15+ знаменитостей, которые будто едят молодильные яблочки и живой водой запивают

Знаменитости
1 час назад

Глядя на фото некоторых звезд Голливуда и пытаясь угадать их возраст, можно легко ошибиться. Ведь иногда гены и грамотно подобранные процедуры творят настоящие чудеса. Такие, что кажется, будто эти люди раскрыли секрет вечной молодости.

Беверли Джонсон - 71 год

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Джейн Сеймур - 73 года

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Рене Руссо - 70 лет

ROBYN BECK/AFP/East News

Фото сделано в 2019 году, когда актрисе было 65 лет. Даже не верится.

Анджела Бассетт — 65 лет

8. Джефф Голдблюм — 71 год

Это фото было сделано, когда актеру было 70 лет.

Габриэль Юнион — 51 год

Иман — 68 лет

Джада Пинкетт Смит — 52 года

Элисон Ханниган — 50 лет

Эту фото актриса сделала, когда ей было 49 лет.

Ленни Кравиц — 60 лет

Риз Уизерспун — 48 лет

Дженнифер Лопес — 54 года

Холли Берри — 57 лет

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Уильям Шетнер — 93 года

Фотография была сделана, когда актеру было 92 года.

Жюльет Бинош - 60 лет

JP PARIENTE/SIPA/Sipa Press/East News

Джоан Коллинз - 91 год

Evan Agostini/Invision/East News

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Фото на превью ROBYN BECK/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
4 дня назад

Помню, как в фильме "Назад в будущее" был эпизод, когда главный герой, парень лет 20ти, здоровается со своей бабушкой. А мы видим на экране красотку, в белом спортивном трико, которой на вид не больше 25ти. Похоже, экранные фантазии воплотились в жизнь. Актёры из этой подборки тому подтверждение.

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