19 человек, которые просто решились делать с волосами, что захочется, и сорвали куш
Народное творчество
55 минут назад
Мир глянца постоянно подталкивает людей соответствовать определенным стандартам внешности. Цветные волосы, седые, слишком короткие у женщин и длинные у мужчин нередко вызывают как минимум удивление, а как максимум и вовсе порицание. Но герои нашей статьи в какой-то момент решили плюнуть на надуманные правила и стали гораздо счастливее.
«Скоро мой день рождения, и я решила, что могу себе позволить сходить в крутой салон»
«Перестала красить волосы, и теперь они выглядят как настоящая смесь соли с перцем»
«Несколько недель назад я сбрила волосы и, честно говоря, каждый раз, когда смотрю в зеркало, прихожу в восторг от того, что вижу. Это прекрасно»
«Перестал стричь волосы и теперь выгляжу так, будто я из 80-х»
«Обновила образ, надоели эти длинные кудряшки»
- Какой же ваш муж счастливчик! © Frog_Diar**** / Reddit
«Не стриглась 14 месяцев, цвет свой»
«Моя первая стрижка слоями! Никогда не чувствовала себя такой счастливой, выходя из салона»
«А ведь я тратил большую часть жизни на то, чтобы выпрямлять волосы»
«Перестала пить гормональные таблетки, и теперь мои волосы выглядят так: я снова стала кудрявой»
«В последнее время куча моих родственников начала лезть с советами о том, что мне стоит обрезать волосы. Мол, кончики «крысиные»
«Я на пути к своему натуральному седому цвету»
Эта та самая дама, которая недавно в другой подборке хвасталась окрашенными в фоторедакторе волосами?
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«Всегда ходил с короткой стрижкой. Но вот решил отрастить волосы и дать шанс своим кудряхам»
Не парень, давай-ка ты к нам, девушкам, не присоединяйся (забыла слово, есть подобное, больше подходит, но не помню 😂😂😂😂)
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«Начал отращивать волосы в 15. Здесь мне 23 и 50»
«Мои натуральные седые волосы»
«Моей бабушки не стало, когда я был еще маленьким. Мы нашли ее старую фотографию, и теперь понятно, в кого у меня такие волосы»
Ну да, ведь только его бабушка не стриглась и поседела. Уникальная семья…
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Серебристые волосы — это действительно красиво
«Я лечила волосы 4 года. Раньше я их и высветляла, и делала кератин. В итоге восстановление заняло много времени, но это того стоило!»
- Вау! Какое чудо-зелье ты выпила? © r0manticpunk / Reddit
«С длиной немного теряется форма, но я все равно обожаю свои седые волосы»
«Впервые за 10 лет сходила в салон. Деньги потрачены не зря!»
Цвет 🔥, но не делайте больше эту гульку на темени, иначе деньги на ветер!
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- Красота! Вам очень идет! © middleagepriceless / Reddit
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Фото на превью Fetty_momma** / Reddit
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