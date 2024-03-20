15 звездных отпрысков, глядя на которых смотришь и думаешь: «Как быстро растут чужие дети»
Семья
55 минут назад
Вроде еще вчера наши любимые знаменитости были молодыми, беззаботными девчонками и мальчишками, но не успели мы оглянуться, как уже даже их дети, оказывается, выросли. Мы решили посмотреть какими же стали их дочери и сыновья, которых многие тщательно скрывали.
Патрик Шварценеггер — сын Арнольда Шварценеггера
face to face aktuell / Reporter / East News
Сейлор Ли Бринкли Кук — дочь Кристин Бринкли
Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News
Лили Мо Шин — дочь Кейт Бейкинсейл
Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Invision/Invision/East News
Рон Бронштейн — сын Шэрон Стоун
JOHN MACDOUGALL/AFP/East News
Парис Броснан — сын Пирса Броснана
Ben Dome, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Брэндон Томас Ли — сын Памелы Андерсон
Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News
Элла Блю Траволта —дочь Джона Траволты
McMullan/Sipa USA/East News, SIPA / SIPA / Sipa Press / East News
Рафферти Лоу — сын Джуда Лоу
JJ/ROCHA/bauergriffinonline.com/East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Дэмиэн Херли — сын Лиз Херли
i-Images, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Сэди Сэндлер — дочь Адама Сэндлера
Jeff Steinberg, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Блу Айви Картер — дочь Бейонсе и Джей Зи
Invision/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News
Дилан Дуглас — сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа
DEBBIE HILL/POOL ISR/SIPA/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Аня Амбросио-Мазур — дочь Алессандры Амбросио
0000001/Reporter
Стелла Грегг — дочь Дженнифер Грей
Evan Agostini/Invision/AP/East News, Invision/Invision/East News
Левон Турман-Хоук — сын Умы Турман
AFP/EAST NEWS, VALERY HACHE/AFP/East News
Дети знаменитостей, конечно, выиграли настоящую генетическую лотерею. Но несмотря на шикарные внешние данные, далеко не все решаются идти по стопам звездных мам и пап.
Фото на превью DEBBIE HILL/POOL ISR/SIPA/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
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