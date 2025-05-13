16 добротных вещей, которые пережили десятилетия и вовсю радуют владельцев

У каждого из нас есть вещи, которые служат долгие годы и даже не думают ломаться: старый, но надежный ручной блендер, который даст фору новым моделям, или вакуумный пылесос 70-х годов. Они пережили все — ремонты, переезды, и по-прежнему радуют нас. Мы составили подборку вещей из прошлых лет, которые не подвела ни мода, ни время и которые прослужат еще долгие годы.

Иногда на барахолках можно за гроши отхватить сокровище

«Использую этот ручной блендер Braun ежедневно с 2005 года»

© TheBible**** / Reddit ucTepu4ka 15 часов назад Вот вроде недавно эти года были... В начале 2000-ых стала жить самостоятельно, тоже вся мелкая техника (утюг, фен, блендер, пароварка, вафельница и т.д. и т.п.) не обновлялись с тех годов. В прекрасном состоянии всё. А ведь больше 20-и лет прошло😳🙈🤷 ну время... Ну летит... - - Ответить

Я до сих пор пользуюсь своим из 80-х. © Fairly0ddlad / Reddit

«Мой старый 16-миллиметровый проектор Keystone. Вещь, вероятно, переживет нас всех»

«Ровно через 35 лет службы ему потребовался первый ремонт. Дедушка, работающий в местном ремонтном кафе, сделал небольшой ремонт и дал ему вторую жизнь».

«Рисоварке 24 года, все еще держится»

«Он до сих пор отлично работает»

«Я пользуюсь часами, которым почти 100 лет»

«Моя мама купила мне эту корзину для белья, когда я была в третьем классе. Мне уже 28, и я до сих пор ей пользуюсь. Только теперь еще и мой сын с ней играет»

«Я купил эту соковыжималку больше 20 лет назад»

«Мой миксер отлично работает еще с 2008 года. Только пару лет назад стакан начал протекать, так фирма прислала мне новый после первого же звонка!»

«Нашему холодильнику 99 лет»

Вам следует быть с ним осторожнее, потому что потребление электроэнергии старыми холодильниками настолько выше, чем у новых моделей, что новый холодильник в конечном итоге сэкономит вам больше денег. Не говоря уже о том, насколько он токсичен, если вдруг протечет. © WalkIntoYourLife / Reddit

«Моя бабушка пользуется этой вафельницей с 1955 года»

«Вакуумный пылесос 1970-х годов все еще на ходу»

«Моя бабушка пользуется этой плитой с 1947 года»

«Увидел в интернете винтажный цилиндр из 50-х и не удержался, заказал»

«А когда пришла посылка, глянул адрес и обомлел. Вещь принадлежала мужчине, который живет всего в километре от дома, где я провел всю свою жизнь».

«30 лет назад я получил этот подарок от бабушки с дедушкой. Сегодня я собираюсь передарить его своему сыну»