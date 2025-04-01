15+ учителей, чьи способы преподавания точно не для слабонервных

Школьные годы — это не только воспоминания о дружбе, но и о буднях, которые иногда становились настоящим испытанием. Всегда находились учителя, чьи методы преподавания или воспитания вызывали недоумение. Пользователи интернета поделились историями о таких педагогах, а мы не прошли мимо. А также в конце статьи вас ждет рассказ об учителе, который смог все-таки найти способ вдохновить учеников на изучение своего предмета.