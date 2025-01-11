15+ мастеров-кузнецов, которым под силу укротить металл и создать настоящее сокровище

Существует стереотип, что работа в кузнице — это что-то брутальное и суровое, максимально далекое от искусства. Но герои этой статьи решительно опровергают такое мнение. Они на весь мир показали свои творения — изящные светильники, тонко сделанные металлические цветы, детализированные скульптуры. И теперь можно убедиться, что чувство прекрасного и тяжелые молоты и наковальни отлично сочетаются.

Обязательно прочтите статью до конца — там вас ждет бонус. Вы узнаете, как же на кованое железо влияют время и природная стихия.

«Есть у меня друг с золотыми руками. Кузнец и по призванию, и по профессии»

«Скульптура, благодаря которой я занял первое место на конкурсе»

«Ограждение лестницы для интересного клиента»

«Я сделал на заказ мангал в виде замка»

«На досуге практиковался в изготовлении листьев. На данный момент это мои лучшие образцы»

«У нас с женой 28 лет со дня свадьбы. Выдалось несколько свободных часов и я сделал ей такой подарок. Заняло больше времени, чем планировал, но мне понравилось»

«Давненько у меня не было достаточно свободного времени, чтобы поработать в кузнице. Это лучший лист, что я когда-либо делал»

«Я выковал это кольцо»

«Мои первые попытки были просто ужасными, но сегодня все получилось — выковал цветы и даже со стеблями!»

«Я прошел курс по творческой металлообработке. И это мой дипломный „Эльфийский“ проект. Уже целая куча людей просили меня продать им этот светильник»

«Недавно я сделал свою первую бронзовую скульптуру — небольшой осьминог в панцире из ракушки»

«8 часов работы — и новый очаг для огня готов»

«Я сделал садовую лопатку в форме листа»

«В мою мастерскую сегодня забегали дети и захотели выковать малыша Грута. Вот что у нас получилось»

«Смастерил шахматный набор. Черные фигуры выкованы, белые — отлиты из алюминия»

«Вешалка для сотейников и сковородок. Это просто, но это классика!»

Так вот она какая — избушка на курьих ножках

«Я сделал сундук с сокровищами, чтобы спрятать туда свою коллекцию книг Толкина»

Бонус: «Вот как выглядит кованое железо, которое пролежало на дне океана целый век»