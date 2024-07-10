15+ знаменитостей, которые будто едят молодильные яблочки и живой водой запивают
Глядя на фото некоторых звезд Голливуда и пытаясь угадать их возраст, можно легко ошибиться. Ведь иногда гены и грамотно подобранные процедуры творят настоящие чудеса. Такие, что кажется, будто эти люди раскрыли секрет вечной молодости.
Беверли Джонсон - 71 год
Джейн Сеймур - 73 года
Рене Руссо - 70 лет
Фото сделано в 2019 году, когда актрисе было 65 лет. Даже не верится.
Анджела Бассетт — 65 лет
8. Джефф Голдблюм — 71 год
Это фото было сделано, когда актеру было 70 лет.
Габриэль Юнион — 51 год
Иман — 68 лет
Джада Пинкетт Смит — 52 года
Элисон Ханниган — 50 лет
Эту фото актриса сделала, когда ей было 49 лет.
Ленни Кравиц — 60 лет
Риз Уизерспун — 48 лет
Дженнифер Лопес — 54 года
Холли Берри — 57 лет
Уильям Шетнер — 93 года
Вот это браво!! Видно, что без всякой пластики так выглядит. Восхищаюсь!!
Фотография была сделана, когда актеру было 92 года.
Жюльет Бинош - 60 лет
Джоан Коллинз - 91 год
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Комментарии
Помню, как в фильме "Назад в будущее" был эпизод, когда главный герой, парень лет 20ти, здоровается со своей бабушкой. А мы видим на экране красотку, в белом спортивном трико, которой на вид не больше 25ти. Похоже, экранные фантазии воплотились в жизнь. Актёры из этой подборки тому подтверждение.