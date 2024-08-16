блин, как я "люблю", когда адме, передирая истории, орфографических ошибок туда добавляет (
Лидия И.! погуглите, когда втайне пишется слитно, а когда раздельно!
16 историй, которые, словно по мановению волшебной палочки, переносят в детство и юность
Время летит стремительно, и мир меняется у нас на глазах. Посмотрите, не так давно появились смартфоны, роботы, а теперь еще искусственный интеллект. Но все эти новинки — не синоним счастья, поэтому в этой подборке мы с радостью окунемся в ностальгию.
- Когда я была мелкой, дядька сказал мне, что за трехлитровую банку комариных носиков дают машину. Я любила родителей. И машины у нас не было. Все лето я охотилась за комарами и собирала носики. Но набрала не больше столовой ложки. Отдала их маме со словами: «Давайте их всей семьей собирать, а то у меня медленно получается». Мама сказала, что не в машине счастье. Обняла меня, а я все равно в тайне еще 2 года носики собирала. Вот дядька шутник. © Успех & Провал / VK
- В детском лагере у нас была игра: вожатые писали наши имена на листочках, а мы тянули. Кто тебе попался, тому и делаешь подарок. Нас было человек 40. Каково же было мое удивление, когда я вытащила свое имя! Дети не были оригинальны и делали скромные подарки: конфеты, жевательные резинки. А я на свой подарок весь день убила, девчонки все обзавидовались. Такая я мелкая была хитрюга. © Успех & Провал / VK
- Когда я была маленькой, мама с папой часто ругались. Однажды папа ушел из дома. А мне подружка сказала, что если найти на ветке сирени цветок с 5-ю лепестками и съесть его, то твое желание сбудется. До сих пор помню, как нарвала сирени и ела ее весь вечер. Потом пошла на улицу за добавкой, а из-за куста сирени вышел папа. Счастью моему не было предела. © Успех & Провал / VK
блин, как я "люблю", когда адме, передирая истории, орфографических ошибок туда добавляет (
- Мне было лет 5. Я любил играть с отцом в прятки. У нас был раньше огромный старый пылесос с большой крышкой для мешка. Решил я однажды в него спрятаться, открыл крышку, вынул мешок, залез внутрь. Но только вот я не учел, что крышка изнутри не открывалась. Интересно было бы увидеть удивленное лицо отца, когда пылесос закричал. © Успех & Провал / VK
- Когда мне было 15, родители отправили меня в летний лагерь. Папа сказал, что это отличная возможность научиться самостоятельности. В первую ночь мы собрались вокруг костра, и один из ребят рассказал историю о лесной ведьме, которая якобы охотится на одиноких детей. История была настолько жуткой, что я не мог уснуть. Лежу в палатке, вокруг тихо, только шепот ветра и звуки леса. И тут я слышу шаги, тихие, но приближающиеся. Мое сердце колотится, как сумасшедшее. Я затаил дыхание и прижался к стенке палатки. Шаги остановились рядом с моей палаткой, и я почувствовал, как кто-то дышит. В этот момент я понял, что это мой друг Саша, который решил меня разыграть. Мы потом долго смеялись над этим, но я настоятельно его попросил больше так не шутить, а то я и ответку могу придумать. © Палата № 6 / VK
- Это мое ранее детское воспоминание. Я пошла гулять в сад и познакомилась с соседом. Мама разрешила сходить к нему в гости. А он показал мне курятник и яйца, которые лежали в инкубаторе. Я очень хотела посмотреть, как вылупляются цыплята. Через некоторое время сосед снова пришел за мной. Он положил мне в руку теплое яйцо. И прямо в моей руке цыпленок разбил скорлупу и вылез наружу. Это был невероятный момент! Настоящее чудо. И это воспоминание дало мне силы и радость на всю жизнь. © Trisha Sharkawy / Quora
- В мое время конкурсов красоты еще не было, зато была передача «А ну-ка, девушки» и соответствующее соревнование в пионерлагере. Нам выдали по куску пестрой ткани на команду и попросили сделать какой-нибудь наряд. Дело было в начале июня, лето было холодным и дождливым. Мы начали думать, что бы такого с тканью сделать. Так увлеклись, что потеряли счет времени, и пришлось мне на сцену выбегать как есть: в ситцевом сарафане поверх ярко-оранжевой куртки. Мы победили, так как судьи увидели в нашей модели стремление девочек быть красивыми в любую непогоду и отсылку к народным мотивам. Ибо я была похожа на барышню на чайнике — раскрасневшаяся, яркая, пестрая и веселая, вся в шпильках и булавках. © Strizh3109 / ADME
