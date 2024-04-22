15+ старинных вещей, которые переживут даже египетские пирамиды и останутся как новенькие
Народное творчество
22 минуты назад
Многие знают, что качество некоторых современных вещей и предметов быта оставляет желать лучшего. Одежда, обувь, бытовая техника — все это быстро изнашивается, и приходится покупать новое, причем за баснословные деньги. Однако это относится не ко всему, ведь есть такое, что действительно может считаться долговечным.
«Я в маминой рубашке 1975 года»
«Ремень из натуральной кожи. Ношу по 6 дней в неделю уже почти 15 лет»
«Моя свекровь купила его в 1978 году, и он до сих пор в строю»
«Да, это бабушкина куртка. Она была большей модницей, чем даже я сейчас»
«Только посмотрите на свадебную блузку моей прапрабабушки, 1902 год»
- Вы обязаны выйти в этом замуж! © Keep_a_Little_Soul / Reddit
«Так выглядит плюшевый медведь сына. А ведь с ним в детстве играл еще я, мой отец и даже дедушка»
Кстати, посмотрите еще на одну подборку вещей, которые служат неприлично долго. И похоже, им вообще сносу нет.
«Это автомобиль моего отца, выпущенный в 1934 году. До прошлого года папа ездил на нем каждый день. А сейчас сменил его на похожий автомобиль 1955 года выпуска»
«Будильник моей жене подарили, когда ей было 14 лет. С тех пор она использует его каждый день, и он работает безупречно. Ах, да, моей жене сейчас 48 лет»
«Перекрасила ботильоны из синего в коньячный. На очереди — кожаная куртка в тон»
«Моей лава-лампе 25 лет!»
«Унаследовал бритву от прабабушки»
Казалось бы, привычные нам вещей, но долговечность некоторых просто бьет все рекорды.
«Старая кожаная сумка моего дедушки. Я извел на нее полбутылки средства для чистки кожи и еще полбутылки кондиционера. Сейчас она выглядит почти новой. Надеюсь, будет служить моей семье еще 30 лет»
«Пользуемся этими тарелками ежедневно в течение последних 35 лет»
«Телефон стоял в доме моих бабушки и дедушки, пока я не перевез его в свой дом 13 лет назад. Он до сих пор работает»
«Этим блендером свекровь пользуется вот уже 60 лет»
«На этой сковороде я приготовил более 5000 завтраков»
Иногда кажется, что раньше все делали на века. Ведь если посмотреть на некоторые старые вещи, которым 100 лет в обед, то они все еще исправно служат и даже не думают ломаться или как-то портиться.
Фото на превью fireball-jutsu / Reddit
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