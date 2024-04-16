15 пользователей совсем запутались и спросили в сети, правы они или нет

Обсудили свадебный наряд? То есть невеста даже не смотрела эскиз, образцы тканей? Вот это пофигизм! Отдала свой образ на милость неопытный барышни...
Что-то подсказывает, что дело было по-другому.
-
-
Ответить
Мы не всегда можем решить, правильно ли поступили, особенно когда дело касается друзей или родственников. Пользователи сети попросили взглянуть на их истории со стороны, чтобы разобраться в этом. Почитайте и расскажите нам, на чьей вы стороне.
Обсудили свадебный наряд? То есть невеста даже не смотрела эскиз, образцы тканей? Вот это пофигизм! Отдала свой образ на милость неопытный барышни...
Что-то подсказывает, что дело было по-другому.
А вот и еще статьи с историями о проблемах пользователей: