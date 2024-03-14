19 человек, которые просто решились делать с волосами, что захочется, и сорвали куш

Мир глянца постоянно подталкивает людей соответствовать определенным стандартам внешности. Цветные волосы, седые, слишком короткие у женщин и длинные у мужчин нередко вызывают как минимум удивление, а как максимум и вовсе порицание. Но герои нашей статьи в какой-то момент решили плюнуть на надуманные правила и стали гораздо счастливее.

«Скоро мой день рождения, и я решила, что могу себе позволить сходить в крутой салон»

«Перестала красить волосы, и теперь они выглядят как настоящая смесь соли с перцем»

«Несколько недель назад я сбрила волосы и, честно говоря, каждый раз, когда смотрю в зеркало, прихожу в восторг от того, что вижу. Это прекрасно»

«Перестал стричь волосы и теперь выгляжу так, будто я из 80-х»

«Обновила образ, надоели эти длинные кудряшки»

Какой же ваш муж счастливчик! © Frog_Diar**** / Reddit

«Не стриглась 14 месяцев, цвет свой»

«Моя первая стрижка слоями! Никогда не чувствовала себя такой счастливой, выходя из салона»

«А ведь я тратил большую часть жизни на то, чтобы выпрямлять волосы»

«Перестала пить гормональные таблетки, и теперь мои волосы выглядят так: я снова стала кудрявой»

«В последнее время куча моих родственников начала лезть с советами о том, что мне стоит обрезать волосы. Мол, кончики «крысиные»

«Я на пути к своему натуральному седому цвету»

«Всегда ходил с короткой стрижкой. Но вот решил отрастить волосы и дать шанс своим кудряхам»

«Начал отращивать волосы в 15. Здесь мне 23 и 50»

«Мои натуральные седые волосы»

«Моей бабушки не стало, когда я был еще маленьким. Мы нашли ее старую фотографию, и теперь понятно, в кого у меня такие волосы»

Серебристые волосы — это действительно красиво

«Я лечила волосы 4 года. Раньше я их и высветляла, и делала кератин. В итоге восстановление заняло много времени, но это того стоило!»

«С длиной немного теряется форма, но я все равно обожаю свои седые волосы»