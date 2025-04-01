15+ учителей, чьи способы преподавания точно не для слабонервных

Истории
2 минуты назад

Школьные годы — это не только воспоминания о дружбе, но и о буднях, которые иногда становились настоящим испытанием. Всегда находились учителя, чьи методы преподавания или воспитания вызывали недоумение. Пользователи интернета поделились историями о таких педагогах, а мы не прошли мимо. А также в конце статьи вас ждет рассказ об учителе, который смог все-таки найти способ вдохновить учеников на изучение своего предмета.

  • Была у нас учительница родной литературы. Она просто убивала в своих учениках полет мысли, творчество, фантазию, вообще не позволяла думать и размышлять самим. После прохождении очередной темы писали сочинение о том, что и как поняли. Если писали своими словами, свои мысли, то получали 2 или 3. Если писали ее словами, то получали 5. Я сначала не поняла, потом раскусила ее и писала только то, что она говорила на уроке, получала 5 и была любимым учеником. Я хотела выражать свои мысли, свои переживания, но она это пресекала на корню. © Глория / ADME
  • Моя жена, когда еще была ребенком, перешла в новую школу в середине выпускного года. Ее учитель математики хотел, чтобы она наверстала все пропущенные ею классные работы по этому предмету. И это в дополнение ко всем обычным заданиям, которые будут выполняться в дальнейшем. После нескольких недель безуспешных попыток отменить это нелепое решение моя жена бросила учебу. А ведь она была круглой отличницей до того момента. © NotATroll_ipromise / Reddit
  • У двоюродной сестры в начальных классах была ситуация. Невзлюбила ее учительница. И в какой-то момент дело дошло до того, что она при всем классе оскорбила сестру, порвала ее тетрадь и швырнула. Когда об этом узнал ее отец и пришел в школу, пришлось извиняться уже учителю. После этого у нее и оценки стали нормальные. © babura / Pikabu
  • Это произошло на уроке английского в 9-м классе. Учитель по непонятной причине недолюбливал меня. Да, может, я и был заучкой, но, по крайней мере, никогда не относился к этому учителю неуважительно. Итак, у нас было классное задание, в котором нам нужно было использовать 12 слов из словаря. Когда я закончил, подошел и отдал ему свою работу.
    Вскоре после этого учитель говорит всему классу: «Ух ты! Он использовал всего 11 слов! Да он даже считать не умеет!» Ну и далее в таком духе. Я точно знал, что использовал 12 слов, потому что пересчитывал их раза три. Поэтому я подошел к нему и перед всем классом пересчитал их вслух: «1, 2, 3, ... 11, 12» и просто сел обратно.
    Конечно, в тот момент все смеялись, а лицо преподавателя заметно покраснело. © Unknown author / Reddit
  • У моей сестренки свекровь — многодетная мама (6 детей). В общем, одному из детей училка периодически рвала тетради. Последним, что она порвала, стал дневник. Свекровь не выдержала, новый дневник покупать не стала. А через пару дней ее вызывают в школу, спрашивают, почему нет дневника. Она и отвечает: «Так вы порвали. Извините, но постоянно покупать тетради и дневники — это деньги, которые я не печатаю». Насчет дневника училка объяснила, почему она порвала — оказывается, на неделю он не был заполнен. А почему тетради рвала, не объяснила. © I / ADME
  • У дочери было плохо с математикой. Спросили насчет репетиторства — учительница назвала нереальную цену. Отказались. После этого она начала занижать дочке оценки. Я пошла к директору, а тот как выдаст: «Если вам что-то не нравится — переходите в другую школу». Как потом выяснилось, они соседи. © Подслушано / Ideer
  • До сих пор помню Ивана Ивановича, который рисование в 1-м классе преподавал. Первый урок, рисуем радугу. Я стараюсь, всегда любила рисовать, и получалось лучше многих сверстников. Возвращает мне мою радугу — стоит тройка, так как я, видите ли, «слишком старалась». Больше мне не нравилось рисование... А как стала старше, так стало жаль себя, малявку. Ну как можно ребенку в 7 лет за радугу трояк поставить?! © Ealf / Pikabu
  • Перевелся в новую школу. Через несколько дней учитель раздает листочки с нашими оценками, а у меня там красуется двойка. Хотя в старой школе я был отличником. На мой вопрос «Почему?» учительница ответила, что я не выполнил проект в этой четверти. Я напомнил ей, что я только несколько дней в этой школе, но она сказала, что у меня были целые выходные, чтобы выполнить проект. Оказывается, все эти проекты она использовала для своей книги, которую якобы сама писала. © Ohhmegawd / Reddit
