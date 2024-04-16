15 пользователей совсем запутались и спросили в сети, правы они или нет

Народное творчество
25 минут назад

Мы не всегда можем решить, правильно ли поступили, особенно когда дело касается друзей или родственников. Пользователи сети попросили взглянуть на их истории со стороны, чтобы разобраться в этом. Почитайте и расскажите нам, на чьей вы стороне.

  • Мой 20-летний сын уже 3 года встречается с девушкой. Я люблю его, и мне неприятно это говорить, но он не очень хороший человек. Не хочет ни учиться, ни работать и проводит время за компьютерными играми и на вечеринках. Его девушка — полная противоположность: прилежно учится, занимается плаванием и мечтает стать врачом. Она заслуживает лучшего человека, чем мой сын. Несколько дней назад она поделилась со мной своими сомнениями: она не понимает, почему у моего сына нет амбиций и почему он такой ленивый. Когда она спросила меня, что ей делать, я сказала, что ей нужно поставить себя на первое место и самой решить, что для нее лучше. Утром сын в ярости сообщил мне, что девушка его бросила, и это из-за меня и того, что я сказала! Но я ведь не советовала ей бросить его. Теперь сын со мной не разговаривает. Муж тоже злится. Я неправа? © Minute-Layer-4412 / Reddit
  • Моя коллега хвастается тем, что знакомится с мужчинами в интернете, чтобы те водили ее по дорогим ресторанам и оплачивали ее ужин, а после этого она исчезает. Она считает это лайфхаком, а мне это кажется ужасным. И тут с ней познакомился мой друг! Он спросил, знаю ли я ее. Они встретились на сайте знакомств, разговорились о работе, и друг понял, что мы вместе работаем. Я честно рассказал ему про коллегу. Друг сказал, что все равно пойдет на свидание, но попросить раздельный счет. В выходные они встретились, а в понедельник коллега пришла на работу очень расстроенная. Она попросила моего друга отвезти ее в элитный стейк-хаус, и в итоге ей пришлось платить самой, что было ей не по карману. Теперь она злится на меня, и некоторые коллеги сказали, что я не должен был вмешиваться, ведь это не мое дело. Разве я поступил неправильно? © notyourcustodian / Reddit
  • 4 года назад мы с мужем поженились, никому ничего не сказав. До этого мы были вместе 5 лет, поэтому брак был скорее формальностью, чем праздником. Недавно в разговоре с подругой я случайно упомянула о том, что уже много лет замужем. Ее страшно оскорбило то, что я скрыла от нее это. Он почувствовала себя преданной и никакие мои объяснения не помогли. Теперь она ставит под сомнение нашу дружбу. Я поступила плохо? © player2-go / Reddit
  • Я в разводе уже 5 лет, мы с бывшим мужем в хороших отношениях и воспитываем троих детей. Он уже 3 года встречается с девушкой, и я ей страшно не нравлюсь. Недавно бывший сделал ей предложение, и теперь она требует, чтобы я сменила фамилию на девичью: ей не нравится, что я ношу фамилию бывшего мужа. Бывший сказал, что у меня есть год, чтобы сделать это. Я ответила, что не хочу, чтобы у меня и детей были разные фамилии. А он настаивает и говорит, что я веду себя неразумно. Это так? © ThrowRAHappyLiving / Reddit
  • Мы с мужем год назад купили большой дом. Мы пригласили погостить родственников мужа, и это был кошмар. Они позволяли своим детям с воплями носиться по лестнице, трогать чужие вещи, наводить беспорядок и не убирать за собой. Они не принесли никаких игрушек для детей и разозлились на нас из-за того, что у нас их тоже не было. Они привели свою собаку и разрешили ей сидеть на мебели. Они ходили по дому в обуви, несмотря на то, что мы просили ее снять. Они оставляли везде мусор, открывали банки с напитками и бросали их, не допив, и т.д. Муж был шокирован поведением своей родни, а я тем более. Он пытался поговорить об этом с ними, но они лишь посмеялись в ответ. Теперь они хотят приехать еще раз, но мы отказали. Они обиделись. Нам стоит изменить свое мнение? Они все-таки семья. © Poplar_Flower_4409 / Reddit
  • Мы с мужем поженились 2 недели назад. У моего отца есть женщина, а у нее — дочь, которая учится на дизайне одежды и хочет заняться пошивом свадебных платьев. Отец попросил меня позволить сводной сестре сшить для меня платье к свадьбе, бесплатно. Мы с ней обсудили то, что я хочу, но она сшила совсем другой наряд — не того цвета, не в том стиле и к тому же на 3 размера больше! Я позвонила ей и сказала, что я его не надену. Я предложила ей оплатить работу, но она бросила трубку. Я купила другое платье. На свадьбе она чуть не плакала, а ее мать недобро смотрела на меня. В результате они ушли через час после начала торжества, и отец с ними. Теперь они все говорят, что это оскорбление — ведь девушка старалась, шила, а я отказалась. Я чувствую себя виноватой. Может, стоило надеть то платье? © ThrwayStepSisDress / Reddit

