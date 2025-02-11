15 женщин нашли вещи своих предков и осознали, какое это сокровище

1 день назад

1 день назад

Пока одни вовсю интересуются модными новинками в мире одежды, другие всем трендам предпочитают старый добрый винтаж. Они с удовольствием носят платья и костюмы своих мам и бабушек и выглядят в них отлично.

«Бабушка подарила мне свой брючный костюм. Какой же он крутой!»

«Сегодня я в топе моей прабабушки. Она сшила его сама, и он мне идеально подошел!»

Ого, принт все еще такой яркий! © plantyjen / Reddit

«Надела платье своей бабули, оно из 70-х»

Бабушка была пионером панк-рока! Многие такую одежду в глаза не видели. © Mental-Hall-9616 / Reddit

«Мамино платье из 50-х и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную!»

«Ношу чудесное платье, в котором моя бабушка красовалась на свадьбе моих родителей»

«На мне комбинезон и топ из 70-х, которые я нашла в подвале у мамы»

«Платье моей бабушки, оно примерно 1957 года. Бабуля сказала, что оно мне очень идет»

Такое элегантное и красивое платье! Вам очень повезло, что оно у вас есть. © AlienMichelle / Reddit

«Я в пальто моей бабушки. Мы с ней, кстати, очень похожи, почти близнецы»

«Мне так нравится этот топ! Он принадлежал моей маме в 90-х, и до сих пор в целости и сохранности»

«Я в прабабушкином костюме для катания на роликах»

«На свою свадьбу я надела бабушкино платье 1953 года »

«На мне норковая шуба моей бабушки, очки в стиле 50-х, перчатки 80-х и современный шелковый шарф»

Идеально. Я помню, как женщины так одевались. Ты попала в точку и выглядишь замечательно. © Surfinsafari9 / Reddit

«Посмотрите на эти джинсы Levi’s, которые принадлежали моей маме в 1970-х годах!! Я уже давненько их ношу»

«Ношу бабушкино платье 1939 года! Пришлось немного его украсить, чтобы оно больше соответствовало моему стилю»

Я обожаю, как ты его «приправила». В этом и заключается суть моды. © milabello / Reddit