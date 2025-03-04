15+ случаев, когда творческий порыв привел к неожиданным последствиям

У меня тут тоже новинка. Ещё в процессе. Я просто увидел рисунок и захотел сделать. Так что это будет у меня уже третий бактус 😁остановите меня кто нибудь) после него сделаю паузу, так как идей, что ещё связать пока нет да и надо чем нибудь заняться другим уже