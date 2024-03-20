15 звездных отпрысков, глядя на которых смотришь и думаешь: «Как быстро растут чужие дети»

Семья
55 минут назад

Вроде еще вчера наши любимые знаменитости были молодыми, беззаботными девчонками и мальчишками, но не успели мы оглянуться, как уже даже их дети, оказывается, выросли. Мы решили посмотреть какими же стали их дочери и сыновья, которых многие тщательно скрывали.

Патрик Шварценеггер — сын Арнольда Шварценеггера

face to face aktuell / Reporter / East News

Сейлор Ли Бринкли Кук — дочь Кристин Бринкли

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Лили Мо Шин — дочь Кейт Бейкинсейл

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Invision/Invision/East News

Рон Бронштейн — сын Шэрон Стоун

JOHN MACDOUGALL/AFP/East News

Парис Броснан — сын Пирса Броснана

Ben Dome, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Брэндон Томас Ли — сын Памелы Андерсон

Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Элла Блю Траволта —дочь Джона Траволты

McMullan/Sipa USA/East News, SIPA / SIPA / Sipa Press / East News

Рафферти Лоу — сын Джуда Лоу

JJ/ROCHA/bauergriffinonline.com/East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Дэмиэн Херли — сын Лиз Херли

i-Images, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Сэди Сэндлер — дочь Адама Сэндлера

Jeff Steinberg, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Блу Айви Картер — дочь Бейонсе и Джей Зи

Invision/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Дилан Дуглас — сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа

DEBBIE HILL/POOL ISR/SIPA/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Аня Амбросио-Мазур — дочь Алессандры Амбросио

0000001/Reporter

Стелла Грегг — дочь Дженнифер Грей

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Invision/Invision/East News

Левон Турман-Хоук — сын Умы Турман

AFP/EAST NEWS, VALERY HACHE/AFP/East News

Дети знаменитостей, конечно, выиграли настоящую генетическую лотерею. Но несмотря на шикарные внешние данные, далеко не все решаются идти по стопам звездных мам и пап.

Фото на превью DEBBIE HILL/POOL ISR/SIPA/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Комментарии

Уведомления

Похожее