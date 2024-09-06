16 человек, которые и спустя годы не забудут свой отель

Порой кажется, что ну какая разница, какой там отель в путешествии — все равно там только спать будешь. Но бывает, что номер оказывается чем-то настолько большим, чем просто ночлег, что не грех и всем друзьям рассказать.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что работникам отелей тоже есть что рассказать.

«Жила одна в гостинице в лесу. И вот возвращаюсь затемно, а на крыльце с безумными глазами стоит она»

«Но стало как-то полегче, хоть какая-то живая душа».

«Отмечала свой день рождения в Амстердаме. Работники отеля спросили, что написать в открытке по этому поводу. Я попросила нарисовать котика. Замечательный котик вышел — под стать городу»

«Пусть ваш День рождения в Амстердаме будет чудесным. С наилучшими пожеланиями, администрация отеля».

«Кажется, этот номер со мной флиртует. Отель в Нижнем Новгороде и очень умилительные таблички»

«Мы спали в 800-летнем замке, окруженном захватывающим дух садом, и завтракали пищей богов»

«Капсула подвешена на высоте почти 400 м на склоне над долиной в Перу. Поднялись туда, чтобы поспать под звездами и послушать журчание реки. Оно того стоит»

«Заказали еду в номер. Звонок на телефон — автоответчик просит открыть дверь. Открываем — на пороге такое чудо. Робот сам вызывает лифт на 1-м этаже и везет заказ в номер в китайском отеле»

«Наверное, это самый красивый отель, в котором я когда-либо бывал. Фукусима»

«Побывал в отеле в Далласе. Теперь знаю, как выглядят бетонные джунгли»

«Капсульный отель в аэропорту выглядит футуристично»

«Ночевка в иглу на вершине горы в Германии. В номере кровать, держатели для кружек с горячим чаем, который остается теплым 2 минуты, и прекрасная резьба по снегу на стене»

«Отдыхал в Португалии. Снял номер для самых ленивых. Открываешь дверь — и внезапно попадаешь в столовую»

«Остановился в лиссабонском отеле. Просыпался я рано, долго лежал и прислушивался. И когда слышал характерный звон и голоса, то вскакивал, одевался и бежал к двери, зная, что пора завтракать».

В корейском отеле есть симулятор Boeing 787

«Сегодня температура моей кровати в шведском отеле — —5 °С. Есть советы для сна на льду?»

Великолепный вид из джакузи-отеля в Амстердаме

Девиз этого необычного отеля в Амстердаме звучит так: «То, что происходит в кране, навсегда остается в кране». А внутри ждет номер люкс с джакузи. Соседей будет мало — предусмотрено всего 3 номера люкс. Отель находится в центре Амстердама на берегу реки.

«Наш дом на ночь»

«На 3-й день, после подъема на 2 000 м, достигли отеля. Исключительный опыт!»

«Приют наслаждения» для покорителей французского Монблана расположен на высоте 3 835 м. Добираются сюда самые стойкие. Вокруг отеля периодически дуют ветры со скоростью 300 км/ч, а температура редко превышает 0 °C.

Бонус: у работников отелей тоже есть в загашнике занимательные истории

Работаю в гостинице. Подходит гость сдать ключи от номера и расплатиться. Он кивает, мол, сейчас. Вижу, что замешкался. И тут вдруг он поднимает на меня невинные глазки, достает рубашку из штанов и засовывает руку в штаны. А через секунду вываливает сумочку на веревочке, где у него все деньги лежали. © Utena / Pikabu

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.