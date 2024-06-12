15 возмутительных историй о людях, которых хлебом не корми, дай длинный нос не в свое дело сунуть

Вот существуют такие люди, которым до всего есть дело. Они хотят знать, сколько вы зарабатываете, им виднее, куда вам потратить деньги, как должна выглядеть ваша квартира и вы сами, и как вам воспитывать детей. Бесят, сил нет. Героев сегодняшней статьи тоже забодали такие вот знакомые и родственнички, и они высказали все, что накипело.

Многие знакомые с возрастом начали любить оливки, устриц, различать вкус вин. Может вашего гурмана разозлило что-то другое? Или с возрастом колличество вкусовых рецепторов, возможно, и уменьшается, но качество увеличивается? Я не говорю о старости: с возрастом, понятное дело, организм изнашивается, и слух, и зрение и т.д

Дело не в носе. Дело в харизме и уверенности в себе. Клеопатра, если верить изображениям, была безобразна. А если верить истории - огого!)))

От души сочувствуем парню, которого все пытаются женить. Не одни мы, девушки, выслушиваем от близких: «Ну что, жениха-то не нашла еще?» и скрипим зубами от злости.

А вот этим ребятам тоже не очень повезло с прилипчивой и нахальной родней — одна только бабушка, которая докопалась до рыжего мужа героини, чего стоит.