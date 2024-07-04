16 комментариев от тех, кто всегда готов знатно отжечь

Вот тут многое мне вспоминается. Я в 20 лет САМА собрала секцию (3 проема в ширину и 3 этажа вверх). Собирала сразу в вертикали, первый этаж был легкий, можно было таскать туда-сюда, потом уже определила место. Но сзади надо было ходить, поэтому она стояла на расстоянии от стены. Когда собрала всю и затянула задние стенки секции, тогда уже попросила соседей придвинуть вплотную к стене. Всю эту операцию, но уже начиная с разборки, упаковки и опять сборки пришлось провернуть еще раз в связи с переездом. Времени на сборку ушло около 3-х недель, я училась, так что только час-два в день могла возведению "башни" отвести.