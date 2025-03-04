15+ случаев, когда творческий порыв привел к неожиданным последствиям
Творческий процесс не всегда идет по плану — иногда идеи приводят к результатам, которые сложно было предсказать. В этом списке — 20 случаев, когда вдохновение завело авторов дальше, чем они ожидали, а итог оказался неожиданным и даже забавным.
«Муж решил нарисовать мой портрет»
- «Эмм, может пора подать на развод?» © Fonziscool / Reddit
«Вот такая акула получилась»
Напоминает акулу бодибиллера. Вся такая перекачанная, в бугристых мышцах. 🏋♂️
«У знакомой заказали торт, у нее получилось вот это. Она не понимает, почему ей не хотели платить»
- «На первом фото просто лучше свет, а так они одинаковы!» © HoldYourHorsesFriend / Reddit
«Мой результат и то, что я увидел в интернете»
«Не так трогательно, как мне хотелось»
«Думаю, попытка засчитана»
- «Выглядит как успех!» © IP_Man_Yes / Reddit
«Получилось, что получилось»
«Кажется, я сделала что-то не так»
«Я сделал все, что мог!»
- «Выглядит как шерсть моих питомцев, если долго не подметать пол» ©rdditeis4gsfa / Reddit
«Мы хотели сделать булочки в форме сердечка»
«Моя попытка испечь торт»
Для высокого торта нужна поддержка в виде твердого основания для каждого коржа как минимум. Про внешний вид лучше промолчать, если человек не знает о первом предложении, то он, по ходу, новичок и слишком высоко замахнулся
«Считаю, что я справилась!»
«Только учусь вязать. Получилось так себе, но я его люблю»
«Что я хотела сделать и что у меня получилось»
«Решили сделать домик из соломки, и вот, что получилось»
«Попытка моей жены сделать кекс в кружке»
- «Тебе нужна кружка побольше» © Coffeenomnom_ / Reddit
Творчество не всегда идет по плану, но именно в этом его главная прелесть. А если вам интересно, какие результаты бывают, когда авторы не просто создают что-то, а вкладывают в работу всю душу, загляните сюда — там еще больше вдохновения.
Комментарии
Попытка - не пытка, что тут еще скажешь...
Хотя половина фото уже была, а интернет еще не обмелел)
Недавно я внимательно пригляделась к рыбе, сделаннoй еще прошлым летом - и обнаружила дырочки, которые пробила, но не применила в отделке.
Решила поправить упущение и вот:
У меня тут тоже новинка. Ещё в процессе. Я просто увидел рисунок и захотел сделать. Так что это будет у меня уже третий бактус 😁остановите меня кто нибудь) после него сделаю паузу, так как идей, что ещё связать пока нет да и надо чем нибудь заняться другим уже