15 путешественников, которые не знали, что вернутся домой с такой хохмой

Оля, я всё сделала. Галя сказала плюнуть тебе в лицо. Я зайду в гости?
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Люди отправляются на море, чтобы полежать на теплом песочке и покачаться на волнах. В горы — чтобы посмотреть на красоты с высоты. Но если все это объединить, то выходит, что нам нужны свежие эмоции. Бывает так, что больше всего запоминается какое-то приключение с чудинкой — как у ребят из этой подборки.
Оля, я всё сделала. Галя сказала плюнуть тебе в лицо. Я зайду в гости?
Мне кажется, в ситуации, когда ты не можешь разбудить человека, кабаны не так уж и страшны …
Да, в походах разное случается. На эту тему у нас есть отдельная подборка — 15 человек, которые совсем не ожидали таких приключений от отдыха на природе.
"Она уже 323 таких отзыва оставила."
тут ба эту Ольгу к психиатру а то и в суд - за сталкерство.