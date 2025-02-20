15 женщин, которые точно знают, что брови - это вовсе не пустяк
Народное творчество
1 час назад
Глаза, безусловно, зеркало души, но и брови играют важную роль. Они способны настолько преобразить внешность, что человек кажется совершенно другим.
«До и после. Как вам?»
"Сделала брови в корейском салоне красоты"
«Только что сделала брови и это восторг»
"Влюблена в свои брови"
«Фото до и сразу после микроблейдинга. Пока мне все нравится»
«Я та-а-ак кайфую от своих бровей! Прошел всего час, а уже чувствую, как жизнь меняется»
«В прошлом году экспериментировала с бровями и сделали их тоньше. По-моему, сейчас я выгляжу гармоничнее, да?»
«Моя лучшая трата денег»
«Этому микроблейдингу уже 3 года, полностью выдержал испытание временем»
«Забыла сделать фото „до“ и это все, что я нашла»
«До и после»
«Сделала брови, но что-то не уверена, что мне нравится»
"Переживаю, что мне сделали брови как-то неестественно"
- Что вы, вам очень идет! © Spiritual-Test-9427 / Reddit
"Сделала брови. Но не уверена: мне идет?"
- Да я себе такие брови хочу! © Mysterious-Noise-512 / Reddit
"Что скажете?"
- Да эти брови буквально украли у вас возраст! Шикарно! © sa***savagee03 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ человек рассказали без каких блюд не представляют себе настоящее новогоднее застолье
Кухня
2 месяца назад
14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя
15 примеров того, как привычка экономить приводит к неожиданным ситуациям
Истории
3 месяца назад
15+ историй о людях, которые поплатились за свою наглость
Я работала стюардессой в лихие 90-е и готова поделиться своими улетными историями
Авторские колонки
3 года назад
15+ историй о людях, которые узнали кое-какую правду о близких
18 невест, которые выбрали нестандартные свадебные наряды
16 историй, в которых ожидания столкнулись с реальностью
Истории
2 месяца назад
16 ситуаций, в которых женщины мужскую логику так и не поняли
15 историй о людях, которые преподнесли своей родне тот еще нежданчик
Семья
1 год назад
15 историй о том, что беременность — испытание не только для организма, но и для ума
15 человек, чья наглость разрослась до размеров Эйфелевой башни
Народное творчество
1 год назад