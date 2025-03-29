16 человек, старые фото которых набиты эмоциями под завязку

Для того, чтобы получить заряд эмоций, порой достаточно просто полистать старые альбомы. Вот и наши сегодняшние герои не удержались, и не просто крепко поностальгировали, но еще и с нами решили поделиться.

«16 и 27 лет»

«Спасибо лекарствам и курсам макияжа»

«15 лет и 22 года. До сих пор работаю над уверенностью в себе»

«21 и 31. Да, это автозагар, я все такая же бледная»

«1996 год и наши дни. Мой муж»

«На фото мне 16 и 33. Мои глаза явно увеличились»

«12 лет и 32 года»

Спорим, ты ждешь не дождешься встречи выпускников? © JohnXTheDadBodGod / Reddit

«Я и мама, которой тут 21. А второе фото сделали 22 года спустя»

«2004 год. Мы с мужем познакомимся через год или два»

«Мой дядя прям смутился, когда увидел, как я пью газировку»

«Мне тут 12, и мама сказала, что будет шантажировать меня этим фото, если придется»

«Вот такой у меня был образ на фотосессии во втором классе»

«Любимое фото моей жены из моего детства»

«Я встретила свою первую любовь. И надо же было в этот момент быть разукрашенной как клоун»

«Ворвался в таком виде к девушке в класс, сделал сюрприз. Она была в ужасе»

«Мама одевала меня так, чтобы не упускать меня из вида»