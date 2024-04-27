20+ знаменитостей, которые хотели выгулять идеальный наряд. И все бы получилось, если бы не один нюанс

Звезды хотят быть заметными на красной дорожке, но не всегда их образы создают впечатление тщательно продуманных, иногда они выглядят настолько противоречиво, что хочется спросить, кто же был дизайнером и чем он руководствовался при создании наряда. Расскажите, какие платья впечатлили вас больше всего.

Элегантная Кэри Маллиган выбрала лаконичный наряд, но с противоречивой деталью — объемным полубантом, торчащим из-под мышки

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Нежное платье с рюшами, которое надела Розамунд Пайк, выглядит весьма неожиданно в сочетании с черными кожаными перчатками и ремнем

Vianney Le Caer/Invision/East News Lilit1313 1 час назад О,я вспомнила,в прошлый раз не смогла. Как кукла в музее восковых знаментиостей - - Ответить

Милое минималистичное платье Кэти Перри выглядит не слишком удобно из-за жесткого оттопыривающегося верха

Марго Робби — королева красных дорожек. Но на этот раз неясно, кто тут главный — то ли актриса, то ли огромная зефирно-розовая волна на ее платье

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News Арина Сапетка 1 час назад Лучше бы оделась как Харли Квинн... - - Ответить

Ким Кардашьян не боится носить экставагантные наряды, и этот раз не исключение — элегантное белое платье украсил вот такой «нос корабля»

Evan Agostini/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/East News КогдаУжеЛето 16 минут назад да там половина народу с такими оттопыренными запчастями были - - Ответить

Наташа Лионн не впервые выбирает смелые наряды, но это платье с лифом, напоминающим башню Мордора из «Властелина колец», — один из самых экставагантных

Billy Bennight/AdMedia/SIPA/East News , MICHAEL TRAN/AFP/East News Vorchun 51 минута назад Одна ассоциация! - - Ответить

Флоренс Пью одевается неординарно: вот и сейчас она вспомнила о моде на турнюры, так популярные в XIX веке

MICHAEL TRAN/AFP/East News Lilit1313 1 час назад Новые комментарии к старым фото. Ну что ж,вполне себе идея освежить контент - - Ответить

Экстравагантная Сандра Хюллер вышла на красную дорожку в платье с корсажем необычной формы, напоминающем кроличьи ушки

Риз Уизерспун доказывает, что и у икон стиля бывают промахи: верх ее платья создает впечатление, что оно сместилось или перекрутилось

Jordan Strauss/Invision/East News Чертово_колёсико 20 часов назад да вы гоните на Ризочку, платье отличное, хорошо сидит, длина нормальная, все отлично с ним - - Ответить

Ева Лонгория надела элегантное облегающее платье, но создается впечатление, что это «рогатое» декольте ей чуть великовато

Richard Shotwell/Invision/East News Lilit1313 1 час назад Шикарно! идеальный силуэт,а "рога" разбавляют классический образ - - Ответить

Элегантная Оливия Уайлд надела платье с вырезом, стянутым атласным узлом, из-за которого кажется, что на наряд не хватило ткани

Хайди Клум выбрала наряд с королевским размахом: объемный черный воротник словно требует того, чтобы окружающие держались на почтительном расстоянии

Willy Sanjuan/Invision/East News Lali 20 часов назад Очумительное было бы платье,если бы воротник поменьше сделали... - - Ответить

Певица Лиззо надела платье с запоминающимся, но, кажется, не очень-то удобным элементом верха платья

Диана Крюгер, экпериментируя со стилем, выбрала платье, которое напоминает наряд 2-в-1: платье и черный кроп-топ, стягивающий его сверху

MICHAEL TRAN/AFP/East News Lilit1313 1 час назад И опять скучно - - Ответить

Актриса Эллисон Уильямс обожает нежные наряды, но в этот раз объемные оборки на плечах визуально укоротили шею

MICHAEL TRAN/AFP/East News Lilit1313 1 час назад С оборками в точку,съели шею - - Ответить

Исса Рэй — сама элегантность, но почти архитектурный элемент корсажа делает платье неудобным на вид

Актриса Сельма Блэр — не новичок на красной дорожке. Она обратила на себя внимание сочетанием глубокого выреза и черного лифа над ним

Evan Agostini/Invision/East News Клиент Днс 3 часа назад Юбочка к лифу должна была прикреплена на тесемочках и начинаться от уровня колен, чтобы и трусики показать тогда уже...

PS : А что с ногой? - - Ответить

Трейси Эллис Росс не чужда экспериментам с модой, но черная деталь ее изысканного платья напоминает напечатанную поверх ткани выкройку

MICHAEL TRAN/AFP/East News Светлана И. 1 час назад Черная деталь смотрится интересней, чем почти аналогичная из стразов у Эмили Блант. ИМХО, само собой )))) - - Ответить

Актриса и модель Джулия Фокс принесла с подиума на красную дорожку дух авангардной моды, но ее головной убор из жесткой органзы уж слишком напоминает Малифисенту

MICHAEL TRAN/AFP/East News Lilit1313 1 час назад Цельный образ получился,невеста Дракулы - - Ответить

Можно было бы сказать, что Румер Уиллис выбрала классику, если бы не верх платья, который кажется, забыли надеть и просто приложили сверху

MICHAEL TRAN/AFP/East News , MICHAEL TRAN/AFP/East News BobikBoris34 10 часов назад Симпатичное же платье, не? - - Ответить

Светский выход актрисы Сторм Рид точно не остался незамеченным, благодаря свободно располагающемуся на талии золотому элементу

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