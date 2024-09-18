16 человек рассказали, как они однажды ослышались и что из этого вышло
Каждого из нас порой подводят собственные уши, и мы слышим в словах собеседника или в стихах песни совсем не то, что надо. И, как итог, получаем комичную историю, которой потом со смехом делимся с друзьями. Вот и герои нашей подборки рассказали о забавных ослышках, а мы не прошли мимо.
- Несколько лет назад с нами жил Пи́нюша. Мы с мужем были уверены, что это воображаемый друг нашей дочери. Она рано начала болтать, четко и без дефектов произносила слова, поэтому сомнений не возникало. А однажды она позвала: «Мам, тут Пинюша». Прихожу — дочь сидит на стульчике и смотрит любимый мультик про Винни-Пуха. И вот Пятачок говорит: «Тогда тебе лучше взять синий шар!» Я очень смеялась. И было немного жаль расставаться с воображаемым Пи́нюшей. © Ольга Боровская / Dzen
- Дочке 3,5 года. Поет бабушке по телефону: «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестока, жестокая мать...» А я-то думала, что мне не то послышалось, когда она за минуту до этого прощебетала, что у нее две любимые песни — про качели и про жестокую мать... © Мамдаринка / VK
- Сейчас сижу в кабинете, дверь в коридор открыта. Издалека доносится мужской голос: «Я думал, что ты их вперед волков пустишь!» Лихорадочно пытаюсь понять, где у нас какие волки водятся, кого собираются перед ними выпускать и, главное, за что? И лишь через минуту до меня доходит, что голос был похож на начальника производства, и речь, видимо, шла об обработке эджерных валков... © Genisc / Pikabu
- Как-то туристам объясняла, как дойти, куда им надо было. Потом поболтали немного, и постепенно подгребла остальная часть их группы. Ну, они и рассказывают: «Вот, она нам объяснила как дойти. А сама она из Сардинии». Сказать, что я была в недоумении... Всю дорогу домой думала, когда ж я успела ляпнуть, что я, оказывается, с самого красивого острова... Потом поняла. Они услышали «I’m Sardinian», а я на самом деле сказала «I’m studying here». Очень потом переживала за свое произношение... © Orsa Valdés / ADME
- Когда приезжаю к маме в гости и звоню в домофон, она требует пароль. Он звучит как: «Улитки гуся разорвали». Когда-то именно с этой фразы начала разговор соседка, позвонив маме в домофон. Не сразу дошло, что «у Лидки гуся разорвали». Так и прижилось. © UpalaShlyapa / Pikabu
- Вчера целый день искала бутылочку для кормления, все думала, куда ж я ее дела: ночью сына кормила, а уже утром найти не могла. Сестру попросила тоже поискать. Вечером ей говорю, что бутылочку в простыне нашла, когда собрала ее на стирку. Сегодня утром сестра спрашивает, нашла ли я бутылочку, я ей ответила, что да, говорила же ей вчера. А она: «Мне послышалось, что бутылочку просто не нашла». © Мамдаринка / VK
- На бывшей работе было принято друг друга угощать в обед. Один парень выставил на стол жижу в банке. Я спросила, что это такое. Ответ: «Это калашкам. Мама передала». Я переспросила. Парень: «Калашкам это!» И ушел. Я за ним бежала по коридору и вопила: «Да что же это такое?» Оказалось, мама парня испекла оладьи, дала с собой на работу, а варенье как раз и приложила «к оладушкам». Парень оладьи съел, а варенье оставил. © Роза Коза / Dzen
- Как-то с сестрой поехали в клинику проверять ей зрение, оно у нее плохое с детства. Уже в клинике сестру позвали в кабинет, я сижу в зале ожидания. Через какое-то время выходит она с бумажками. Обращаю внимание, что у сестры слегка расстроенный вид. Спрашиваю, что, как. И как гром среди ясного неба ее ответ: «У меня просто рак». Домой ехали молча. Всю ночь я не спала, шерстила интернет, медицинские форумы и прочее. Ночь пролетела, своих глаз я не сомкнула, даже рыдала. Утром с опухшими от слез глазами говорю сестре, что буду звонить одной знакомой, просить ее помочь записаться к онкологу. И тут у нас с сестрой вышел вот такой диалог:
— Кого к онкологу?
— Тебя!
— Зачем?
— Ну, у тебя же рак!
— У меня?
— Ты вышла от врача и сказала, что у тебя рак...
— Да какой рак! Не могла я такого сказа....
