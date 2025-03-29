16 человек, старые фото которых набиты эмоциями под завязку

Для того, чтобы получить заряд эмоций, порой достаточно просто полистать старые альбомы. Вот и наши сегодняшние герои не удержались, и не просто крепко поностальгировали, но еще и с нами решили поделиться.
Очередное подтверждение того, что большинству мужчин не идет челка
«Спасибо лекарствам и курсам макияжа» «15 лет и 22 года. До сих пор работаю над уверенностью в себе» «21 и 31. Да, это автозагар, я все такая же бледная» «1996 год и наши дни. Мой муж» «На фото мне 16 и 33. Мои глаза явно увеличились»
Неудачный макияж, выглядит старше своего возраста
«Я и мама, которой тут 21. А второе фото сделали 22 года спустя» «2004 год. Мы с мужем познакомимся через год или два» «Мой дядя прям смутился, когда увидел, как я пью газировку» «Мне тут 12, и мама сказала, что будет шантажировать меня этим фото, если придется»
Не вижу повода для шантажа
«Вот такой у меня был образ на фотосессии во втором классе» «Любимое фото моей жены из моего детства» «Я встретила свою первую любовь. И надо же было в этот момент быть разукрашенной как клоун» «Ворвался в таком виде к девушке в класс, сделал сюрприз. Она была в ужасе»
Желтый помпончик удачно греет🤣
«Мама одевала меня так, чтобы не упускать меня из вида»
А если вам не хватило, то держите еще
подборку детских снимков.