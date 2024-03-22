15+ секретов красоты от женщин, для которых время словно идет вспять

Многие женщины на личном опыте убедились, что молодость лица достигается не филлерами, а регулярным уходом за собой и здоровым образом жизни. Мы, конечно же, не осуждаем тех, кто в погоне за красотой обращается к пластическим хирургам и уколам красоты. Но этой статьей хотим напомнить, какого эффекта можно добиться с помощью простых, но регулярных действий.

Читатели! В этой статье мы показываем красоток, которые наряду с другими косметическими средствами используют ретиноиды. Хотим предупредить, что этот лекарственный препарат должен назначать врач. Несмотря на то, что их использование очень распространено, у препаратов этой группы целый ряд ограничений и противопоказаний. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем заниматься лечением.

«Мне 43, и с подросткового возраста я мазалась толстым слоем тонального крема — так ненавидела свои веснушки. Но с годами я крашусь все меньше и меньше»

«Это моя 88-летняя бабуля. Я могу только надеяться, что у меня будет такая же кожа в ее возрасте!»

«Она никогда не пользовалась средствами по уходу за кожей, но зато всю жизнь избегала солнца».

«Мне 36 лет, и я люблю свою кожу. Вероятно, 90% — это генетика, но остальные 10% — заслуга моего кота, который ненавидит солнце»

«Вот как изменилось мое лицо спустя — 63 кг»

«Мне 37 лет. Не делала ни лазер, ни ботокс, филлеры тоже не колола»

«У меня на губе и подбородке шрам от укуса собаки, но я просто обожаю свое отражение в зеркале».

«Просто иначе накрасилась, а вон какая разница»

«Мне 40 лет. Так выгляжу без тоналки»

Мне 20 лет и у вас кожа в сто раз лучше, чем моя! © IcyLandscape3541 / Reddit

«Сбросила 27 кг и вот как выглядит мое лицо»

Вообще, я человек спортивный, но несколько лет назад получила серьезную травму. Из-за постельного режима набрала вес. Наконец, я приступила к тренировкам и живу в гармонии со своим телом.

«Мне 71 год. И 35 из них я использую третиноин»

«В 30 лет мне аж сразу две подружки по секрету сказали: для красивой кожи они используют третиноин, поэтому я начала собирать о нем информацию. А после нашла дерматолога, который прописал мне его. С тех пор он всегда в моем уходе».

«Год назад начала использовать ретиноиды. До и после»

«Мне скоро 38 лет и я выгляжу лучше, чем когда-либо»

«Подростком боролась с жуткими прыщами. Сейчас выстроила грамотный уход. Плюс макияжа — я реже трогаю грязными руками лицо».

«На прошлой неделе спросила совета, как мне краситься так, чтобы не выглядеть старше. И вот результат»

«На первом фото мне 26 лет, на втором — 30. Отказалась от вредных привычек и стала вести здоровый образ жизни»

«Три недели регулярно использую терапию красным светом»

«Мне 44 года. Никаких „уколов красоты“. Что еще посоветуете, чтобы улучшить кожу?»

Мне 26 лет и вы в свои 44 выглядите в сто раз лучше, чем я. © skye-taylinne / Reddit

«Девчонки, грамотный уход за кожей решает все! На первом фото мне 37 лет, на втором — 48, и у меня менопауза. Но я выгляжу моложе, чем подруги, сделавшие подтяжку лица»

«Знакомый пластический хирург сказал, я старею в обратном направлении. 11 лет назад я спала по 6 часов в сутки и частенько не смывала макияж. На втором фото я слежу за собой, сплю по 9 часов. Никогда не поздно начать ухаживать за кожей!»