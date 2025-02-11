Цвeт каppи oчень идёт дeвушке 😍 Тoлько вopoтничок и пyговицы нaмекают нa рeтpo.
Нo вcё paвно, клaссно! Caма бы такoй нoсила. Oтрезные пoлочки - мoя любoвь)).
15 женщин нашли вещи своих предков и осознали, какое это сокровище
Пока одни вовсю интересуются модными новинками в мире одежды, другие всем трендам предпочитают старый добрый винтаж. Они с удовольствием носят платья и костюмы своих мам и бабушек и выглядят в них отлично.
«Бабушка подарила мне свой брючный костюм. Какой же он крутой!»
Цвeт каppи oчень идёт дeвушке 😍 Тoлько вopoтничок и пyговицы нaмекают нa рeтpo.
- Да ты джекпот сорвала! © Witty_Peach_8024 / Reddit
«Сегодня я в топе моей прабабушки. Она сшила его сама, и он мне идеально подошел!»
- Ого, принт все еще такой яркий! © plantyjen / Reddit
«Надела платье своей бабули, оно из 70-х»
- Бабушка была пионером панк-рока! Многие такую одежду в глаза не видели. © Mental-Hall-9616 / Reddit
«Мамино платье из 50-х и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную!»
«Ношу чудесное платье, в котором моя бабушка красовалась на свадьбе моих родителей»
Тут тоже хорошо. Доже не знаю насчет ботинок, может нежные туфельки лучше?
«На мне комбинезон и топ из 70-х, которые я нашла в подвале у мамы»
С настроением))) Насколько актуальная обувь делает образ законченным!
«Платье моей бабушки, оно примерно 1957 года. Бабуля сказала, что оно мне очень идет»
как можно судить, идет ли платье, если фото сидя и без головы?)
а платье симпатичное
- Такое элегантное и красивое платье! Вам очень повезло, что оно у вас есть. © AlienMichelle / Reddit
«Я в пальто моей бабушки. Мы с ней, кстати, очень похожи, почти близнецы»
Если убрать дурацкий воротник, то будет нейтрально-классическое пальто вне моды)
«Мне так нравится этот топ! Он принадлежал моей маме в 90-х, и до сих пор в целости и сохранности»
Для меня "ретро топ из 90-х" - это из 1890-х. Только тогда мама тут не в тему
«Я в прабабушкином костюме для катания на роликах»
- Волшебно! © Frizzel-Baby-G / Reddit
«На свою свадьбу я надела бабушкино платье 1953 года »
«На мне норковая шуба моей бабушки, очки в стиле 50-х, перчатки 80-х и современный шелковый шарф»
Почему вы решили, что она чернокожая? У нее латинские корни, но латинские народы из европеоидов
- Идеально. Я помню, как женщины так одевались. Ты попала в точку и выглядишь замечательно. © Surfinsafari9 / Reddit
«Посмотрите на эти джинсы Levi’s, которые принадлежали моей маме в 1970-х годах!! Я уже давненько их ношу»
«Ношу бабушкино платье 1939 года! Пришлось немного его украсить, чтобы оно больше соответствовало моему стилю»
- Я обожаю, как ты его «приправила». В этом и заключается суть моды. © milabello / Reddit
«Я в бабушкином кардигане. Скорее всего, он конца 80-х. У него до сих пор есть подплечники, хотя бабуля их не любила и срезала»
И вот еще несколько статей о людях, которым нравится носить винтажную одежду:
Комментарии
Многие, наверное, носили или носят мамины-бабушкины вещи. И некоторым они даже-представьте! - идут. Интересно, наши дочки-внучки будут так же хвастаться тем, что они носят бывшую нашу одежду?..