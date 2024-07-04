16 комментариев от тех, кто всегда готов знатно отжечь

Народное творчество
2 часа назад

Героев нашей статьи хлебом не корми — только дай что-нибудь прокомментировать. Им всегда есть что сказать и на тему отношений, и на тему нестандартных бизнес-планов, и про рабочие казусы. А нам с вами остается только прочитать плоды их творчества и похохотать.

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Al de
только что

Легко вычислить кто - можно просто добавить сильного слабительного.

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Хорь
18 минут назад

Судя по пунктуации, в университет мальчик Сережа попал,минуя школу.

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Влад
1 час назад

Перед командой называется имя собаки, чтоб она поняла, что команда даётся именно ей. Может ты сам себе команды отдаешь.

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А вот и еще несколько статей с комичными комментариями:

Комментарии

Уведомления
Алена
35 минут назад

Вот тут многое мне вспоминается. Я в 20 лет САМА собрала секцию (3 проема в ширину и 3 этажа вверх). Собирала сразу в вертикали, первый этаж был легкий, можно было таскать туда-сюда, потом уже определила место. Но сзади надо было ходить, поэтому она стояла на расстоянии от стены. Когда собрала всю и затянула задние стенки секции, тогда уже попросила соседей придвинуть вплотную к стене. Всю эту операцию, но уже начиная с разборки, упаковки и опять сборки пришлось провернуть еще раз в связи с переездом. Времени на сборку ушло около 3-х недель, я училась, так что только час-два в день могла возведению "башни" отвести.

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Руконожка Ай-Ай
28 минут назад

Наткнулась на интересную статью о художнике из Марселя.
Симон де Тюильер, рисует постеры к известным фильмам в стиле Средневековья)
Покажу немножко его работ - не все же запселые баяны перечитывать)

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