- Наверное, многие в детстве делали «секретики». Когда в маленькую ямку кладешь цветочек, сверху накрываешь стеклом и закапываешь. А потом, убрав землю со стекла, было прикольно смотреть на цветок. Однажды я в деревне у бабушки с дедушкой сделала шикарный секретик: положила под стекло свои детские украшения и бусины от порванных маминых бус. Прошло 20 с лишним лет. Уже давно продали тот дом, а я до сих пор вспоминаю тот секретик в укромном месте. Интересно, там ли он еще, кусочек моего детства. © Подслушано / Ideer
- Было это лет 30 назад. Летом поехала в лагерь помощницей вожатого. Дети через дырки в заборе бегали в лес. Чтобы они прекратили, один парень из вожатых пустил слух, что в лесу бродит страшный маньяк, одна девочка от него еле убежала. И добавил, что милиция просила никому не рассказывать, но он по секрету своим ребятам скажет. Естественно, уже завтра это «по секрету» знал весь лагерь, а вылазки в лес резко сократились. © Подслушано / Ideer
- Мне было 8 лет. У меня была близкая подруга, которую я очень любил. Хотел купить ей жемчужное ожерелье, но, конечно, моих карманных денег на это не хватало. А отец работал сантехником, и я нашел у него в вещах кучу цепочек для унитаза. Каждая из них напоминала мне цепочку из крошечных серебряных жемчужин. Я взял одну, придел к ней застежки и подарил подруге. Она носила цепочку в школу и хвасталась. Ей действительно понравился мой подарок, потому что он шел от сердца. © Edward A. Vazquez / Quora
- В детстве у нас в школе проходил конкурс по астрономии. Его победитель получал путевку в космический лагерь в Питере. Я очень хотела выиграть эту путевку, но, к сожалению, совсем не знала астрономию. Тогда мой папа решил помочь. Он каждый вечер читал со мной энциклопедии про космос и даже нарисовал настоящие созвездия на стенах в моей комнате и на потолке. И я выиграла. Тогда счастью от победы не было предела. А сейчас я выросла и понимаю, что мое самое главное счастье были — папа и мама. Ведь именно всегда они были готовы, да и сейчас тоже, ради меня на все. Люблю их. © Палата № 6 / VK
- Я любила в детстве, когда отключали свет. И мы с братом забирались на печь, он светил фонариком в дуршлаг — это было небо, звездное небо. Он придумывал и рассказывал всякие истории про звезды. © Апрель / ADME
- У нас был День города и конкурс самодельных плотов. Это разблокировало мое воспоминание. Лет в 7 мы с двоюродным братом строили плот. Рядом была речка: мы планировали втайне от взрослых там поплавать. Искали доски, связывали их веревками. Но, когда плот был закончен, мы поняли, что он слишком тяжелый: мы бы банально не дотащили его до реки. Зато сколько удовольствия мы получили в процессе!
- В детстве каждый день летом собирала улиток и устраивала детский лагерь. Ругала их за непослушание, кормила листьями, устраивала эстафеты, и, конечно, был тихий час. А вечером распускала их по домам усталая и счастливая. © Подслушано / Ideer
- Мне было 14. Я в то время очень комплексовал из-за внешности. В детском лагере я встретил милую девушку и влюбился. Но от всех это скрывал. Как-то друзья спросили: «Колись, она тебе нравится?» А ответил: «Пфф, нет, конечно». А они: «А, ладно. А то она спрашивала, нравишься ли ты ей. Мы сказали, что нет. И она ответила, мол, отлично». Это меня расстроило до ужаса. Но потом мы с ней объяснились, и девушка призналась, что я ей нравлюсь. Я долго хранил безделушку, которую она мне дала. Это помогло мне обрести уверенность в себе. Вспоминаю о ней с теплотой. © PouponMacaque / Reddit
- Я часто вспоминаю зимнее утро у бабушки в деревне: просыпаешься около 5 утра под толстым теплым одеялом, за его пределами зябко. Из передней слышно, как топится печка, трещат дрова, домой заходит бабушка с ведрами молока, запускает сепаратор. Засыпаешь. Снова просыпаешься, когда на улице уже светло, дома тепло и пахнет свежим хлебом, и так тебе хорошо и радостно. © ИнновациЯ / ADME
А еще у нас есть горячая подборка: 15 историй из детских лагерей, после которых хочется пустить ностальгическую слезу: «Ну и времечко же было».
Комментарии
"А то она спрашивала, нравишься ли ты ей."
Хм, а сама она не знает, что ли?
Сын два года назад ездил в Артек. Ему тогда было 14 лет. Познакомился там с девочкой. И вот уже два года они общаются. Два раза ездил к ней в гости, по приглашению родителей)) Он у меня парень очень серьезный, со стрйкими моральными принципами, почти отличник в школе. По телефону общался и с родителями девочки, и с бабушкой, очаровал всех наповал) В том году родители девочки пригласили его погостить у них несколько дней. Мы были в шоке, конечно, но отпустили. Нынче тоже позвонила ее мама и попросила отпустить сына снова к ним в гости. Потом звонила, говорила, какой хороший у нас сын, как она рада, что наши дети общаются. Ну и я рада тоже)