15+ ситуаций, которые даже кисейную барышню превратят в фурию
Народное творчество
1 час назад
Горе-ухажеры, друзья-халявщики или коллеги, которых хлебом не корми — дай распустить очередную сплетню: такие персонажи встречаются чаще, чем хотелось бы. Женщины рассказали о ситуациях, от которых пригорает даже у самых невозмутимых.
- Знакомый мужа жил в другом городе и считал, что ему очень удобно у нас останавливаться. Хронический халявщик. После пары визитов мы его перестали пускать, он ничего не понимал, послать его прямо муж стеснялся. Как-то позвонил, мол, я в городе по делам, хочу у вас переночевать. Посоветовала ему отель, он спросил, почему у нас нельзя — соврала, что мы идем в гости и будем очень поздно. Расстроился. Вдруг перезванивает через некоторое время и говорит, что у него же подарок для нашего ребенка, он обязательно должен его отдать. Подождет во дворе, а то как ребенок без подарка останется. Ну нет, думаю, ты так не прорвешься, не пущу. Предложила ему днем пересечься и выпить кофе, чтобы он подарок не таскал с собой, ему ведь неудобно. Это он всегда был готов, в надежде, что за него заплатят. Я как раз забирала ребенка с занятий, встретились с ним, он изъявил желание сходить в ресторан. «Времени мало, — говорю, — ты иди, а мы побежим дальше. Ну, подарок-то где?» Он подвис, потом порылся в карманах и торжественно достал карабин для сумки. Протягивает дочери с важным видом — вот, это тебе из моего города сувенир! Дочь посмотрела недоуменно, но взяла, сказала спасибо и мы ушли. Отправила ему потом сообщение, что мы остаемся ночевать в гостях и ждать нас нет смысла. © Татьяна Лобанова / ADME
- С подругой случай был. Она тогда была только помолвлена с будущим мужем. На работе к нему подходит коллега и говорит: «У твоей невесты кольцо красивое. Кстати, я ее видела в кафе с парнем вчера». Будущий муж спокойно отвечает: «Ну да, она вчера гуляла с племянником-девятиклассником». Коллега продолжает гнуть свою линию: «Ну не знаю, такой крупный, высокий». И самое смешное, что подруга моя мужу разжевывает, мол, коллега твоя думала, что я тебе изменяю и так тебе сказать хотела. А жених ей с пеной у рта доказывал, что нет, она просто так. © Выборгский крендель / ADME
- Был у меня товарищ, не бедный ни разу. Часто звал меня к себе в гости: мол, бери такси, я тебе потом деньги верну. Ну ладно, я не парилась — когда на такси доеду сама, когда на транспорте доберусь и не просила денег. И вдруг как-то раз так совпало: погода ужасная, да и черная полоса была по финансам. Доехала до него практически на последние, решилась напомнить про обещания, говорю: «Ой, а можешь за такси заплатить?» И тут феерия! Недовольно переспрашивает: «Сколько там? Рублей 100-150?» (в реале поездка была 300-350). Сначала заглядывает в кошелек, потом его убирает обратно и так радостно: «О, вот у меня на подоконнике же блюдечко с мелочью, набери там себе рублей 150 монетками!» © CatKate / ADME
- Я ношу цветные гольфы и бант на голове. Мне кажется, это красиво и мне идет.
Так вот, вчера встретила знакомую — когда-то недолго работали вместе. Поболтали о том, о сем. А в конце она сказала: «Я понимаю, у тебя муж моложе, но надо выглядеть на свой возраст, тем более что 35 — это еще молодость. А ты уже паришься». Со вчерашнего дня меня не покидает бурная радость от такого «хамского» совета. © Bisquit / ADME
- Моя мама любит напрягаться по мелочам, иначе ее жизненную позицию я объяснить не могу. Говорит, например:
— Хорошо тебе, дочь, у тебя робот-пылесос сам все моет. Не надо, как мне, спину гнуть.
— Да мамуль, давай я и тебе такой подарю, день рождения не за горами!
— Нет, даже не думай, он же убирает непонятно как, и чистить его каждый день надо. От него проблем больше!
Или вот:
— Как тебе здорово с доставкой воды! Мальчишки принесли бутылки, унесли бутылки.
— Базара ноль, мам, сейчас оформлю тебе доставку. Выбирай, какую воду и сколько привозить.
— Не-не-не, ни в коем случае. Чтобы еще чужие мужики ко мне домой ходили. Да и что там за вода, непонятно.
