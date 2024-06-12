Многие знакомые с возрастом начали любить оливки, устриц, различать вкус вин.
Может вашего гурмана разозлило что-то другое?
Или с возрастом колличество вкусовых рецепторов, возможно, и уменьшается, но качество увеличивается?
Я не говорю о старости: с возрастом, понятное дело, организм изнашивается, и слух, и зрение и т.д
15 возмутительных историй о людях, которых хлебом не корми, дай длинный нос не в свое дело сунуть
Вот существуют такие люди, которым до всего есть дело. Они хотят знать, сколько вы зарабатываете, им виднее, куда вам потратить деньги, как должна выглядеть ваша квартира и вы сами, и как вам воспитывать детей. Бесят, сил нет. Героев сегодняшней статьи тоже забодали такие вот знакомые и родственнички, и они высказали все, что накипело.
- У свекрови есть привычка заезжать в гости на неделю-две и первым делом убираться. То есть лазить по всем шкафам, перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать из холодильника все, что не нравится, картинно вздыхать и бубнить себе под нос: «Какой бардак!». У меня дома не идеально, но вполне чисто, никто из гостей в обморок не падает, но ей надо непременно территорию пометить и себя показать. Бесит, аж глаз дергается. И вот она уехала в санаторий на две недели, а меня осенило! Мужу говорю, мол, давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, ей приятно будет. Он отвез меня к ней, и я там УБ-РА-ЛАСЬ! Капитально! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала и даже еды наготовила полный холодильник. Все выходные убила, но дело того стоило. Как она на мужа орала! Визжала так, что уши закладывало! Даже вопила, что заявление в полицию на нас напишет. Муж психанул, в ответ наорал, и они уже второй месяц не разговаривают, а я просто счастлива. © Подслушано / Ideer
- Мне свекровь неоднократно показывала фото бывших девушек моего мужа. Всех, начиная со школьного возраста до его первой жены. Я у нее спросила, зачем мне на них смотреть, а она в ответ: «Это чтобы ты за собой следила и всегда хорошо выглядела». В следующий визит к ней я захватила фото своей предыдущей свекрови и просто нескольких женщин ее возраста, и говорю: «Вот видите, как прекрасно могут выглядеть ваши ровесницы! Вам нужно собой заняться». Вопрос с бывшими мужа почему-то больше не поднимался. © Wildwildworld / Pikabu
- Мы с мужем из разных социальных слоев. У него хорошая семья среднего достатка, но с устоявшимися стереотипами, что все богачи — люди нечестные. В моей же семье у мамы с папой бизнес. Когда мужа познакомила с родителями, он проникся их успехами, и после свадьбы мы взяли свой кредит и открыли дело. Работали с утра до ночи, в итоге встали на ноги. Но свекровь до сих пор не верит, что мы теперь обеспеченные люди. Постоянно пытается сунуть нам денежки со словами: «А то вам всегда не хватает». Мало того, рассказывает соседям, знакомым, родственникам, что у нас «большие долги» (это она про кредиты, которые мы не гасим досрочно), в холодильнике пустота (мы редко питаемся дома). На день рождения подарили свекру машину из салона, так свекровь расплакалась и сказала, что позор их семье, потому что такую машину нельзя купить на честно заработанные, и вообще, сын генеральный директор, а значит, негодяй, который не выплачивает работникам зарплату, а на эти деньги купил им машину. Я в ауте. © Подслушано / Ideer
- Впервые в жизни увидела вживую, как у человека глаза налились от ярости кровью, вот прямо ожившая иллюстрация выражения «пригорело». Знакомый очень высокомерно обронил в разговоре, что у детишек вкусовые рецепторы недоразвиты, поэтому только с возрастом начинают любить оливки, устрицы, мол, когда «доразвиваются». А в нашей компании сидел чувак с медицинским образованием, ну он и поправил высокомерного — сказал, что не развиваются, а, наоборот, деградируют, поэтому всякая фигня, от которой в детстве воротило, становится съедобной. Я думала, наш гурман задымится. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У моего сына разного цвета глаза. И свекровь просит никому не рассказывать, потому что это отклонение от нормы и генетическая мутация. © leni_kotik / Twitter
Многие знакомые с возрастом начали любить оливки, устриц, различать вкус вин.
