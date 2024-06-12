15 возмутительных историй о людях, которых хлебом не корми, дай длинный нос не в свое дело сунуть

Истории
32 минуты назад

Вот существуют такие люди, которым до всего есть дело. Они хотят знать, сколько вы зарабатываете, им виднее, куда вам потратить деньги, как должна выглядеть ваша квартира и вы сами, и как вам воспитывать детей. Бесят, сил нет. Героев сегодняшней статьи тоже забодали такие вот знакомые и родственнички, и они высказали все, что накипело.

  • У свекрови есть привычка заезжать в гости на неделю-две и первым делом убираться. То есть лазить по всем шкафам, перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать из холодильника все, что не нравится, картинно вздыхать и бубнить себе под нос: «Какой бардак!». У меня дома не идеально, но вполне чисто, никто из гостей в обморок не падает, но ей надо непременно территорию пометить и себя показать. Бесит, аж глаз дергается. И вот она уехала в санаторий на две недели, а меня осенило! Мужу говорю, мол, давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, ей приятно будет. Он отвез меня к ней, и я там УБ-РА-ЛАСЬ! Капитально! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала и даже еды наготовила полный холодильник. Все выходные убила, но дело того стоило. Как она на мужа орала! Визжала так, что уши закладывало! Даже вопила, что заявление в полицию на нас напишет. Муж психанул, в ответ наорал, и они уже второй месяц не разговаривают, а я просто счастлива. © Подслушано / Ideer
  • Мне свекровь неоднократно показывала фото бывших девушек моего мужа. Всех, начиная со школьного возраста до его первой жены. Я у нее спросила, зачем мне на них смотреть, а она в ответ: «Это чтобы ты за собой следила и всегда хорошо выглядела». В следующий визит к ней я захватила фото своей предыдущей свекрови и просто нескольких женщин ее возраста, и говорю: «Вот видите, как прекрасно могут выглядеть ваши ровесницы! Вам нужно собой заняться». Вопрос с бывшими мужа почему-то больше не поднимался. © Wildwildworld / Pikabu
  • Мы с мужем из разных социальных слоев. У него хорошая семья среднего достатка, но с устоявшимися стереотипами, что все богачи — люди нечестные. В моей же семье у мамы с папой бизнес. Когда мужа познакомила с родителями, он проникся их успехами, и после свадьбы мы взяли свой кредит и открыли дело. Работали с утра до ночи, в итоге встали на ноги. Но свекровь до сих пор не верит, что мы теперь обеспеченные люди. Постоянно пытается сунуть нам денежки со словами: «А то вам всегда не хватает». Мало того, рассказывает соседям, знакомым, родственникам, что у нас «большие долги» (это она про кредиты, которые мы не гасим досрочно), в холодильнике пустота (мы редко питаемся дома). На день рождения подарили свекру машину из салона, так свекровь расплакалась и сказала, что позор их семье, потому что такую машину нельзя купить на честно заработанные, и вообще, сын генеральный директор, а значит, негодяй, который не выплачивает работникам зарплату, а на эти деньги купил им машину. Я в ауте. © Подслушано / Ideer
  • Впервые в жизни увидела вживую, как у человека глаза налились от ярости кровью, вот прямо ожившая иллюстрация выражения «пригорело». Знакомый очень высокомерно обронил в разговоре, что у детишек вкусовые рецепторы недоразвиты, поэтому только с возрастом начинают любить оливки, устрицы, мол, когда «доразвиваются». А в нашей компании сидел чувак с медицинским образованием, ну он и поправил высокомерного — сказал, что не развиваются, а, наоборот, деградируют, поэтому всякая фигня, от которой в детстве воротило, становится съедобной. Я думала, наш гурман задымится. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • У моего сына разного цвета глаза. И свекровь просит никому не рассказывать, потому что это отклонение от нормы и генетическая мутация. © leni_kotik / Twitter
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18 часов назад

Многие знакомые с возрастом начали любить оливки, устриц, различать вкус вин.
Может вашего гурмана разозлило что-то другое?

