А для чего эта вилка? Или это она от жизни так покорёжилась?
15+ вещей, которые пережили не одно поколение и до сих пор в строю
Хорошие вещи служат годами, а лучшие — десятилетиями. И они не просто продолжают тихо работать на своем веку, а хранят воспоминания, переходя из поколения в поколение, становятся неотъемлемой частью семьи. Так что неудивительно, что некоторые вещи становятся настолько дороги, что их не решаются выбросить даже через полвека, а то и больше.
«Эту штуковину я нашел у своей бабушки»
«Я нашел шкатулку со старинными монетами, когда помогал своей теще убирать в доме. Планирую сохранить все, чтобы использовать в настольных играх»
«Кофейная кружка моей бабушки с тремя ручками. На ней сбоку написано: „Медсестрам все по плечу“ »
«Мельница для перца. Она принадлежала моей бабушке. Этой штуке 70 лет, работает безупречно»
Я пользуюсь подобной стеклянной, бабушка привезла из Финляндии в 1979 году, какой-то английской фирмы.
«Эта швабра для чистки ковров досталась моей бабушке в начале 60-х. Она подарила ее мне, когда я переехала. Мне нравится. Прямо настоящая находка!»
«Это устройство принадлежало моей прабабушке еще в 1867 году. Она использовала его для удаления косточек из вишни и черешни. В следующем сезоне обязательно воспользуюсь им!»
- Даже котейка в шоке! © _never_say_never_ / Reddit
«Бабушкина любимая машинка для чистки яблок знавала и лучшие времена. Но блин, с ее помощью можно по-прежнему приготовить отличный пирог»
А знающие люди говорят, что шкурка-самая полезная часть яблока!
«Моя бабушка купила этот старинный разбрызгиватель много-много лет назад. Мы забыли о нем, и он долго пролежал без дела. Недавно я откопала его, подсоединила шланг, и вы знаете, он по-прежнему отлично работает»
«Просеиватель для муки. Изначально он принадлежал моим бабушке и дедушке»
«До сих пор готовлю завтрак в бабушкиной сковороде для яиц 40-х годов»
«Бабушкина машинка для консервирования под давлением. На фото я закрываю банку со стручковой фасолью»
«Сегодня ему 29 лет, и он по-прежнему звучит великолепно»
Да разве это возраст для проигрывателя, с которым хорошо обращались!
«Этим медным сковородкам более 100 лет. Я пользуюсь ими до сих пор»
И верхняя тоже сковородка? Какая странная форма для сковородки.
«У кого-нибудь еще осталась работающая машинка для приготовления пиццы? Мне почти 50, и я до сих пор продолжаю ею активно пользоваться»
«Бабушкин туалетный столик. Я подумываю о том, чтобы почистить и отреставрировать его»
«Бабушкина яйцерезка»
«Подарок на день рождения от моего дедушки. Вот только никто в семье не знает, что это такое. Все думают, что это щелкунчик»
«Эта вещица принадлежала прабабушке моей жены. Она находится в семье уже более 75 лет. Кто знает, что это?»
- Это определенно держатель для салфеток, писем, заметок и пр. © stinkbirb / Reddit
«Мой муж как-то сказал мне, что эти красивые лампы нам никогда не пригодятся. И тут у нас выключили свет! Ну и кто теперь смеется?»
Интересно, что в них налили такое прозрачное? Спирт, или вазелиновое масло?
Возможно, секрет всех этих вещей не только в их качестве, но и в той истории, которую они собой впитали. Они напоминают нам, что настоящая ценность — не в новизне, а в верности. И если среди ваших вещей есть такие — берегите их. Скоро и они могут стать семейной легендой.