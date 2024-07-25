15 путешественников, которые не знали, что вернутся домой с такой хохмой

Истории
52 минуты назад

Люди отправляются на море, чтобы полежать на теплом песочке и покачаться на волнах. В горы — чтобы посмотреть на красоты с высоты. Но если все это объединить, то выходит, что нам нужны свежие эмоции. Бывает так, что больше всего запоминается какое-то приключение с чудинкой — как у ребят из этой подборки.

  • История про мою сестренку, которой давно за 30 перевалило, но все равно удается сохранять детскую непосредственность. В Египте сестра отправилась на дайвинг. Выдали ей маску, ласты и отправили на рыбок смотреть. Только маска оказалась бракованной: внутрь вода набиралась. Нырнет сестренка, 5 минут на рыбок посмотрит — и нужно выныривать, чтобы воду вылить. Не выдержав, она поплыла инструктору жаловаться, мол, маска протекает, все удовольствие портит. Инструктор осмотрел ее оценивающим взглядом и как выдал: «Девушка, вы бы солнцезащитные очки сняли, что ли!» © anekdotov.net
  • Знакомая рассказывала о своих впечатлениях после посещения одного курорта. Все ей понравилось, все было хорошо, но есть одно но. Ее жутко выбесила девушка, которая работала на ресепшене в отеле. Поэтому знакомая теперь каждый день оставляет отзыв этому отелю: «Когда зайдете в холл, посмотрите на девушку Галину за ресепшеном, плюньте в ее сторону, передайте привет от Ольги и идите в свой номер!» Она уже 323 таких отзыва оставила. © Палата № 6 / VK
  • Как-то полетели с родителями на отдых в Таиланд. Местные жители, работа которых связана с туристами, немного понимали нас, но, естественно, очень плохо. Как-то ужинаем в местной кафешке. Счет вышел небольшой, оплачиваем крупной купюрой, так как меньше не было. Ждем сдачу, а нам все не приносят. Спрашиваем, мол, когда принесут, а официант такой: «Патом-патом!» Мы офигели, а, оказывается, у них «патом-патом» означает что-то вроде «минутку, подождите». Теперь эта фраза у нас коронная. © Послушано / VK
  • Я была студенткой. Наша группа выиграла поездку на турбазу. Нам сразу провели инструктаж, мол, в лесу могут быть дикие звери, нужно быть аккуратными. Мы все устали, быстро переоделись и легли спать. Вдруг среди ночи что-то черное и лохматое лезет в форточку, я подскакиваю на кровати и ору: «Светка, медведь!» Уже была готова отбиваться от него сумкой. И тут понимаю, что это человек. В шубе и шапке. Оказывается, кроме нашей группы, приехали еще отдыхающие. И там были девушки, которые познакомились с местными мужчинами и пригласили их в гости. Но входные двери были заперты, так один из них пытался попасть через окно, но перепутал и полез к нам. Неловко вышло. © Ольга Курпякова / ADME
  • Одна из моих незабываемых историй — как мы собрались на однодневное восхождение. Вечером приехали в лагерь, смотрим — рядом тусит достаточно большая компания молодежи, человек 30. Они не спали до глубокой ночи. Утром ранний подъем, ибо позже наползает туман и легко сбиться с дороги. Наши соседи выползают на трясущихся ногах и достают из палатки... пылесос! Оказалось, это был тимбилдинг фирмы по продаже пылесосов. И они по очереди волокли в рюкзаке на высоту 3 тысячи метров этого тяжеленного монстра, чтобы с ним красиво сфоткаться. © Тревожное пирожное / ADME
  • Мне было 14, получила путевку в детский лагерь на море. Но купаться нас не пускали! Поехали мы в мае. Каждое утро медсестра торжественно градусником замеряла температуру и выходило, что вода не достаточно прогрелась. А днем местные приходили на этот же пляж и купались вовсю. Нам было жутко обидно: приехать на море и не искупаться? Ну как так? В последний день мы с подружками сбежали с тихого часа под благовидным предлогом, а сами кинулись купаться. Идем веселые обратно с мокрыми волосами — бац, впереди видим вожатого нашего! А там одна дорожка, не разойтись. Мы быстренько спрятались в кустах. Он прошел мимо. Я думаю, заметил, но просто не подал виду.
  • Каждое лето родители отправляют меня в деревню к бабушке и дедушке. В очередной такой раз мы с дедулей решили устроить поход и рыбалку одновременно! Взяв палатки и все нужное для ночи в лесу, мы отправились к озеру с рыбой. Только вот по прибытию мы, два гениальных рыбака, поняли, что забыли удочки. Теперь я понял, почему мама говорит, что у меня память, как у дедушки, но не суть. Рыбу ловить хотелось, поэтому пришлось использовать руки. За весь день мы поймали всего одну рыбу, но отлично провели время, много смеялись. Эту прогулку я никогда не забуду. © Палата № 6 / VK
  • Отправились с друзьями в Гоа. Ехали в поезде, веселились и пели. Через некоторое время к нам подошел молодой человек и попросил успокоиться. Мол, дайте другим людям поспать. Но мы, конечно, продолжили куролесить. Тогда он пришел снова: «Вы завтра пойдете на пляж, а у меня суд, я адвокат. Мне надо защитить невиновного. Так что дайте выспаться». Да, стало стыдно. Этот момент мы до сих пор все помним. © Harshita Shetty / Quora
  • Сидим в отеле в Испании, едим их местные пельмени. Мама возмущается, что и тесто у них макаронное, и начинки мало — все не так, как у нас. Тогда папа демонстративно встает, подходит к окну и, указывая на пальмы, говорит: «А посмотрите, какие у них березы! На стволе листьев нет, только на макушке немножко». Больше недовольства насчет пельменей не было. © Послушано / VK
  • Когда нашему сыну было 1,5 годика, мы с мужем взяли его с нами в отпуск. Сняли домик в горах. Разразилась ужасная снежная буря, и мы буквально застряли там на 6 дней. Это было нелегко, учитывая, что у нас не было с собой тонны игрушек. На шестой день мы пытались почистить нашу оледеневшую машину и так вышло, что лобовое стекло треснуло. Ехали мы в дикой холодине, укутав ребенка во все, что можно. Муж до сих пор называет тот отпуск адскими каникулами, а прошло уже почти 13 лет! © Lillie Tidwell / Quora
  • Муж и дети пошли в поход. Поставил палатку, поужинали, легли спать. Ночью вокруг них водили хороводы лесные жители, не давали уснуть. А на утро обнаружилось, что пропал пирог с ананасами. Прямо из палатки. Спросил у детей — нет, не брали. А потом нашел в лесу неподалеку пустой контейнер, вылизанный дочиста. Пирог явно имел у местных енотов большой успех. © Ilona Staller / ADME
  • В том году мы с мамой ездили на курорт. Маленький поселок на берегу моря. В последний день решили купить абрикосов, но буквально чуть-чуть не хватало. Продавщица сказала: «Занесите потом», хотя ж видела, что мы не местные. Наши отказы слушать не хотела. Вроде бы мелочь, но меня весь год мучила совесть. В этом году мы снова поехали туда, нашли тот самый ларек и отдали деньги. © Успех & Провал / VK
  • Подруга с мужем пошли в поход. Он-то опытный, а она ни разу не ходила, ей было страшно. Но муж заявил, мол, не боись! И вот ночью к их палатке пришло стадо диких кабанов. Они хрюкали и подрывали колышки. Подруга пыталась мужа разбудить, а никак! Она всю ночь тряслась, а муж спал и в ус не дул. И утром ничего не помнил.
  • Мы с друзьями поехали на озеро. Когда вышли из электрички, уже был вечер. Подъехал малюсенький автомобиль. Четверо ребят в него влезли, я и подруга — нет. Нам предложили сумки положить в машину. Договорились встретиться возле медпункта на турбазе. Шагаем мы налегке, подходим к озеру, а там много турбаз и в каждой по медпункту. Короче, мы всю ночь пропрыгали без вещей, без еды. Только утром нашли свою компанию на пляже. © Елена Головнина / ADME
Чадо Брюн
только что