Elena
54 минуты назад

Обсудили свадебный наряд? То есть невеста даже не смотрела эскиз, образцы тканей? Вот это пофигизм! Отдала свой образ на милость неопытный барышни...
Что-то подсказывает, что дело было по-другому.

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  • У меня две дочери, у соседки — 2 сына, наши дети — ровесники. Муж соседки часто в командировках, а она работает из дома. Я — учитель, поэтому во время каникул соседка часто присылает своих детей, чтобы они поиграли с моими (дома они ее раздражают). Раньше дети хорошо ладили, но в последнее время дочки жалуются, что мальчики ссорятся и говорят, что у нас скучно. Недавно соседка спросила, могу ли я присмотреть за мальчиками два дня, так как она работает, а я «не на работе» (сейчас каникулы). Я сказала ей, что я не бесплатный присмотр за детьми, и она страшно возмутилась! По ее мнению, я должна ей помогать! А ее сын сказал моим детям, что я плохой человек. Я что, поступила неправильно? © Surfergirl7681 / Reddit
  • Я принимал душ, когда моя девушка начала долбиться в запертую дверь ванной. Из-за текущей воды было трудно услышать, что она говорит. И тогда она начал включать и выключать свет, чтобы привлечь мое внимание. Я закричал, что скоро закончу, но она продолжала, пока я не открыл. Оказалось, что она торопилась и ей нужна была ванная. Меня все это привело в раздражение, а она обижена, что я не открыл ей сразу. Кто из нас прав? © Einebeine1 / Reddit
  • Наша компания друзей собралась устроить вечеринку, и мы с мужем наняли няню для нашего 3-летнего ребенка, чтобы хорошенько развлечься. У одной из подруг тоже есть 5-летняя дочка, и она упомянула, что собирается взять ее с собой. Я сказала, что это неуместно, так как никто не сумеет по-настоящему расслабиться при ребенке, тем более дочка у них очень активная и родители многое ей позволяют. Я поделилась своими сомнениями с другим другом, который все организовывал, и он сказал этой подруге не приводить дочку. Она закатила истерику и сказала, что тогда и сама не придет. Я неправа? © This_Value_4194 / Reddit
  • Я уже 5 лет женат вторым браком. С нами живет моя 14-летняя дочь от первого брака. Ее мать не хочет ее знать, но вторая жена стала дочери хорошей мачехой, у них близкие отношения. Но тут дочка решила сменить длинные волосы на стрижку пикси. Но когда она пришла домой довольная, с новой стрижкой, моя жена выглядела так, как будто сейчас упадет в обморок. Она спросила, почему я позволил дочери постричься? Я ответил, что дочь этого хотела. Жена разозлилась и сказала, что я все испортил и девочка плохо выглядит. Я посоветовал жене не обращать на это внимания, но она не унималась. Теперь она обижена и на меня, и на дочь. Но я ведь просто хотел, чтобы дочка была счастлива. В чем я неправ? © Mysterious_Raise_156 / Reddit
  • Несколько дней назад мой бывший муж по ошибке перевел мне большую сумму денег. Это было рано утром, я спала, а когда проснулась, обнаружила сотню пропущенных звонков и сообщений с просьбой вернуть деньги. Но дело в том, что он давно должен мне крупную сумму (я дала ему в долг уже после развода, когда он был на мели и без работы), поэтому я вычла эти деньги и отправила ему остаток. Разразился скандал! Оказалось, что он накопил денег, чтобы купить своей новой девушке обручальное кольцо, а теперь помолвка сорвана. Теперь его девушка шлет мне гневные сообщения в соцсетях, да и родители бывшего, с которыми у меня были теплые отношения, на его стороне. У нас четверо общих детей, и я даже не вычла просрочку по алиментам. Я имела право так поступить? © rare-temp / Reddit
