15 уникумов, которых в социальные сети можно пускать только под присмотром
Истории
3 часа назад
В наше время каждый человек имеет возможность самовыражаться в сети как хочет. Но некоторые из нас настолько ею злоупотребляют, что так и хочется сказать: «Выключите уже этому персонажу Wi-Fi!»
- Мы с мамой пошли покупать обручальное кольцо для моей будущей жены. Она сфотографировала кольцо, которое я купил, и мгновенно выложила его в соцсети. Мне пришлось быстро делать предложение, пока невеста не увидела. © BiblicalityPSN / Reddit
- Сегодня ехал с работы на общественном транспорте и краем глаза зацепился за телефон рядом сидящей девушки. Она очень внимательно рассматривала фотографии других девушек. Увеличивала все: лица, одежду и интерьеры, на фоне которых сделано фото. Она переходила из одного аккаунта в другой в списке друзей некоего парня. Аккаунты с мужскими именами девушка пролистывала, не задерживаясь ни на секунду. Как думаете, что будет с этим парнем? Даже переживаю. © axel87 / Pikabu
- Мой знакомая выкладывает фотографии блюд, которые она готовит. К примеру, морковного пирога. А когда все начинают спрашивать рецепт, она важно отвечает: «Извините, семейная тайна». © DiscoLibra / Reddit
- Есть одна девушка, которая каждый день жалуется на своего парня в соцсетях и отмечает его в этих постах. Меня это шокирует. Они живут вместе. Я хочу спросить их, разговаривают они вообще друг с другом или им действительно нужен публичный ринг, чтобы поговорить о том, почему они ненавидят друг друга. © Unknown author / Reddit
- Бывшая коллега каждый день публиковала в соцсети фотографию со своим парнем. Она ставила ванильную подпись и указывала количество дней, которые они были вместе. Каждый месяц они отмечали свой «юбилей». Когда они расстались, коллега удалила все совместные фотографии. Примерно через месяц у нее появился новый парень, и теперь она делает то же самое с ним. И клянусь, я думаю, что она использует подписи, которые уже были у нее на фотках с бывшим. © BlackThummb / Reddit
- Раньше работала с семейной парой (они познакомились на работе). Она постоянно сидела в социальных сетях, а он — не особо. Как-то она написала у себя в статусе: «Когда придет осознание, что пора прекратить? Этот брак уже не спасти». Конечно же, все на работе видели это сообщение. И да, они все еще вместе. © iamkuato / Reddit
- Одна моя знакомая постоянно выкладывала фотографии, связанные со своей свадьбой. Вы, возможно, зададитесь вопросом: «Что здесь такого?» Ее свадьба была два года назад. 2–3 раза в неделю она выкладывала фото со свадьбы, снимки колец... Если кто-то из ее друзей выходил замуж, она публиковала свои праздничные фотографии с ними, чтобы выразить свое волнение по поводу их свадьбы. Я отписался от нее. © Unknown author / Reddit
- Подруга устроила вечеринку на день рождения дочери. Она выложила несколько фотографий с праздника, но по ошибке в подборке оказалось несколько пикантных снимков. Подруга удалила их довольно быстро, но я знаю, что несколько человек успели их увидеть. Мой друг постоянно хохочет, когда мы эту историю вспоминаем. © PAKMan1988 / Reddit
- Заметила, как бывшая подруга спорила с кем-то в соцсети по поводу своего мужа. Собеседница: «Ну да, по крайней мере, мой муж не изменял мне трижды». Подруга: «Ты ни фига не знаешь, это было только дважды». © Clogwench / Reddit
- Выложила фотографию со свадьбы, подписав: «Наш самый счастливый день». Муж внизу оставил комментарий: «Отвечай за себя». © Подслушано / Ideer
- У меня есть знакомая, которая публикует фото всех свои недугов и каждого блюда, которое она готовит. А когда она была беременна, то скриншоты из приложения для беременных появлялись в ленте каждый день! Спасибо соцсетям за кнопку «отписаться». © mtnlady / Reddit
- Младшая сестра насмотрелась видосиков в соцсети, где старшие братья/сестры дарят дорогие подарки младшим и исполняют все их хотелки, и теперь хочет от меня того же самого! Я могу помочь деньгами или советом, если попросить, но, блин, у нас разница — 4 года, я только-только встала на ноги, работаю, снимаю квартиру, откладываю. Я не могу оплатить ей учебу, отпуск или салон красоты! И ей ведь уже 20. Ненавижу соцсети! © Подслушано / Ideer
- Подстриглась, сменила цвет волос. Решила выложить фотки в соцсетях, собираю лайки и вдруг получаю письмо от незнакомой девушки с просьбой заранее предупреждать об изменении в образе, чтобы она тоже успела подготовиться! Обалдеваю, выясняю. Оказывается, она встречается с парнем, который 9 лет назад хотел на мне жениться. Я его тогда отшила и забыла, а она через несколько лет вышла за него замуж, и он стал ее «переделывать» под меня. Она одевается, как я, читает те же книги, работает в той же сфере, даже их сына зовут как моего! А сейчас у нее нет в заначке денег на парикмахера и ее муж отказывается жить дома, пока она не будет выглядеть, как я. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня знакомая. На заказ вяжет, шьет мелкие игрушки, рисует и вышивает. Постоянно постит свои работы в соцсетях и проводит опросы в сторис типа «нравится/не нравится». Бывает, и я голосую, выражаю свое незаинтересованное мнение. Выложила она вышивку — фото малыша, просто жуть. Я и сказала, что не понравилось. Следом в личные сообщения крики: «Зачем ты смотришь мои работы, если они тебе не нравятся?! В бан тебя!» © Подслушано / Ideer
- Одна блогерша из моего города выложила в сеть фотографию с подписью: «Случайные кадры всегда самые удачные». Только вот за день до этого я 20 минут наблюдала за тем, как вокруг нее скачет фотограф с профессиональным оборудованием, поправляет ей волосы и каждый палец на руке, чтобы в кадре смотрелось лучше. © Подслушано / Ideer
Людей, поведение которых вызывает вопросы, всегда хватает. Вот здесь, к примеру, есть наша подборка о наглецах, которых так и тянет отправить на перевоспитание.
Комментарии
Уведомления
Такое красивое стихотворение вспомнилось. Adme, что вас в нём так напугало?🙄🤦♀️
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Про девушку, которая вынуждена копировать бывшую своего парня – жуть какая. Если история реальна, то тут, похоже, даже психиатр не поможет – ни ему, ни ей.
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