  • У нас была «гениальная» учительница физики. Учебный процесс строился следующим образом: 3-4 урока она писала на доске учебный материал из своего конспекта. Потом была контрольная, на которой надо было слово в слово написать ранее «донесенный» материал. Отклонение от канонического текста — сразу 2. Писали по одному за партой на 6 первых партах. Обычно парты стояли свободными до ее прихода, потом она по списку или случайно назначала сдающих.
    А один раз заходит, видит пустые парты и говорит: «Что, никто сдавать не хочет? Тогда всему классу 2 балла!» В следующий раз сели 6 человек сдавать, заходит она и говорит: «Принимаю только у добровольцев, у остального класса 2 балла». Короче, издевалась до тех пор, пока наша классная не нажаловалась директору, который угомонил этого гения педагогики. © Злой Доктор / ADME
  • Узнав, что я левша, училка решила исправить меня. Заставляла сидеть рядом и писать как «нормальные люди». Когда родители узнали, устроили ей разнос. После этого мучения прекратились, но легче не стало, ведь теперь она еще и злобно смотрела на меня на каждом уроке и ставила низкие оценки. Я уже не была той ученицей, какой была раньше — уверенной и гордой за свои успехи. © mindmypalace / Reddit
  • Третий класс. Записываем под диктовку слова. Слово «кастрюля». Пишу, как и положено, через «а». Учительница исправляет на «о» и снижает мне балл. Моя мама узнала про это, схватила словарь и помчалась в школу разбираться. Оказалось, дело было в том, что мама работала на мясокомбинате и попросту не согласилась дать учительнице «мяска без косточки и бесплатно». Все. © CuTyeBuHa / Pikabu
  • Однажды я выиграл игрушку в качестве приза в какой-то классной лотерее. Но учительница навсегда конфисковала ее у меня за то, что я играл с ней во время обеда (!) на детской площадке. Я был в 3-м классе. © HooksAU / Reddit
  • Учительница по математике решила дать мне одно задание, которое я должен был решить перед всем классом. Я так и сделал и был уверен, что ответ правильный. Потом она проверила его и ни с того ни с сего начала издеваться надо мной. На протяжении 5 минут она меня обзывала и в итоге влепила плохую оценку.
    Затем она стала показывать моему классу, как задание должно было быть выполнено. И она сделала его точно так же, как я 5 минут назад. Одноклассники указали ей на это. А она сказала: «Ой, вы все меня отвлекли». © Unknown author / Reddit
  • Я как-то проходил мимо школы, в которой учился, решил зайти с классруком поговорить.
    А она сидела с коллегой, обсуждала что-то в ключе: «Иванов — хамло, поэтому ему за экзамен 3. А Петрова — умница, сдала на ремонт, поэтому я ей максимальную оценку поставила».
    Если что, это еще до ЕГЭ было, тогда школьная оценка влияла при поступлении. Чего-то я после этого приуныл и с тех пор в родную школу не заходил. © SweetKairos / Pikabu
  • Я всегда любил фэнтези. Я читал «Властелина колец» и «Хроники Томаса Ковенанта», когда мне было примерно 11 лет. Так одна учительница однажды высмеяла эти книги перед всем классом, а также меня — за то, что я их читал. После этого я никому не признавался, что читаю фэнтези, пока мне не исполнилось 20. Теперь фэнтези — совершенно нормальный жанр, и это здорово. © Unknown author / Reddit
  • В 5-м классе одна училка накричала на меня за то, что я использовал механический карандаш вместо деревянного, причем на странице, которую она никогда бы и не прочитала. © Unknown author / Reddit

Бонус: мы бы с удовольствием посещали такие уроки музыки

  • В начальной школе любимым предметом у меня была музыка. Потому что так, как вел ее наш Эрик Билалович Ахмедов, ее не вел никто. В его кабинете не было парт. Зато были ряды театральных кресел у стен. Большой зеркальный шар под потолком, который он сделал вместе со старшеклассниками. Барабанная установка, гитара, пианино, еще какие-то музыкальные инструменты. И все можно было потрогать, и на всем можно было попробовать сыграть.
    Он учил нас петь хором и а капелла, показывал, как дирижировать. Его песни мы пели даже во дворе. От радости, от избытка чувств, просто потому что петь, оказывается, очень здорово. Он всегда был с нами уважителен и добр. А какие захватывающие истории рассказывал про великих музыкантов прошлого! Про дьявольского скрипача Паганини, про Баха, про Бетховена! После таких историй классику мы слушали затаив дыхание. © Rijuh / Pikabu

А какие учителя вам запомнились больше всего? Пока вы вспоминаете, можете почитать еще несколько статей про школьную жизнь и учителей:

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