15 путешественников, которые не знали, что вернутся домой с такой хохмой

Люди отправляются на море, чтобы полежать на теплом песочке и покачаться на волнах. В горы — чтобы посмотреть на красоты с высоты. Но если все это объединить, то выходит, что нам нужны свежие эмоции. Бывает так, что больше всего запоминается какое-то приключение с чудинкой — как у ребят из этой подборки.