15+ звездных красавиц за 50, которые дадут фору всем молодушкам

Когда вижу ее нынешнюю, думаю о том, что нормально бы с ней и сейчас Кутчер смотрелся. Она не старухи Прохора Шаляпина, где очевидно, что это альфонс и страждущие молодого тела пожилые. Мне как-то больно за нее и ее расставание с ним. Хотя мне Деми безразлична (Мила даже больше нравится), но то, как он ее бросил, было так вопиюще по-альфонски, так подчеркивающе то, что всегда говорят, что рано или поздно уйдет к молодой. А она и не была 10-15 лет назад никакая старая, почему-то больно за нее короче в этой ситуации