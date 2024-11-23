16 доказательств, что домовые чаты нужны для того, чтобы кое-то в сарказме поупражнялся

Краткость, безусловно, сестра таланта. Есть люди, которые в нескольких строчках домовых чатов умудряются рассказать целую историю и метко потроллить соседей. Именно такие примеры мы собрали в этой статье.

Мурзик, положи дрель

«Сегодня в домовом чате обсудили компьютерную томографию животного. Кота. Я, честно говоря, немного в шоке»

Заботливый сосед

Исключительная щедрость

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Дзен

«Лифт идет в парк»

«А в вашем доме есть такие соседи?»

«Ходили неделю, и не могли понять почему так воняет. Выяснилось, что кто-то решил посушить рыбку в шкафу со счетчиками в общем коридоре»

Зато честно

Крик души

«Сосед обратился в домовой чат за помощью, ответ повеселил»

Любители пирожков

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

Телевизор с подвохом

Опечатка

Когда ты — меломан

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

Там не медом намазано