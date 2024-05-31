Когда вижу ее нынешнюю, думаю о том, что нормально бы с ней и сейчас Кутчер смотрелся. Она не старухи Прохора Шаляпина, где очевидно, что это альфонс и страждущие молодого тела пожилые. Мне как-то больно за нее и ее расставание с ним. Хотя мне Деми безразлична (Мила даже больше нравится), но то, как он ее бросил, было так вопиюще по-альфонски, так подчеркивающе то, что всегда говорят, что рано или поздно уйдет к молодой. А она и не была 10-15 лет назад никакая старая, почему-то больно за нее короче в этой ситуации
15+ звездных красавиц за 50, которые дадут фору всем молодушкам
Нет такого возраста для женщины, когда было бы поздно надеть потрясающий наряд, чтобы окружающие штабелями падали от восторга. Звездные дамы пользуются этой возможностью и выбирают для своих выходов на красные дорожки платья с глубоким декольте, открытыми плечами, прозрачными вставками и многими другими элементами, которые придают образу яркости.
Деми Мур, на фото 61 год
Шэрон Стоун, на фото 66 лет
Хайди Клум, на фото 50 лет
Ума Турман, на фото 54 года
Если еще огого, то чего саван надела? Да, красный и красивый, но все же
Дженнифер Лопес, на фото 54 года
Ну и что здесь на фото такого восхитительно красивого?
Она много времени проводит в зале, но черты лица обычные, волосы (свои) отвратительные два пера, коротконожка.
И я миллион лет не слышала новых песен Дж.Ло, хотя они несомненно есть
Наоми Кэмпбелл, на фото 53 года
Шер, на фото 77 лет
Помоги помоги я солдат твоей любви
Как мне быть подскажи я не знаю
Помоги помоги это армия судьбы
Навсегда нас с тобой разлучает
Энди Макдауэлл, на фото 66 лет
Мишель Йео, на фото 61 год
Джулианна Мур, на фото 63 года
Наоми Уоттс, на фото 55 лет
Кэтрин О’Хара, на фото 70 лет
Кейт Бланшетт, на фото 55 лет
Украшение акцентное крутое и интересное, и в целом Кейт (на мой вкус) икона стиля и благородства
Мег Райан, на фото 62 года
Джоан Коллинз, на фото 90 лет
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Комментарии
Прекрасно сохранившиеся и/или хорошо сделанные женщины в возрасте .
Но где и как они "...которые дадут фору всем молодушкам." ?
Глупый заголовок....