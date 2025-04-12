15+ вещей, которые пережили не одно поколение и до сих пор в строю

Хорошие вещи служат годами, а лучшие — десятилетиями. И они не просто продолжают тихо работать на своем веку, а хранят воспоминания, переходя из поколения в поколение, становятся неотъемлемой частью семьи. Так что неудивительно, что некоторые вещи становятся настолько дороги, что их не решаются выбросить даже через полвека, а то и больше.

«Эту штуковину я нашел у своей бабушки»

«Я нашел шкатулку со старинными монетами, когда помогал своей теще убирать в доме. Планирую сохранить все, чтобы использовать в настольных играх»

«Кофейная кружка моей бабушки с тремя ручками. На ней сбоку написано: „Медсестрам все по плечу“ »

«Мельница для перца. Она принадлежала моей бабушке. Этой штуке 70 лет, работает безупречно»

«Эта швабра для чистки ковров досталась моей бабушке в начале 60-х. Она подарила ее мне, когда я переехала. Мне нравится. Прямо настоящая находка!»

«Это устройство принадлежало моей прабабушке еще в 1867 году. Она использовала его для удаления косточек из вишни и черешни. В следующем сезоне обязательно воспользуюсь им!»

«Бабушкина любимая машинка для чистки яблок знавала и лучшие времена. Но блин, с ее помощью можно по-прежнему приготовить отличный пирог»

«Моя бабушка купила этот старинный разбрызгиватель много-много лет назад. Мы забыли о нем, и он долго пролежал без дела. Недавно я откопала его, подсоединила шланг, и вы знаете, он по-прежнему отлично работает»

«Просеиватель для муки. Изначально он принадлежал моим бабушке и дедушке»

«До сих пор готовлю завтрак в бабушкиной сковороде для яиц 40-х годов»

«Бабушкина машинка для консервирования под давлением. На фото я закрываю банку со стручковой фасолью»

«Сегодня ему 29 лет, и он по-прежнему звучит великолепно»

«Этим медным сковородкам более 100 лет. Я пользуюсь ими до сих пор»

«У кого-нибудь еще осталась работающая машинка для приготовления пиццы? Мне почти 50, и я до сих пор продолжаю ею активно пользоваться»

«Бабушкин туалетный столик. Я подумываю о том, чтобы почистить и отреставрировать его»

«Бабушкина яйцерезка»

«Подарок на день рождения от моего дедушки. Вот только никто в семье не знает, что это такое. Все думают, что это щелкунчик»

«Эта вещица принадлежала прабабушке моей жены. Она находится в семье уже более 75 лет. Кто знает, что это?»

Это определенно держатель для салфеток, писем, заметок и пр. © stinkbirb / Reddit