16 доказательств, что домовые чаты нужны для того, чтобы кое-то в сарказме поупражнялся

17 человек, которые так похорошели, что сами себя с трудом в зеркале узнают
Народное творчество
2 года назад
Краткость, безусловно, сестра таланта. Есть люди, которые в нескольких строчках домовых чатов умудряются рассказать целую историю и метко потроллить соседей. Именно такие примеры мы собрали в этой статье.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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