- Бесит отношение к молодым сотрудникам и сплетни в коллективах, особенно от коллег 50+ лет. Да, мне 24 и я зарабатываю больше вас, потому что я о деньгах и карьере начала думать не тогда, когда появился ребенок и его кормить стало надо. Да, я не замужем и без детей, потому что все время отдала учебе. Да, у меня нет сил и я устаю, такая вот молодая. Я много общаюсь с начальником, потому что он замечательный наставник, а не потому что увожу его от жены. Работой своей лучше бы занялись, курицы. © Подслушано / Ideer
- Так получилось, что уже в три года я знала, что Деда Мороза не существует, что нет никаких феи и мышки, приносящих конфетку за зубик. Просто жили мы очень бедно, поэтому мама объяснила мне все и сразу. Сейчас у меня растет дочь. Ей шесть лет, и она верит во все, во что только можно. Мы с мужем поддерживаем в ней эту веру. Но на днях свекровь решила поговорить с внучкой и открыть ей всю правду. Просто потому что она уже взрослая. Чуть не пришибла, хорошо, что ребенок не поверил. © Подслушано / Ideer
- Я девушка, и у меня огромный нос. Я и сама знаю, но близкие и малознакомые люди любят напоминать мне об этом. Тем не менее, у меня прекрасный муж и две чудесные маленькие дочки. И только ленивый после их рождения меня не спросил, не боюсь ли я, что у них будет мой нос. Конечно, блин, боюсь. Но даже если так, я найду способ, как помочь своим детям. А задавать такие вопросы очень бестактно. Кстати, с рождения дочерей прошло уже четыре года и у них аккуратные небольшие носы, в мужа пошли. © Палата № 6 / VK
Дело не в носе. Дело в харизме и уверенности в себе.
Клеопатра, если верить изображениям, была безобразна. А если верить истории - огого!)))
- Переехали с мужем в новую квартиру, дизайн сама продумывала до мелочей. Очень довольна результатом! После долгих лет на съемных квартирах это такое счастье — украшать свой дом! И тут активизировалась свекровь: перетаскивает к нам весь хлам, который годами хранился в шкафах: старые скатерти, сервиз, который им со свекром на свадьбу дарила родня из Чехословакии, слежавшиеся подушки, всевозможное барахло. На балконе уже склад старья, на отказы обижается смертельно. Как это остановить? © Подслушано / Ideer
- Рассказала знакомая. У нее маленькая дочь, и, чтобы не допустить больших ошибок в воспитании и выстроить с дочерью доверительные отношения, она увлеклась литературой по детской психологии. Это заметила ее свекровь и говорит: «Нечего так морочиться с ребенком, вырастет неженкой и нюней. Меньше внимания надо. Эти книжки твои — развод на деньги, у нас не было такого, и ничего, нормальные дети выросли».
- Замужем уже больше года, а вместе мы где-то лет 6. В общем, муж весь из себя спортивный, ходит в зал. Меня все устраивает, кроме того, что он периодически пытается заставить и меня сесть на диету (а я вешу 60 кило). А в последнее время я даже платье не могу надеть без мужниных комментариев о том, что мне бы грудь увеличить. Он ни разу не жаловался на мою грудь за 6 лет, вплоть до последних нескольких месяцев. А вчера мы собирались пойти на свадьбу его друга, но в итоге он снова заговорил о груди, и я не выдержала. Напомнила ему, что до свадьбы мы встречались 5 лет, и у него было достаточно времени, чтобы понять, что я недостаточно хороша для него. На свадьбу он пошел один. И знаете, у меня есть глаза. Грудь у меня действительно маленькая, но и что с того? Не таких отношений я хотела. Можно считать, что это все, развод? © InvestigatorSea1323 / Reddit
- У меня есть тетка, которая любого доведет до белого каления. Может ходить за мной и раз 10 за день сказать: «Как ты сильно поправилась, кошмар, конечно. Надо худеть. Неприятно на тебя смотреть. Мужу твоему наверняка это не нравится. Хватит сладкое трескать». И каждый свой «комплимент» сопровождает похлопыванием меня по животу или пощипыванием за бока. И однажды я поступила с ней ее же методом. Так она в истерике орала: «Отстань от меня, что я тебе сделала?!», собрала манатки и уехала, хотя до этого месяц гостила, выгнать никак не могли. © oseledich / Pikabu
