15+ старинных вещей, которые переживут даже египетские пирамиды и останутся как новенькие

Многие знают, что качество некоторых современных вещей и предметов быта оставляет желать лучшего. Одежда, обувь, бытовая техника — все это быстро изнашивается, и приходится покупать новое, причем за баснословные деньги. Однако это относится не ко всему, ведь есть такое, что действительно может считаться долговечным.

«Я в маминой рубашке 1975 года»

«Ремень из натуральной кожи. Ношу по 6 дней в неделю уже почти 15 лет»

«Моя свекровь купила его в 1978 году, и он до сих пор в строю»

«Да, это бабушкина куртка. Она была большей модницей, чем даже я сейчас»

«Только посмотрите на свадебную блузку моей прапрабабушки, 1902 год»

Вы обязаны выйти в этом замуж! © Keep_a_Little_Soul / Reddit

«Так выглядит плюшевый медведь сына. А ведь с ним в детстве играл еще я, мой отец и даже дедушка»

Кстати, посмотрите еще на одну подборку вещей, которые служат неприлично долго. И похоже, им вообще сносу нет.

«Это автомобиль моего отца, выпущенный в 1934 году. До прошлого года папа ездил на нем каждый день. А сейчас сменил его на похожий автомобиль 1955 года выпуска»

«Будильник моей жене подарили, когда ей было 14 лет. С тех пор она использует его каждый день, и он работает безупречно. Ах, да, моей жене сейчас 48 лет»

«Перекрасила ботильоны из синего в коньячный. На очереди — кожаная куртка в тон»

«Моей лава-лампе 25 лет!»

«Унаследовал бритву от прабабушки»

Казалось бы, привычные нам вещей, но долговечность некоторых просто бьет все рекорды.

«Старая кожаная сумка моего дедушки. Я извел на нее полбутылки средства для чистки кожи и еще полбутылки кондиционера. Сейчас она выглядит почти новой. Надеюсь, будет служить моей семье еще 30 лет»

«Пользуемся этими тарелками ежедневно в течение последних 35 лет»

«Телефон стоял в доме моих бабушки и дедушки, пока я не перевез его в свой дом 13 лет назад. Он до сих пор работает»

«Этим блендером свекровь пользуется вот уже 60 лет»

«На этой сковороде я приготовил более 5000 завтраков»