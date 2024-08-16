16 историй, которые, словно по мановению волшебной палочки, переносят в детство и юность

Сын два года назад ездил в Артек. Ему тогда было 14 лет. Познакомился там с девочкой. И вот уже два года они общаются. Два раза ездил к ней в гости, по приглашению родителей)) Он у меня парень очень серьезный, со стрйкими моральными принципами, почти отличник в школе. По телефону общался и с родителями девочки, и с бабушкой, очаровал всех наповал) В том году родители девочки пригласили его погостить у них несколько дней. Мы были в шоке, конечно, но отпустили. Нынче тоже позвонила ее мама и попросила отпустить сына снова к ним в гости. Потом звонила, говорила, какой хороший у нас сын, как она рада, что наши дети общаются. Ну и я рада тоже)