Пауза. И тут она начинает ржать! Я стою в недоумении, жду, когда ее смех прекратится. С придыханием из-за смеха она объясняет: «Я сказала: „Ну просто мрак...“». © tsipora / Pikabu
- Рассказывала сыну Муху-Цокотуху: «...муху за руку берет и к окошечку ведет». А он переспрашивает: «А кто это — какошечка?» © Лада Еремина / Dzen
- А я однажды ехала на свадьбу, которую проводили на природе. Одета празднично, каблуки, макияж. Сбилась с дороги, вышла у какой-то фермы дорогу спросить. Ну и заодно спросила из любопытства, что это тут за ферма. Мужчина сказал: «Молочная», а мне послышалось «Яичная». И я отвечаю: «А-а-а, курочки, значит». Он на меня так смотрел, мол, ну здравствуй, северный олень, вот ты какой. Увидел стереотипную блондинку из анекдотов, которая думает, что курочки дают молоко. © Нат в эфире / Dzen
- Проходила мимо кофейни и увидела симпатичного молодого человека со жгучими глазами, работающего там барменом. Недолго думая, решила заказать латте. Получив от него кофе, поблагодарила не простым «Спасибо», а «Gracias», на что он с недовольным лицом выдал: «Сама такая!» Вот и думаю, что ему послышалось... © Подслушано / Ideer
- В детстве часто слышала выражение «Горе Отума́». Не понимала, что это значит. Объяснили, что это литературное произведение Грибоедова. Стало понятно, что Отум — это имя и у него горе. Ну, может, француз какой-то страдает. И как-то раз в библиотеке я наткнулась на книгу, на обложке которой было написано «Горе от ума». Вот прям неожиданно было. © Девушка без принципов / Dzen
- В начале нулевых у нас одних в подъезде был компьютер. Играю в «Дюну». Половина детей подъезда смотрит... По клику мыши герои всякий раз произносят: «Зоборона!» Я несколько раз с усмешкой говорю, что дураки какие-то озвучивали. Старший брат проходит мимо и с лицом Роберта Дауни-младшего из мема объясняет, что на самом деле это «За барона!» Блин, до сих пор стыдно... © AleksTar87 / Pikabu
- Был случай, связанный с ослышками. Дочке перед сном постоянно читали или рассказывали что-то. Просит меня рассказать сказку «Про пасовца». Не знаю такой сказки. Расскажи и все. Уже до слез. Начинаю уточнять, откуда знает эту сказку. Папа рассказывал. Начинаю перебирать все, что припоминаю. А это притча, которая начинается так: «Как-то один мальчик пас овец...» © татьяна ш. / Dzen
- В детстве пытался кому-то позвонить (было мне тогда лет 5-6). Видимо, неправильно набрал номер, и из трубки мне послышалась такая фраза: «Набранный, Ваня, номер не существует». Я был в шоке, потому что меня зовут Ваня. © Подслушано / Ideer
- Моя знакомая рассказала мне. Пришла она в ТЦ, а там был небольшой отдел, где сидели девочки, а на потолке был люк. Она их спрашивает: «Ну и как вам тут под люком сидится?» Они на нее смотрят круглыми глазами и молчат. Она развернулась и вышла из отдела. И потом до нее дошло, что они на самом деле услышали. © Светлана Пани / Dzen
Как мы можем убедиться, ослышки могут создать анекдот на ровном месте. А вот еще несколько материалов о том, какие забавные слова и фразы чудились людям в диалогах или песнях:
Комментарии
Маленький я, слушая песню Пугачевой про старинные часы: "Старинные часы - свидетели бессудий".
Нет, меня это не смущало. Были, наверное, "бессудия" - какие-то нехорошие события, за которые никого не судили. А старинные часы - их свидетели.
У меня племшка довела родителей до истерики и сама рыдала, когда они в отпуске ее спросили, какое мороженное она хочет. Ребенок хотел мороженное Бесьеды. Искали они эти беседы, искали. Оказалось, что мама всегда говорила: "Катюша, мороженное ПОСЛЕ ЕДЫ". Вот ребенок и просил БЕЗ ЕДЫ....
Я не в курсе, Грибоедова уже не учат в школе? Если нет, то жаль. " Горе от ума" - кладезь фраз, ставших крылатыми.
В 90-е работала в НИИ. Одно время секретарша сидела в нашей комнате и принимала все звонки. Звонят. Она поднимает трубку, говорит - Да. Хорошо. Передам. - А мы видим, как она тихо обалдевает, спрашиваем ее - Что там? Кто звонил? Она, положив трубку - Просили передать... Мы - Ну не тяни, что случилось? - Там в профком какие-то лукси-вокси привезли. Будем брать?
Как мы ржали. Это был лук-севок. Все желающие могли приобрести по сходной цене для дачи, огорода. Молодая никогда не слышала и не видела это растение. Долго мы ее "лукси-вокси" дразнили.