15+ проявлений родительской любви и мудрости, которые запомнились людям на всю жизнь
Отношения между родителями и детьми могут складываться по-разному. У кого-то они полны разногласий и недопониманий, а кому-то удается сохранить теплую и доверительную связь до конца жизни. Есть семьи, в которых родители не просто воспитывают, но и становятся друзьями для своих детей. Они могут с юмором отнестись к разными жизненным ситуациям, но всегда находят нужные слова поддержки, даже когда дети давно выросли. Истории таких людей напоминают, как важно беречь близких и не забывать покрепче обнять их при первой же возможности.
- Строил дом. В тот день переодеться не успел и возвращался домой как был: старая кожанка, рабочие штаны, старые берцы, все подкрашено въевшейся пылью, недельная щетина, руки перепачканы краской. Иду в таком виде по подземному переходу, а навстречу идут нарядная мама с таким же нарядным карапузом. Малыш, правда, не хочет вести себя как полагается малышу с рекламной картинки и громко возмущается очередному родительскому беспределу. В этот момент его мама видит меня, наклоняется к сыну и начинает:
- Посмотри на дядю...
Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему...
А родительница продолжает:
- Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя.
Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu
- Я еще ходила в детский сад. Был канун Нового года. Все дети должны были прийти нарядными, а у меня просто не было такой одежды. Так мама за ночь связала мне свитер, а на груди бусинами выложила снежинку. Я плакала дня 2, когда узнала, что для этого она распустила свои свадебные бусы! © Stogoff / Pikabu
Для создания этого материала были использованы следующие источники: mcnees / X
- Мама заметила у папы на воротнике красную помаду. Ничего не сказала. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке, после чего пришла в ярость. Устроила папе скандал. Он признался, что ходит на курсы макияжа, после чего мама еще больше разозлилась. Но папа показал, что он не обманывает, и так хорошо накрасил меня! Доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все!». © Палата № 6 / VK
- За неделю до свадьбы узнала, что жених изменяет. В слезах пришла за советом к маме. Та, конечно, меня пожалела, но уговорила ничего не отменять. Конечно, за все заплачено, перед родней стыдно, потом отомстишь и успокоишься. Скрепя сердце согласилась. День свадьбы был худшим днем в моей жизни. А перед самой регистрацией мой папа заметил мое состояние, отозвал меня в сторонку на разговор, так я и призналась. Он обнял меня, взял и сказал: “Главное чтобы ты была счастлива, а все остальное ерунда. Пошлем его вместе?” Я высказала этому типу все, что думаю, и ушла с гордо поднятой головой. А папа сказал: “Вот это моя девочка!” и еще добавил от себя пару ласковых. © Карамель / VK
Мне понравилась отговорка "курсы макияжа", как можно было этому поверить!
Папа является тем мужчиной, который формирует будущее своей дочери. Его действия и отношение к ней в детстве обязательно повлияют на её важнейшие выборы в дальнейшем. Видя заботу и поддержку от отца, дочь будет искать эти же качества и в других людях в будущем.
- У друга дочка 14 лет заявила: «Дай денег на татушку!» Колоть было решено резко и сильно – на лице. Пока мама хлестала коктейль из валерьянки с пустырником, он с дочкой обсуждал, что да как. Порешили они пойти к тату-мастеру в выходные. «Плачу двойную цену! – заявил друг. – Только сначала колешь без краски, ну а потом уж…» Когда с мастером обсуждали, друг тихонько ему так шепнул, мол, коли так, чтобы больно было максимально. Итак, мастер начал колоть сердечко на щечке, и дочура взвыла, ибо больно. Ибо ОЧЕНЬ БОЛЬНО! Тем вечером пришли они домой, и все были довольны. Мама-папа – тем, что доча не стала портить свою миленькую мордашку, а доча – тем, что не начала колоть с краской, иначе пришлось терпеть бы всю эту муку до победного финала. Думается, что папа повел себя верно, так как и нормальные отношения с дочкой сохранил, ну и… заартачься он, устрой скандал-разнос – назло бы сделала. © volchek1024 / Pikabu
- Как-то в ходе обсуждения на работе темы, связанной с детьми и их здоровьем, я сказала, что перед началом учебного года провожу осмотр спины своей дочери, чтобы исключить наличие сколиоза и плоскостопия. Мои коллеги отнеслись к этому с юмором, кто-то даже стал говорить, что я проверяю чуть ли не каждую волосинку. Я предпочла не реагировать на их комментарии, каждому свое. Однако спустя год выяснилось, что мои опасения были не напрасны. У моей дочери была обнаружена разница в длине ног в 8 мм, да, немного, но в дальнейшем это сильно бы отразилось на ее жизни. В течение полутора лет мы занимались лечением, включая массажи и физиотерапию. Благодаря этому, проблема была успешно решена, и теперь моя дочь может свободно ходить, не испытывая дискомфорта. А коллеги, кстати, перестали критиковать мою заботу о дочери. © Рабочие истории / VK
- Решили всей семьей сходить в кинотеатр, выбрали фильм и выяснили, что он длится более 3 часов. Мои родители сразу же за голову схватились, что это очень долго, что мы уснем, а что самое ужасное - проголодаемся за этом время. Именно поэтому они начали делать какие-то бутерброды с собой, а я со своим мужем давай сразу их отговаривать, говорить, что купим попкорн и все такое. Отговорить и убедить не получилось, но все же договорились, что бутерброды будут без колбасы, чтобы другим людям запах не мешал. Кино смотреть родители пошли со своим, а мы с мужем накупили всякой ерунды. В итоге мы действительно так проголодались, что клянчили у родители еду, а к своим сладким приколам и не притронулись. Мало того, еще и незнакомые люди подходили и просили маминых бутербродов. Все-таки родители о жизни знают больше, нежели нам казалось, а мы, дураки, отговаривали их… © Палата №6 / VK
- Я просто сорвала джекпот при выборе супруга! Как-то раз к нашей 8-летней дочери пришла подружка, и они вместе резвились на улице под присмотром мужа. А когда девочки вернулись домой, то тут же подбежали ко мне и начали тараторить: "Мы слуги! Мы слуги! Скажите, что нам сделать!" Оказалось, мой гениальный муж поспорил с ними, мол, если он выиграет (не знаю, во что они там играли, но не суть), то они будут играть в то, что он скажет. Мой супруг выиграл и сказал им притвориться моими слугами. В итоге девочки убрали одежду, слили воду из посудомоечной машины, навели порядок в спальне, достали пижамы и приготовили ванну, пока я сидела на диване и командовала ими. Мой муж — мой герой! © Unknown author / Reddit
Что за люди, которые 3 часа не могут без еды выдержать? Семья диабетиков?
