15+ секретов красоты от женщин, для которых время словно идет вспять

Народное творчество
41 минута назад

Многие женщины на личном опыте убедились, что молодость лица достигается не филлерами, а регулярным уходом за собой и здоровым образом жизни. Мы, конечно же, не осуждаем тех, кто в погоне за красотой обращается к пластическим хирургам и уколам красоты. Но этой статьей хотим напомнить, какого эффекта можно добиться с помощью простых, но регулярных действий.

Читатели! В этой статье мы показываем красоток, которые наряду с другими косметическими средствами используют ретиноиды. Хотим предупредить, что этот лекарственный препарат должен назначать врач. Несмотря на то, что их использование очень распространено, у препаратов этой группы целый ряд ограничений и противопоказаний. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем заниматься лечением.

«Мне 43, и с подросткового возраста я мазалась толстым слоем тонального крема — так ненавидела свои веснушки. Но с годами я крашусь все меньше и меньше»

«Это моя 88-летняя бабуля. Я могу только надеяться, что у меня будет такая же кожа в ее возрасте!»

«Она никогда не пользовалась средствами по уходу за кожей, но зато всю жизнь избегала солнца».

«Мне 36 лет, и я люблю свою кожу. Вероятно, 90% — это генетика, но остальные 10% — заслуга моего кота, который ненавидит солнце»

«Вот как изменилось мое лицо спустя — 63 кг»

«Мне 37 лет. Не делала ни лазер, ни ботокс, филлеры тоже не колола»

«У меня на губе и подбородке шрам от укуса собаки, но я просто обожаю свое отражение в зеркале».

«Просто иначе накрасилась, а вон какая разница»

«Мне 40 лет. Так выгляжу без тоналки»

«Сбросила 27 кг и вот как выглядит мое лицо»

Вообще, я человек спортивный, но несколько лет назад получила серьезную травму. Из-за постельного режима набрала вес. Наконец, я приступила к тренировкам и живу в гармонии со своим телом.

«Мне 71 год. И 35 из них я использую третиноин»

«В 30 лет мне аж сразу две подружки по секрету сказали: для красивой кожи они используют третиноин, поэтому я начала собирать о нем информацию. А после нашла дерматолога, который прописал мне его. С тех пор он всегда в моем уходе».

«Год назад начала использовать ретиноиды. До и после»

«Мне скоро 38 лет и я выгляжу лучше, чем когда-либо»

«Подростком боролась с жуткими прыщами. Сейчас выстроила грамотный уход. Плюс макияжа — я реже трогаю грязными руками лицо».

«На прошлой неделе спросила совета, как мне краситься так, чтобы не выглядеть старше. И вот результат»

«На первом фото мне 26 лет, на втором — 30. Отказалась от вредных привычек и стала вести здоровый образ жизни»

«Три недели регулярно использую терапию красным светом»

«Мне 44 года. Никаких „уколов красоты“. Что еще посоветуете, чтобы улучшить кожу?»

«Девчонки, грамотный уход за кожей решает все! На первом фото мне 37 лет, на втором — 48, и у меня менопауза. Но я выгляжу моложе, чем подруги, сделавшие подтяжку лица»

«Знакомый пластический хирург сказал, я старею в обратном направлении. 11 лет назад я спала по 6 часов в сутки и частенько не смывала макияж. На втором фото я слежу за собой, сплю по 9 часов. Никогда не поздно начать ухаживать за кожей!»

Мир глянца постоянно подталкивает людей соответствовать определенным стандартам внешности. Цветные волосы, седые, слишком короткие у женщин и длинные у мужчин нередко вызывают удивление, а то и вовсе порицание. Но герои нашей статьи в какой-то момент решили плюнуть на надуманные правила и стали гораздо счастливее. А здесь можно вдохновиться примером смелых женщин, которые решились на кардинальные изменения во внешности и попали в яблочко.

Фото на превью katiebugbeachlane / Reddit

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