Или с возрастом колличество вкусовых рецепторов, возможно, и уменьшается, но качество увеличивается?
Я не говорю о старости: с возрастом, понятное дело, организм изнашивается, и слух, и зрение и т.д

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  • Бесит отношение к молодым сотрудникам и сплетни в коллективах, особенно от коллег 50+ лет. Да, мне 24 и я зарабатываю больше вас, потому что я о деньгах и карьере начала думать не тогда, когда появился ребенок и его кормить стало надо. Да, я не замужем и без детей, потому что все время отдала учебе. Да, у меня нет сил и я устаю, такая вот молодая. Я много общаюсь с начальником, потому что он замечательный наставник, а не потому что увожу его от жены. Работой своей лучше бы занялись, курицы. © Подслушано / Ideer
  • Так получилось, что уже в три года я знала, что Деда Мороза не существует, что нет никаких феи и мышки, приносящих конфетку за зубик. Просто жили мы очень бедно, поэтому мама объяснила мне все и сразу. Сейчас у меня растет дочь. Ей шесть лет, и она верит во все, во что только можно. Мы с мужем поддерживаем в ней эту веру. Но на днях свекровь решила поговорить с внучкой и открыть ей всю правду. Просто потому что она уже взрослая. Чуть не пришибла, хорошо, что ребенок не поверил. © Подслушано / Ideer
  • Я девушка, и у меня огромный нос. Я и сама знаю, но близкие и малознакомые люди любят напоминать мне об этом. Тем не менее, у меня прекрасный муж и две чудесные маленькие дочки. И только ленивый после их рождения меня не спросил, не боюсь ли я, что у них будет мой нос. Конечно, блин, боюсь. Но даже если так, я найду способ, как помочь своим детям. А задавать такие вопросы очень бестактно. Кстати, с рождения дочерей прошло уже четыре года и у них аккуратные небольшие носы, в мужа пошли. © Палата № 6 / VK
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18 часов назад

Дело не в носе. Дело в харизме и уверенности в себе.
Клеопатра, если верить изображениям, была безобразна. А если верить истории - огого!)))

