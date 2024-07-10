15+ знаменитостей, которые будто едят молодильные яблочки и живой водой запивают

Помню, как в фильме "Назад в будущее" был эпизод, когда главный герой, парень лет 20ти, здоровается со своей бабушкой. А мы видим на экране красотку, в белом спортивном трико, которой на вид не больше 25ти. Похоже, экранные фантазии воплотились в жизнь. Актёры из этой подборки тому подтверждение.