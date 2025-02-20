15 женщин, которые точно знают, что брови - это вовсе не пустяк

Глаза, безусловно, зеркало души, но и брови играют важную роль. Они способны настолько преобразить внешность, что человек кажется совершенно другим.

«До и после. Как вам?»

"Сделала брови в корейском салоне красоты"

«Только что сделала брови и это восторг»

"Влюблена в свои брови"

«Фото до и сразу после микроблейдинга. Пока мне все нравится»

«Я та-а-ак кайфую от своих бровей! Прошел всего час, а уже чувствую, как жизнь меняется»

«В прошлом году экспериментировала с бровями и сделали их тоньше. По-моему, сейчас я выгляжу гармоничнее, да?»

«Моя лучшая трата денег»

«Этому микроблейдингу уже 3 года, полностью выдержал испытание временем»

«Забыла сделать фото „до“ и это все, что я нашла»

«До и после»

«Сделала брови, но что-то не уверена, что мне нравится»

"Переживаю, что мне сделали брови как-то неестественно"

"Сделала брови. Но не уверена: мне идет?"

Да я себе такие брови хочу! © Mysterious-Noise-512 / Reddit

"Что скажете?"

O_о 2 дня назад Абсолютно неестественно и прекрасно! Прям звезда Голливуда golden age - - Ответить