- Я девушка, и я не люблю готовить. Ну то есть, конечно, я готовлю, чтобы не ходить голодной, но никакого удовольствия, стоя у плиты, я не получаю. А мои свекровь и золовка кулинарить обожают. И если до свадьбы они еще относились ко мне как к гостье, то потом началось: они требуют, чтобы на всех семейных сборищах я готовила вместе с ними. Пару раз я согласилась, но больше ни за что: на готовку и мытье посуды у нас часов 7 ушло. И вот договариваются они на очередных выходных собраться. Я предложила заказать доставку еды, чтобы все могли расслабиться, а они на меня глянули так, будто я их оскорбила. Окей, я предложила съездить за продуктами из списка, а они бы все приготовили. Мне в ответ: «Раз ты нас терпеть не можешь, вот и сиди тогда с мужиками весь вечер». Ну а я что, я так и сделала. На стол я накрыть им помогла, но ничего больше. За столом, когда муж похвалил какое-то блюдо, свекровь сказала, что я ему такого никогда не приготовлю. Он говорит, что спокойно может и сам приготовить, тут вмешалась золовка и говорит, что вот ее мужу никогда не приходится готовить, а женитьба на ленивых девках типа меня разрушает мужественность. Короче, переглянулись мы с мужем и ушли. © hatethistradition / Reddit
- Я не женат. И каждый считает своим долгом напомнить об этом снова и снова. С каждым прожитым годом они все настойчивее. Фразу «не женился еще?» вставляют в разговор настолько неожиданно, что я иногда удивляюсь, как можно было ее сюда впихнуть. Но самое паршивое — даже не бесконечные напоминания, а сожалеющая интонация и презрительный взгляд, как будто я непутевый какой-то. У всех вон уже по трое детей, а я жену не могу найти. Безалаберный. Такое ощущение, что, приди я на работу с кольцом на пальце, всем сразу же станет легче и спокойнее. Никого не интересует, где я живу, чем питаюсь, где и с кем провожу время. Но вот тот факт, что я не женат, не дает им покоя. Некоторые мне даже фотографии знакомых девушек скидывают. Но последний случай просто вывел из себя. За меня все решили: коллега со своей женой описали меня подруге жены (с ребенком 5 лет), показали мою фотографию из соцсетей, и та согласилась со мной пообщаться. Коллега скинул голосовое, записанное его женой, в котором та говорит: «Пообщайтесь, вдруг что получится». Что ж они эту подругу прямо на работу не привели за руку, с ребенком вместе? Ну, чтобы уже сразу все карты на стол. Я офигеваю, просто в голове не укладывается. © Necronomicon90 / Pikabu
- Когда была беременна, на УЗИ сказали, что будет мальчик. И тут вся родня начала сватать ему имена. Свекровь говорит: «Назови Еремеем, в честь моего отца». Ага, спасибо, ее отец вечно бузил и дрался. Свекор говорит: «Нет, назови в честь моего отца — Иннокентий». Ага, склочный и скандальный дед, мелочный и жадный, вся семья его ненавидела. Моя мать говорит: «Назови в честь своего прадеда — Борисом». Еще лучше, этому всегда не везло: здоровье слабое, с работ увольняли, друзья предавали, под старость лет умом тронулся. Мой отец говорит: «Ну назови в честь моего отца — Николаем». Тоже ужас еще тот, он был редкостный гуляка, всю жизнь гнобил жену, задирался на всех. Я искренне верю, что имя, данное в честь кого-то, влияет на судьбу человека. Ладно бы эти мужчины были достойными, но нет, все сплошь какие-то неудачные. Назвала случайным красивым именем — Илья. Все обиделись. И имя дурацкое, и слишком мягкое, и не подходит сыну. Он уже почти восемь лет Илья, но все равно нет-нет да и проскочит: «А вот назвала бы Николаем — не было бы у него двойки по физре, Николай был спортивный, подтянутый». Или: «А вот назвала бы Еремеем — он бы не болел так часто, у Еремея было конское здоровье». Ненормальные. © Подслушано / Ideer
От души сочувствуем парню, которого все пытаются женить. Не одни мы, девушки, выслушиваем от близких: «Ну что, жениха-то не нашла еще?» и скрипим зубами от злости.
А вот этим ребятам тоже не очень повезло с прилипчивой и нахальной родней — одна только бабушка, которая докопалась до рыжего мужа героини, чего стоит.