16 комментариев от тех, кто всегда готов знатно отжечь
Героев нашей статьи хлебом не корми — только дай что-нибудь прокомментировать. Им всегда есть что сказать и на тему отношений, и на тему нестандартных бизнес-планов, и про рабочие казусы. А нам с вами остается только прочитать плоды их творчества и похохотать.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Перед командой называется имя собаки, чтоб она поняла, что команда даётся именно ей. Может ты сам себе команды отдаешь.
Комментарии
Вот тут многое мне вспоминается. Я в 20 лет САМА собрала секцию (3 проема в ширину и 3 этажа вверх). Собирала сразу в вертикали, первый этаж был легкий, можно было таскать туда-сюда, потом уже определила место. Но сзади надо было ходить, поэтому она стояла на расстоянии от стены. Когда собрала всю и затянула задние стенки секции, тогда уже попросила соседей придвинуть вплотную к стене. Всю эту операцию, но уже начиная с разборки, упаковки и опять сборки пришлось провернуть еще раз в связи с переездом. Времени на сборку ушло около 3-х недель, я училась, так что только час-два в день могла возведению "башни" отвести.
Наткнулась на интересную статью о художнике из Марселя.
Симон де Тюильер, рисует постеры к известным фильмам в стиле Средневековья)
Покажу немножко его работ - не все же запселые баяны перечитывать)