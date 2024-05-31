15+ звездных красавиц за 50, которые дадут фору всем молодушкам

Знаменитости
57 минут назад

Нет такого возраста для женщины, когда было бы поздно надеть потрясающий наряд, чтобы окружающие штабелями падали от восторга. Звездные дамы пользуются этой возможностью и выбирают для своих выходов на красные дорожки платья с глубоким декольте, открытыми плечами, прозрачными вставками и многими другими элементами, которые придают образу яркости.

Деми Мур, на фото 61 год

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, Alessandro Bremec / IPA / I / SIPA / Sipa Press / East News
Dia_Mak
5 минут назад

Когда вижу ее нынешнюю, думаю о том, что нормально бы с ней и сейчас Кутчер смотрелся. Она не старухи Прохора Шаляпина, где очевидно, что это альфонс и страждущие молодого тела пожилые. Мне как-то больно за нее и ее расставание с ним. Хотя мне Деми безразлична (Мила даже больше нравится), но то, как он ее бросил, было так вопиюще по-альфонски, так подчеркивающе то, что всегда говорят, что рано или поздно уйдет к молодой. А она и не была 10-15 лет назад никакая старая, почему-то больно за нее короче в этой ситуации

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Шэрон Стоун, на фото 66 лет

Evan Agostini / Invision / East News, Andy Kropa / Invision / East News

Хайди Клум, на фото 50 лет

JP PARIENTE / SIPA / Sipa Press / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Ума Турман, на фото 54 года

Evan Agostini / Invision / East News, Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лопес, на фото 54 года

Chris Pizzello / Invision / East News, Eyepix Images / The Grosby Group / Grosby Group / East News
Dia_Mak
2 минуты назад

Ну и что здесь на фото такого восхитительно красивого?
Она много времени проводит в зале, но черты лица обычные, волосы (свои) отвратительные два пера, коротконожка.
И я миллион лет не слышала новых песен Дж.Ло, хотя они несомненно есть

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Наоми Кэмпбелл, на фото 53 года

ANGELA WEISS / AFP / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Шер, на фото 77 лет

Chris Pizzello / Invision / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
Криптозоолог мамкин
19 минут назад

Помоги помоги я солдат твоей любви
Как мне быть подскажи я не знаю
Помоги помоги это армия судьбы
Навсегда нас с тобой разлучает

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Энди Макдауэлл, на фото 66 лет

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Мишель Йео, на фото 61 год

CJ Rivera / Invision / East News, CYRIL PECQUENARD/ SIPA / Sipa Press / East News

Джулианна Мур, на фото 63 года

MICHAEL TRAN / AFP / East News, Millie Turner / Invision / East News

Наоми Уоттс, на фото 55 лет

Evan Agostini / Invision / East News, DNPhotography / ABACA / Abaca / East News

Кэтрин О’Хара, на фото 70 лет

Evan Agostini / Invision / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Кейт Бланшетт, на фото 55 лет

SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News, Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Мег Райан, на фото 62 года

Jordan Strauss / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Джоан Коллинз, на фото 90 лет

ROBYN BECK / AFP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Если вам нравится рассматривать наряды звезд, у нас есть еще статьи на эту тему:

Фото на превью JP PARIENTE / SIPA / Sipa Press / East News, Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Bazzzay.free
40 минут назад

Прекрасно сохранившиеся и/или хорошо сделанные женщины в возрасте .
Но где и как они "...которые дадут фору всем молодушкам." ?
Глупый заголовок....

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