16 человек рассказали, как они однажды ослышались и что из этого вышло

В 90-е работала в НИИ. Одно время секретарша сидела в нашей комнате и принимала все звонки. Звонят. Она поднимает трубку, говорит - Да. Хорошо. Передам. - А мы видим, как она тихо обалдевает, спрашиваем ее - Что там? Кто звонил? Она, положив трубку - Просили передать... Мы - Ну не тяни, что случилось? - Там в профком какие-то лукси-вокси привезли. Будем брать?

Как мы ржали. Это был лук-севок. Все желающие могли приобрести по сходной цене для дачи, огорода. Молодая никогда не слышала и не видела это растение. Долго мы ее "лукси-вокси" дразнили.