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  • Переехали с мужем в новую квартиру, дизайн сама продумывала до мелочей. Очень довольна результатом! После долгих лет на съемных квартирах это такое счастье — украшать свой дом! И тут активизировалась свекровь: перетаскивает к нам весь хлам, который годами хранился в шкафах: старые скатерти, сервиз, который им со свекром на свадьбу дарила родня из Чехословакии, слежавшиеся подушки, всевозможное барахло. На балконе уже склад старья, на отказы обижается смертельно. Как это остановить? © Подслушано / Ideer
  • Рассказала знакомая. У нее маленькая дочь, и, чтобы не допустить больших ошибок в воспитании и выстроить с дочерью доверительные отношения, она увлеклась литературой по детской психологии. Это заметила ее свекровь и говорит: «Нечего так морочиться с ребенком, вырастет неженкой и нюней. Меньше внимания надо. Эти книжки твои — развод на деньги, у нас не было такого, и ничего, нормальные дети выросли».
  • Замужем уже больше года, а вместе мы где-то лет 6. В общем, муж весь из себя спортивный, ходит в зал. Меня все устраивает, кроме того, что он периодически пытается заставить и меня сесть на диету (а я вешу 60 кило). А в последнее время я даже платье не могу надеть без мужниных комментариев о том, что мне бы грудь увеличить. Он ни разу не жаловался на мою грудь за 6 лет, вплоть до последних нескольких месяцев. А вчера мы собирались пойти на свадьбу его друга, но в итоге он снова заговорил о груди, и я не выдержала. Напомнила ему, что до свадьбы мы встречались 5 лет, и у него было достаточно времени, чтобы понять, что я недостаточно хороша для него. На свадьбу он пошел один. И знаете, у меня есть глаза. Грудь у меня действительно маленькая, но и что с того? Не таких отношений я хотела. Можно считать, что это все, развод? © InvestigatorSea1323 / Reddit
  • У меня есть тетка, которая любого доведет до белого каления. Может ходить за мной и раз 10 за день сказать: «Как ты сильно поправилась, кошмар, конечно. Надо худеть. Неприятно на тебя смотреть. Мужу твоему наверняка это не нравится. Хватит сладкое трескать». И каждый свой «комплимент» сопровождает похлопыванием меня по животу или пощипыванием за бока. И однажды я поступила с ней ее же методом. Так она в истерике орала: «Отстань от меня, что я тебе сделала?!», собрала манатки и уехала, хотя до этого месяц гостила, выгнать никак не могли. © oseledich / Pikabu
  • Я девушка, и я не люблю готовить. Ну то есть, конечно, я готовлю, чтобы не ходить голодной, но никакого удовольствия, стоя у плиты, я не получаю. А мои свекровь и золовка кулинарить обожают. И если до свадьбы они еще относились ко мне как к гостье, то потом началось: они требуют, чтобы на всех семейных сборищах я готовила вместе с ними. Пару раз я согласилась, но больше ни за что: на готовку и мытье посуды у нас часов 7 ушло. И вот договариваются они на очередных выходных собраться. Я предложила заказать доставку еды, чтобы все могли расслабиться, а они на меня глянули так, будто я их оскорбила. Окей, я предложила съездить за продуктами из списка, а они бы все приготовили. Мне в ответ: «Раз ты нас терпеть не можешь, вот и сиди тогда с мужиками весь вечер». Ну а я что, я так и сделала. На стол я накрыть им помогла, но ничего больше. За столом, когда муж похвалил какое-то блюдо, свекровь сказала, что я ему такого никогда не приготовлю. Он говорит, что спокойно может и сам приготовить, тут вмешалась золовка и говорит, что вот ее мужу никогда не приходится готовить, а женитьба на ленивых девках типа меня разрушает мужественность. Короче, переглянулись мы с мужем и ушли. © hatethistradition / Reddit
  • Я не женат. И каждый считает своим долгом напомнить об этом снова и снова. С каждым прожитым годом они все настойчивее. Фразу «не женился еще?» вставляют в разговор настолько неожиданно, что я иногда удивляюсь, как можно было ее сюда впихнуть. Но самое паршивое — даже не бесконечные напоминания, а сожалеющая интонация и презрительный взгляд, как будто я непутевый какой-то. У всех вон уже по трое детей, а я жену не могу найти. Безалаберный. Такое ощущение, что, приди я на работу с кольцом на пальце, всем сразу же станет легче и спокойнее. Никого не интересует, где я живу, чем питаюсь, где и с кем провожу время. Но вот тот факт, что я не женат, не дает им покоя. Некоторые мне даже фотографии знакомых девушек скидывают. Но последний случай просто вывел из себя. За меня все решили: коллега со своей женой описали меня подруге жены (с ребенком 5 лет), показали мою фотографию из соцсетей, и та согласилась со мной пообщаться. Коллега скинул голосовое, записанное его женой, в котором та говорит: «Пообщайтесь, вдруг что получится». Что ж они эту подругу прямо на работу не привели за руку, с ребенком вместе? Ну, чтобы уже сразу все карты на стол. Я офигеваю, просто в голове не укладывается. © Necronomicon90 / Pikabu
  • Когда была беременна, на УЗИ сказали, что будет мальчик. И тут вся родня начала сватать ему имена. Свекровь говорит: «Назови Еремеем, в честь моего отца». Ага, спасибо, ее отец вечно бузил и дрался. Свекор говорит: «Нет, назови в честь моего отца — Иннокентий». Ага, склочный и скандальный дед, мелочный и жадный, вся семья его ненавидела. Моя мать говорит: «Назови в честь своего прадеда — Борисом». Еще лучше, этому всегда не везло: здоровье слабое, с работ увольняли, друзья предавали, под старость лет умом тронулся. Мой отец говорит: «Ну назови в честь моего отца — Николаем». Тоже ужас еще тот, он был редкостный гуляка, всю жизнь гнобил жену, задирался на всех. Я искренне верю, что имя, данное в честь кого-то, влияет на судьбу человека. Ладно бы эти мужчины были достойными, но нет, все сплошь какие-то неудачные. Назвала случайным красивым именем — Илья. Все обиделись. И имя дурацкое, и слишком мягкое, и не подходит сыну. Он уже почти восемь лет Илья, но все равно нет-нет да и проскочит: «А вот назвала бы Николаем — не было бы у него двойки по физре, Николай был спортивный, подтянутый». Или: «А вот назвала бы Еремеем — он бы не болел так часто, у Еремея было конское здоровье». Ненормальные. © Подслушано / Ideer

От души сочувствуем парню, которого все пытаются женить. Не одни мы, девушки, выслушиваем от близких: «Ну что, жениха-то не нашла еще?» и скрипим зубами от злости.

А вот этим ребятам тоже не очень повезло с прилипчивой и нахальной родней — одна только бабушка, которая докопалась до рыжего мужа героини, чего стоит.

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