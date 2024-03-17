15+ ситуаций, которые даже кисейную барышню превратят в фурию

Горе-ухажеры, друзья-халявщики или коллеги, которых хлебом не корми — дай распустить очередную сплетню: такие персонажи встречаются чаще, чем хотелось бы. Женщины рассказали о ситуациях, от которых пригорает даже у самых невозмутимых.