До абсурда: она будет таскать тяжеленные сумки с продуктами, обижаться, что я не везу ее в гипермаркет в обеденный перерыв, но доставку она не приемлет. Общение с мамой все больше начинает походить на курсы управления гневом. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужчиной. Общались онлайн две недели, а потом он позвал на свидание. Я много работаю, поэтому выбрать удобную дату было трудно, но все же о встрече мы договорились. Пришла я на место встречи. Ждала мужика около часа. Меня это стало раздражать, ведь я не понимала, почему его нет. Написала, спросила, где он вообще. Тушите свет: он ответил, что мы договорились на другой день, и переслал свое сообщение с датой и временем. Я усомнилась в том, что могла ошибиться. Нашла это сообщение в нашем чате и увидела отметку «отредактировано». Я ничего ему не ответила и на следующую встречу уже не пришла. © Палата № 6 / VK
- Работники ресторанов считают, что женщина не в состоянии угостить своего кавалера. Каждый раз официанты вручают оплаченный счет только моему мужчине, даже когда чек возвращается с моей картой. Независимо от того, кто зарабатывает больше, хочется равного отношения. © jessipirate / Reddit
- Я в положении, старшему два года, я и муж работаем. Прошу мужа помочь по дому, поиграть с ребенком, а он всегда устал, не хочет, занят и, конечно, потом. И получается, что я готовлю, убираю, с ребенком сижу. Это долго, тяжело, и результат хуже. Начинаю злиться и орать на всех: и на ребенка, и на мужа. Так и живем. © Подслушано / Ideer
- Бесит ярлык «она меня пугает». Я уже некоторое время пытаюсь завести отношения, но это никому не интересно. Несколько близких друзей утверждают, что парни боятся со мной общаться из-за того, что я уверена в себе и привлекательна. Даже откровенность с ними не работает. В конце концов, они выбирают тихих, застенчивых девушек. © the***boys / Reddit
- Ох уж эти салонные процедуры. Однажды я пошла на педикюр, и мне начали стричь мои совершенно здоровые ногти, отрывая их по бокам. В другой раз мне потерли пятку металлом так, что кожа содралась. Мука. А еще много лет назад мне сделали настолько ужасное акриловое покрытие, что пришлось снять его в тот же день. © moonchild291 / Reddit
- Муж забрал все наши деньги из заначки и купил машину. Якобы увидел ту, которую хотел, по хорошей цене. Себе! Ведь у меня машина есть (добрачная). А то, что мы вместе откладывали на покупку дачи, его не смутило. Выгнала тут же. Подаю на развод и на раздел имущества. Из общего только эта несчастная машина. Останется с половиной машины. Принципиально заберу свою половину денег. © Подслушано / Ideer
- Мой парикмахер, у которого были такие же волосы, как и у меня, и который знал, что с ними делать, уволился. У нового в глазах читалось: «Я боюсь твоих чудовищных волос. Они вьются! Можно, я их просто выпрямлю?» Поэтому я дала предельно конкретные указания: вернуть волны, придать им форму. Парикмахер не смогла отрезать мне волосы больше, чем на полсантиметра. Она едва прикоснулась к ним. Так, немного помахала ножницами. В общем, после стрижки я выглядела хуже, чем когда вошла в салон. © keyboardsmash / Reddit
- Сдала важный проект, полгода напряженной работы. Наконец-то презентовали заказчикам, они в восторге. На радостях по дороге домой купила дорогих закусок, думала, с мужем отметим, романтический вечер устроим. Когда пришла, с порога получила нытье мужа о том, что я так поздно и как он устал на работе. Когда пыталась рассказать о сдаче проекта, перебивал и талдычил, какой он молодец и как хорошо работает. Взял большую часть закусок и ушел за комп. На мои попытки пообщаться огрызался, что мешаю. Наверное, премию я потрачу на съем квартиры и разведусь. © Подслушано / Ideer
- Мужчины часто говорят: «Ты мне не нравишься со всем этим макияжем». Алло, это не для тебя. Это для меня. С какой стати я должна выглядеть так, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто ни черта не смыслит в оттенках кожи, контрастных цветах и подчеркивании своих лучших черт? © Unknown author / Reddit
- Пригласила в гости маму и старшую сестру. Сестра постоянно делает мне замечания: то вилка не натерта, то я суечусь и забыла поставить тарелки, то крема в торте мало. И все это под хохот. Пьем чай, торт вкусный, мама хвалит: «Молодец!» И тут сестра выдает: «Ну так много ума не надо — намазать крем на печеньки». Даже мой муж обалдел. Крайне неприятно и унизительно. © Подслушано / Ideer
- Пару дней назад я ездила в торговый центр. Накопила денег и наконец-то исполнила свою мечту — купила кофту, которую давно хотела. Приехала домой в ней, радостно покружилась перед мужем и спросила: «Ну как я тебе?» Он на секунду отвлекся от компа, а потом изрек: «Прическа хорошая, тебе идет!» © Палата № 6 / VK
А вот истории смелых женщин, которые решились на кардинальные изменения во внешности и попали в яблочко.
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