15 женщин нашли вещи своих предков и осознали, какое это сокровище

Ностальгия
1 день назад

Пока одни вовсю интересуются модными новинками в мире одежды, другие всем трендам предпочитают старый добрый винтаж. Они с удовольствием носят платья и костюмы своих мам и бабушек и выглядят в них отлично.

«Бабушка подарила мне свой брючный костюм. Какой же он крутой!»

Соседка Клоунов
1 день назад

Цвeт каppи oчень идёт дeвушке 😍 Тoлько вopoтничок и пyговицы нaмекают нa рeтpo.
Нo вcё paвно, клaссно! Caма бы такoй нoсила. Oтрезные пoлочки - мoя любoвь)).

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«Сегодня я в топе моей прабабушки. Она сшила его сама, и он мне идеально подошел!»

«Надела платье своей бабули, оно из 70-х»

  • Бабушка была пионером панк-рока! Многие такую одежду в глаза не видели. © Mental-Hall-9616 / Reddit

«Мамино платье из 50-х и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную!»

«Ношу чудесное платье, в котором моя бабушка красовалась на свадьбе моих родителей»

«На мне комбинезон и топ из 70-х, которые я нашла в подвале у мамы»

«Платье моей бабушки, оно примерно 1957 года. Бабуля сказала, что оно мне очень идет»

«Я в пальто моей бабушки. Мы с ней, кстати, очень похожи, почти близнецы»

«Мне так нравится этот топ! Он принадлежал моей маме в 90-х, и до сих пор в целости и сохранности»

O_о
16 часов назад

Для меня "ретро топ из 90-х" - это из 1890-х. Только тогда мама тут не в тему

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«Я в прабабушкином костюме для катания на роликах»

«На свою свадьбу я надела бабушкино платье 1953 года »

«На мне норковая шуба моей бабушки, очки в стиле 50-х, перчатки 80-х и современный шелковый шарф»

Вэлл
1 день назад

Почему вы решили, что она чернокожая? У нее латинские корни, но латинские народы из европеоидов

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  • Идеально. Я помню, как женщины так одевались. Ты попала в точку и выглядишь замечательно. © Surfinsafari9 / Reddit

«Посмотрите на эти джинсы Levi’s, которые принадлежали моей маме в 1970-х годах!! Я уже давненько их ношу»

«Ношу бабушкино платье 1939 года! Пришлось немного его украсить, чтобы оно больше соответствовало моему стилю»

  • Я обожаю, как ты его «приправила». В этом и заключается суть моды. © milabello / Reddit

«Я в бабушкином кардигане. Скорее всего, он конца 80-х. У него до сих пор есть подплечники, хотя бабуля их не любила и срезала»

OLE
19 часов назад

Ох и ужас был ужасный! Никому не шло, но все носили...

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И вот еще несколько статей о людях, которым нравится носить винтажную одежду:

Фото на превью Valuable_Armadillo / Reddit

Комментарии

Уведомления
Nati Ja
17 часов назад

Многие, наверное, носили или носят мамины-бабушкины вещи. И некоторым они даже-представьте! - идут. Интересно, наши дочки-внучки будут так же хвастаться тем, что они носят бывшую нашу одежду?..

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