  • Я выиграл бесплатную поездку для 4 человек на отдых на 5 ночей. Когда я рассказал об этом жене, она разволновалась и сказала, что ее 11-летняя дочь от первого брака будет очень счастлива поехать. Мы также можем взять с собой тещу, чтобы она присматривала за дочкой, а у нас было немного времени для себя. Она была так поглощена планированием поездки, что даже не расслышала, чего хочу я. Когда я повторил, что хочу пригласить с собой парочку наших друзей и провести время во взрослой компании, ей это ни капельки не понравилось. Она настаивала на своем варианте, и мы так и не пришли к соглашению. На следующий день она рассказала об этом дочери, не спросив меня. Мы поссорились, и она сказала, что я веду себя эгоистично. Но ведь это я выиграл поездку! Я что, не прав? © freerideaita / Reddit
  • Мой сын встречается с девушкой из очень богатой семьи. Она милая, мы сблизились. Мой сын переживает из-за того, что может показаться, будто он встречается с ней только из-за денег, поэтому он всегда оплачивает свою долю их совместных расходов и отказывается от ее подарков. Вчера был мой день рождения, и его девушка подарила мне очень дорогую дизайнерскую сумочку, которую я никогда бы не смогла себе позволить. Я была очень тронута, но сын сильно разозлился и потребовал, чтобы я вернула подарок, так как это может бросить тень и на него: ведь тогда его заподозрят в корыстных намерениях. Я сказала, что ничего возвращать не буду. Я неправильно поступила? ©Icy_Instruction2768 / Reddit
  • В прошлом сентябре у нас родился ребенок, и мы переехали к моей маме в надежде накопить на покупку своего дома. Мама с энтузиазмом согласилась на это, но теперь она постоянно вмешивается в заботу о ребенке, все делает по-своему, дает ему неправильную еду и игнорирует мои просьбы не делать этого. Я сказала, что она больше не будет присматривать за малышом одна, и сейчас она со мной не разговаривает. Она сказала, что мои слова заставили ее почувствовать себя плохой матерью и бабушкой. Я неправа? © SatisfactionOk7409 / Reddit
  • У нас с мужем есть традиция — дарить друг другу подарочные корзинки на Пасху. В этом году он тоже подарил мне такую. В ней были сладости, милые мелочи, а также 3 флакона духов из тех, что я очень хотела. Я была на седьмом небе от счастья и опубликовала фото подарка в соцсетях. На следующий день ко мне в гости пришла сестра и спросила, не хочет ли муж загладить вину за какой-то проступок таким шикарным подарком. Я была ошеломлена и спросила, в чем проблема. Сестра сказала, что многие женщины не могут заставить своих мужей подарить им что-нибудь хотя бы на Рождество, а ей самой еще повезет, если она получит от мужа хоть открытку на день рождения. Я ответила, что если она выбрала не за того человека, не нужно винить в этом меня и быть такой злой и завистливой. Она очень обиделась на мои слова и теперь не общается со мной. Я ответила ей слишком резко? © PerfumeInABottle / Reddit

А вот и еще статьи с историями о проблемах пользователей:

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