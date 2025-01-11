15+ мастеров-кузнецов, которым под силу укротить металл и создать настоящее сокровище

Народное творчество
19 часов назад

Существует стереотип, что работа в кузнице — это что-то брутальное и суровое, максимально далекое от искусства. Но герои этой статьи решительно опровергают такое мнение. Они на весь мир показали свои творения — изящные светильники, тонко сделанные металлические цветы, детализированные скульптуры. И теперь можно убедиться, что чувство прекрасного и тяжелые молоты и наковальни отлично сочетаются.

Обязательно прочтите статью до конца — там вас ждет бонус. Вы узнаете, как же на кованое железо влияют время и природная стихия.

«Есть у меня друг с золотыми руками. Кузнец и по призванию, и по профессии»

Марта
14 часов назад

Офигеть! Это лесовик кузнецом заделался? Все так натуральненько.

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«Скульптура, благодаря которой я занял первое место на конкурсе»

«Ограждение лестницы для интересного клиента»

«Я сделал на заказ мангал в виде замка»

«На досуге практиковался в изготовлении листьев. На данный момент это мои лучшие образцы»

«У нас с женой 28 лет со дня свадьбы. Выдалось несколько свободных часов и я сделал ей такой подарок. Заняло больше времени, чем планировал, но мне понравилось»

«Давненько у меня не было достаточно свободного времени, чтобы поработать в кузнице. Это лучший лист, что я когда-либо делал»

«Я выковал это кольцо»

«Мои первые попытки были просто ужасными, но сегодня все получилось — выковал цветы и даже со стеблями!»

«Я прошел курс по творческой металлообработке. И это мой дипломный „Эльфийский“ проект. Уже целая куча людей просили меня продать им этот светильник»

«Недавно я сделал свою первую бронзовую скульптуру — небольшой осьминог в панцире из ракушки»

«8 часов работы — и новый очаг для огня готов»

«Я сделал садовую лопатку в форме листа»

«В мою мастерскую сегодня забегали дети и захотели выковать малыша Грута. Вот что у нас получилось»

«Смастерил шахматный набор. Черные фигуры выкованы, белые — отлиты из алюминия»

FinnG
9 часов назад

Черные-просто покрашеные белые. Никакой ковкой там не пахнет.

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«Вешалка для сотейников и сковородок. Это просто, но это классика!»

OLE
15 часов назад

Сотейники бы почистить... Но да, старая, добрая классика.

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Так вот она какая — избушка на курьих ножках

«Я сделал сундук с сокровищами, чтобы спрятать туда свою коллекцию книг Толкина»

O_о
17 часов назад

Включая словарь под его редакцией, судя по размеру сундука

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Бонус: «Вот как выглядит кованое железо, которое пролежало на дне океана целый век»

А тем, кому по душе не только кузнечное искусство, предлагаем зайти в другие наши статьи, посвященные людям с золотыми руками:

Фото на превью Pixelmanns / Reddit

Комментарии

Уведомления
Летающий пингвин
15 часов назад

"8 часов работы — и новый очаг для огня готов" - единственная работа, в которой увидела руку профессионала. Конечно, шашлык не пожарить и картошку не закинуть, но очень красивый уличный камин ( или как такое называется).

А за подборку Адме спасибо - вижу, что не у меня одной руки чешутся что-то делать, но растут... нет, не совсем из опы. Где-то чуть ближе к плечам. Т.е. выходит хорошо, но не так, как хотелось. Всем мастерам желаю скорей достичь профессионализма!

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Мария
11 часов назад

В основном это "проба пера". А к мастерству, действительно, можно отнести очаг и, пожалуй, эльфийский светильник. Но в любом случае, желаю всем этим людям творческих успехов и вдохновения!

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