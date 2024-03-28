15+ людей, которые в куче барахла отрыли не просто жемчужину, а целое ожерелье

Многие отправляются в секонды в надежде откопать брендовые вещи за бесценок. Или часами зависают в интернете в попытке поймать скидку на нужный товар. То и дело в куче хлама терпеливые искатели находят настоящие сокровища, в которых выглядят, как кинодивы.

«У мужа глаз-алмаз. Сегодня ходил в секонд и наткнулся на брендовое платье. Выцепил его всего за $ 20. Вот как оно на мне сидит»

«Спустя 47 лет после первой встречи мы поженились. И я пошла под венец в платье из секонда за $ 6»

«Винтажное пальто Max Mara, туфли Louboutin и сумка Yves Saint Laurent. Отдала за все примерно $ 50. Я влюбилась!»

«Моей маме 63 года. Вот как на ней смотрится платье за $ 5»

«Купила этот комплект из ночной рубашки и халата для медового месяца за каких-то $ 10»

«Взяли платье в секонд-хенде за $ 15 и покрасили его. Получился великолепный наряд для выпускного вечера моей лучшей подруги»

Платье от модельера Nanette Lepore всего за $ 1

«Нашла в этом году сразу 2 платья в стиле 1950-х годов. Они стоили меньше $ 10. Я влюблена в них!»

«Моя 5-долларовая находка из комиссионки»

«Приобрела это платье, которое стоит $ 75, всего за $ 4 несколько дней назад»

«Купила на барахолке платье 1960-х годов дизайнера Wilson Folmar за $ 12,99. Неношеное. И у него даже есть карманы! Фотография не передает всей красоты вышивки»

«Урвала это красивое пальто цвета верблюжьей шерсти на барахолке за $ 48 и теперь не могу дождаться осени»

«Обнаружила сегодня это красивое свадебное платье Sottero & Midgley за $ 25 в комиссионке!»

«Одна из моих новых любимых находок — маленькое платье Zara из секонд-хенда»

«На собственную свадьбу заказала платье в интернете за $ 100. Нервничала. В итоге оно приехало и село как влитое»

«Выцепила это сокровище за $ 10. Бывшая владелица работала молелью в 60-е и утащила с работы экземплярчик»

«Откопала в секонде за $ 7. Все думают, это Chanel. Сказать им правду или нет?»

Однажды я так ляпнула коллеге про секонд. Так та резко скривилась и пребывала потом в шоке. © techo-soft-girl / Reddit

Внимание: в марте 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.