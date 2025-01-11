15+ мастеров-кузнецов, которым под силу укротить металл и создать настоящее сокровище
Существует стереотип, что работа в кузнице — это что-то брутальное и суровое, максимально далекое от искусства. Но герои этой статьи решительно опровергают такое мнение. Они на весь мир показали свои творения — изящные светильники, тонко сделанные металлические цветы, детализированные скульптуры. И теперь можно убедиться, что чувство прекрасного и тяжелые молоты и наковальни отлично сочетаются.
Обязательно прочтите статью до конца — там вас ждет бонус. Вы узнаете, как же на кованое железо влияют время и природная стихия.
«Есть у меня друг с золотыми руками. Кузнец и по призванию, и по профессии»
«Скульптура, благодаря которой я занял первое место на конкурсе»
«Ограждение лестницы для интересного клиента»
«Я сделал на заказ мангал в виде замка»
«На досуге практиковался в изготовлении листьев. На данный момент это мои лучшие образцы»
«У нас с женой 28 лет со дня свадьбы. Выдалось несколько свободных часов и я сделал ей такой подарок. Заняло больше времени, чем планировал, но мне понравилось»
«Давненько у меня не было достаточно свободного времени, чтобы поработать в кузнице. Это лучший лист, что я когда-либо делал»
«Я выковал это кольцо»
«Мои первые попытки были просто ужасными, но сегодня все получилось — выковал цветы и даже со стеблями!»
«Я прошел курс по творческой металлообработке. И это мой дипломный „Эльфийский“ проект. Уже целая куча людей просили меня продать им этот светильник»
- О-ФИ-ГЕТЬ! © gr8t3ful_r3c0v3r1ng / Reddit
- Будто прямо из "Властелина Колец". © Ok-Gate-6240 / Reddit
«Недавно я сделал свою первую бронзовую скульптуру — небольшой осьминог в панцире из ракушки»
«8 часов работы — и новый очаг для огня готов»
«Я сделал садовую лопатку в форме листа»
«В мою мастерскую сегодня забегали дети и захотели выковать малыша Грута. Вот что у нас получилось»
«Смастерил шахматный набор. Черные фигуры выкованы, белые — отлиты из алюминия»
«Вешалка для сотейников и сковородок. Это просто, но это классика!»
Так вот она какая — избушка на курьих ножках
«Я сделал сундук с сокровищами, чтобы спрятать туда свою коллекцию книг Толкина»
Бонус: «Вот как выглядит кованое железо, которое пролежало на дне океана целый век»
- Как будто круассан из железа. © Haki23 / Reddit
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Комментарии
Как-то вперемешку работы опытных кузнецов и поделки начинающих, заголовок подкачал
Дорогие кузнецы, формы листьев шикарны, но вам бы поработать над прожилками. Всем. И очень поработать.
"8 часов работы — и новый очаг для огня готов" - единственная работа, в которой увидела руку профессионала. Конечно, шашлык не пожарить и картошку не закинуть, но очень красивый уличный камин ( или как такое называется).
А за подборку Адме спасибо - вижу, что не у меня одной руки чешутся что-то делать, но растут... нет, не совсем из опы. Где-то чуть ближе к плечам. Т.е. выходит хорошо, но не так, как хотелось. Всем мастерам желаю скорей достичь профессионализма!
В основном это "проба пера". А к мастерству, действительно, можно отнести очаг и, пожалуй, эльфийский светильник. Но в любом случае, желаю всем этим людям творческих успехов и вдохновения!