Мне кажется, в ситуации, когда ты не можешь разбудить человека, кабаны не так уж и страшны …

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  • Мы с подругой отдыхали на море. Познакомились с компанией, ребята уговорили нас пойти в поход вдоль побережья. У меня были сомнения, но подруге очень понравился один из парней. Я согласилась из солидарности. Как вскоре выяснилось, такой формат отдыха не подходил нам обеим, но почти половину пути мы честно держались. Последней каплей стал случай с козлами.
    Мы разбили палатки рядом с роскошными шелковицами. Деревья огромные и усыпаны ягодами. Конечно, все лезут на деревья, и мы с подружкой не отстаем. И тут появляется стадо коз. Нами они не интересовались и агрессию не проявляли до тех пор, пока козел не влез в кострище (мы утром пекли картошку). Видимо, часть углей еще не остыла, и этот дуралей обжег морду. Что тут началось! Он заорал, заметался, посрывал палатки. Вслед за ним взбесилось все стадо. Пришлось просидеть на ветках полдня: козы никому не давали спуститься, сразу подбегали и бодали ствол. Шелковица в нас уже не лезла, очень хотелось в туалет, но как-то продержались до вечера. Когда стемнело, животные сами ушли, оставим совершенно разоренный лагерь.
    Я робко заикнулась насчет того, чтобы вернуться, но все были не в духе, на меня посмотрели с осуждением. Ночью подруга вдруг такая: «Я больше не могу.» Посмотрели мы друг на друга, тихо собрали вещи и сбежали под покровом темноты. В походы с тех пор ходить зареклись. © Татьяна Лобанова / ADME

Да, в походах разное случается. На эту тему у нас есть отдельная подборка — 15 человек, которые совсем не ожидали таких приключений от отдыха на природе.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
24 минуты назад

"Она уже 323 таких отзыва оставила."

тут ба эту Ольгу к психиатру а то и в суд - за сталкерство.

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