15+ случаев, когда творческий порыв привел к неожиданным последствиям

Фотоподборки
2 часа назад

Творческий процесс не всегда идет по плану — иногда идеи приводят к результатам, которые сложно было предсказать. В этом списке — 20 случаев, когда вдохновение завело авторов дальше, чем они ожидали, а итог оказался неожиданным и даже забавным.

«Муж решил нарисовать мой портрет»

«Вот такая акула получилась»

«У знакомой заказали торт, у нее получилось вот это. Она не понимает, почему ей не хотели платить»

«Мой результат и то, что я увидел в интернете»

«Не так трогательно, как мне хотелось»

«Думаю, попытка засчитана»

«Получилось, что получилось»

«Кажется, я сделала что-то не так»

«Я сделал все, что мог!»

  • «Выглядит как шерсть моих питомцев, если долго не подметать пол» ©rdditeis4gsfa / Reddit

«Мы хотели сделать булочки в форме сердечка»

«Моя попытка испечь торт»

Juliett
13 минут назад

Для высокого торта нужна поддержка в виде твердого основания для каждого коржа как минимум. Про внешний вид лучше промолчать, если человек не знает о первом предложении, то он, по ходу, новичок и слишком высоко замахнулся

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«Считаю, что я справилась!»

«Только учусь вязать. Получилось так себе, но я его люблю»

«Что я хотела сделать и что у меня получилось»

«Решили сделать домик из соломки, и вот, что получилось»

«Попытка моей жены сделать кекс в кружке»

Творчество не всегда идет по плану, но именно в этом его главная прелесть. А если вам интересно, какие результаты бывают, когда авторы не просто создают что-то, а вкладывают в работу всю душу, загляните сюда — там еще больше вдохновения.

Фото на превью Alexthetetrapod / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Недавно я внимательно пригляделась к рыбе, сделаннoй еще прошлым летом - и обнаружила дырочки, которые пробила, но не применила в отделке.
Решила поправить упущение и вот:

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Евгений Молотов
45 минут назад

У меня тут тоже новинка. Ещё в процессе. Я просто увидел рисунок и захотел сделать. Так что это будет у меня уже третий бактус 😁остановите меня кто нибудь) после него сделаю паузу, так как идей, что ещё связать пока нет да и надо чем нибудь заняться другим уже

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