- После школы я поехала с мамой поступать в вуз. Сдала экзамены, меня зачислили, мама помогла устроиться в общагу. Мама уехала поздно вечером, отдала мне все деньги, оставила себе только на билет до дома. Я на радостях, что освободилась от родительской опеки, помчалась отжигать с новыми знакомыми. А мама не успела на последний автобус, ночь просидела на вокзале, денег хватило лишь на билет и стаканчик чая с печеньем. Узнала я об этом спустя 7 лет... И ужасно плакала. © Не все поймут / VK
- Моя мама врач, и на все праздники ей всегда дарили подарки. В 90-е годы ей подарили 20 домашних яиц, трёхлитровую бутылку подсолнечного масла и палку колбасы. Сейчас времена изменились, и подарки тоже стали другими, но моя мама с улыбкой вспоминает тот подарок, ведь тогда продукты были очень кстати. С деньгами было туго, а тут целая корзина вкусностей. А в этом году на Новый год маме снова подарили продукты и прямо напомнили те времена. © Рабочие истории / VK
А вот подборка переписок между детьми и родителями, которая подарит улыбку даже в самый тяжёлый день.
- Я пылесосил пол, и пылесос засосал наклейку от коробки с пиццей под вопли сына. Это была ЕГО НАКЛЕЙКА. Мама отреагировала решительно: нечего разбрасывать и вообще, что за ерунда — наклейка какая-то. Парень безутешен. Я извинился и сказал, что наклейку запылесосил неспециально, уважаю его право собственности, но, раз он так ценил ее, не надо было ее оставлять под диваном. Я предложил ему десяток других наклеек — нет, хочу ту. Уснул в слезах. Ночью я распотрошил пылесос, наклейку вытащил и очистил. Более счастливым сына я не видел. Он с ней поиграл, и выкинули ее через месяц уже с его разрешения. Кому-то покажется мелочью, но на таких мелочах и строится доверие ребенка. © D**blo*** / Pikabu
- В детстве ужасно страдала из-за внешности — считала себя настоящей уродиной. Однажды стояла перед зеркалом и у меня со слезами вырвалось: «Ну почему я такая страшная?». А мимо как раз батя проходил, услышал и говорит: «А, так ты не знаешь? Я тебе в ванную случайно опрокинул шампунь „Гадкий утенок“. Теперь вот, надо ждать, пока смоется». И я поверила и начала каждый раз после ванной смотреть не похорошела ли я. А папа то и дело пел мне в уши, какие у меня волосы золотистые стали, какие глаза большие — смывается гадкая пена-то. Спасибо бате за поддержку и за чувство юмора. Если бы он мне просто сказал, что я перерасту свои комплексы — не услышала бы, а тут — волшебство.
Думаю, что сверстники ребенка быстро просветят - кому na самом деле идет шоколад из киндера)
Для создания этого материала были использованы следующие источники: XTakeshi / Pikabu
- Пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами со всех сторон. И на работе, и с друзьями, и на личном. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь о всех своих проблемах. Это был так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно, сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой. © Карамель / VK
- Сыну скоро 13. Год назад я решил очистить балкон от хлама и заодно приучить сына к легальным способам заработка. Установил ему на телефон приложение с доской объявлений, показал, как пользоваться. Договорились, что все полученные деньги он оставляет себе, но должен все переговоры вести самостоятельно. В течение последующих месяцев были проданы велосипеды, старая сантехника, мертвые телефоны, самокат, плед и т. д. На собранные деньги сын купил новый телефон. В итоге он научился разговаривать с посторонними людьми, объяснять какие-то детали по продаваемым вещам; я привил ему чувство, что заработанное им - это его, и он сам решает, как эти деньги потратить; привил силу воли копить деньги, а не бежать и тратить сразу на всякие ништяки. Ну и освободил балкон. © nkeladib / Pikabu
Необходимо понимать, что наши родители, точно так же, как и мы, живут эту жизнь впервые. Они, как и мы, учатся на своих ошибках, иногда совершают детские проступки, ведь никто не дает инструкции по воспитанию. Иногда важно помнить, что и им тоже нужно пространство для ошибок и роста.