 5-долларовая находка из комиссионки»
И что с ним делать? Безформенное тряпьё на мой взгляд
«Приобрела это платье, которое стоит $ 75, всего за $ 4 несколько дней назад» «Купила на барахолке платье 1960-х годов дизайнера Wilson Folmar за $ 12,99. Неношеное. И у него даже есть карманы! Фотография не передает всей красоты вышивки» «Урвала это красивое пальто цвета верблюжьей шерсти на барахолке за $ 48 и теперь не могу дождаться осени» «Обнаружила сегодня это красивое свадебное платье Sottero & Midgley за $ 25 в комиссионке!» «Одна из моих новых любимых находок — маленькое платье Zara из секонд-хенда» «На собственную свадьбу заказала платье в интернете за $ 100. Нервничала. В итоге оно приехало и село как влитое» «Выцепила это сокровище за $ 10. Бывшая владелица работала молелью в 60-е и утащила с работы экземплярчик» «Откопала в секонде за $ 7. Все думают, это Chanel. Сказать им правду или нет?»
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Внимание: в марте 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.