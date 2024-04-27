О,я вспомнила,в прошлый раз не смогла. Как кукла в музее восковых знаментиостей
20+ знаменитостей, которые хотели выгулять идеальный наряд. И все бы получилось, если бы не один нюанс
Звезды хотят быть заметными на красной дорожке, но не всегда их образы создают впечатление тщательно продуманных, иногда они выглядят настолько противоречиво, что хочется спросить, кто же был дизайнером и чем он руководствовался при создании наряда. Расскажите, какие платья впечатлили вас больше всего.
Элегантная Кэри Маллиган выбрала лаконичный наряд, но с противоречивой деталью — объемным полубантом, торчащим из-под мышки
Нежное платье с рюшами, которое надела Розамунд Пайк, выглядит весьма неожиданно в сочетании с черными кожаными перчатками и ремнем
Милое минималистичное платье Кэти Перри выглядит не слишком удобно из-за жесткого оттопыривающегося верха
Марго Робби — королева красных дорожек. Но на этот раз неясно, кто тут главный — то ли актриса, то ли огромная зефирно-розовая волна на ее платье
Ким Кардашьян не боится носить экставагантные наряды, и этот раз не исключение — элегантное белое платье украсил вот такой «нос корабля»
Наташа Лионн не впервые выбирает смелые наряды, но это платье с лифом, напоминающим башню Мордора из «Властелина колец», — один из самых экставагантных
Флоренс Пью одевается неординарно: вот и сейчас она вспомнила о моде на турнюры, так популярные в XIX веке
Новые комментарии к старым фото. Ну что ж,вполне себе идея освежить контент
Экстравагантная Сандра Хюллер вышла на красную дорожку в платье с корсажем необычной формы, напоминающем кроличьи ушки
Риз Уизерспун доказывает, что и у икон стиля бывают промахи: верх ее платья создает впечатление, что оно сместилось или перекрутилось
да вы гоните на Ризочку, платье отличное, хорошо сидит, длина нормальная, все отлично с ним
Ева Лонгория надела элегантное облегающее платье, но создается впечатление, что это «рогатое» декольте ей чуть великовато
Элегантная Оливия Уайлд надела платье с вырезом, стянутым атласным узлом, из-за которого кажется, что на наряд не хватило ткани
Хайди Клум выбрала наряд с королевским размахом: объемный черный воротник словно требует того, чтобы окружающие держались на почтительном расстоянии
Певица Лиззо надела платье с запоминающимся, но, кажется, не очень-то удобным элементом верха платья
Диана Крюгер, экпериментируя со стилем, выбрала платье, которое напоминает наряд 2-в-1: платье и черный кроп-топ, стягивающий его сверху
Актриса Эллисон Уильямс обожает нежные наряды, но в этот раз объемные оборки на плечах визуально укоротили шею
Исса Рэй — сама элегантность, но почти архитектурный элемент корсажа делает платье неудобным на вид
Актриса Сельма Блэр — не новичок на красной дорожке. Она обратила на себя внимание сочетанием глубокого выреза и черного лифа над ним
Юбочка к лифу должна была прикреплена на тесемочках и начинаться от уровня колен, чтобы и трусики показать тогда уже...
PS : А что с ногой?
Трейси Эллис Росс не чужда экспериментам с модой, но черная деталь ее изысканного платья напоминает напечатанную поверх ткани выкройку
Черная деталь смотрится интересней, чем почти аналогичная из стразов у Эмили Блант. ИМХО, само собой ))))
Актриса и модель Джулия Фокс принесла с подиума на красную дорожку дух авангардной моды, но ее головной убор из жесткой органзы уж слишком напоминает Малифисенту
Можно было бы сказать, что Румер Уиллис выбрала классику, если бы не верх платья, который кажется, забыли надеть и просто приложили сверху
Светский выход актрисы Сторм Рид точно не остался незамеченным, благодаря свободно располагающемуся на талии золотому элементу
А вот и еще несколько статей с нарядами знаменитостей, которые точно никого не оставят равнодушными:
Комментарии
У Анны Н. личная неприязнь к Баленсиага, или это только мне в этих оттопыренных лифах мерещится вышеназванный модный дом?