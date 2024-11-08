16 людей с улыбкой вспомнили времена, когда драили классы да в столовке дежурили

Истории
52 минуты назад

Школа — это не только череда уроков и перемен, а еще и дежурства и субботники. Нас всегда тяготило, что нужно убираться, приходить перед первым уроком минут на 30 раньше и стоять во время перемен на посту вместо того, чтобы веселиться. Зато сколько незабываемых моментов подарила нам эта традиция.

  • В нашем кабинете биологии стояла куча горшков с растениями. Позади рядов парт вообще развернуться было негде. Однажды, когда наш класс был дежурным, биологичка попросила меня прямо во время урока полить всю эту красоту. Минут на 20-30 этой забавы хватило. А нам в тот день как раз что-то сложное задали выучить. Понимаю, что если бы училке надо было меня вызвать к доске, она бы все равно вызвала, а не отправила бы поливать растения. Но все равно смотреть весь урок, как мучаются одноклассники, еле выдавливая из себя наскоро прочитанные параграфы, было забавно.
  • Были у нас два парня в классе, которые вечно во время дежурств по школе выбивали себе пост либо в раздевалке, либо в столовой. Не просто так — хитрецы те еще были. В раздевалке они во время суеты после звонка под шумок хватали куртки и сбегали с урока. А в столовой набирали себе всего самого вкусного с ленты и в буфете, пока не набежали другие школьники и не разобрали.
  • Дежурить в раздевалке у нас никто не хотел: там завуч ходила и на уроки гнала всех. А вот столовую разбирали заранее. Нас заставляли там убираться перед первым уроком. И из-за этого можно было опоздать. Учителя не должны были ругать нас. Но мы шли дальше: после уборки в столовке просто прогуливали уроки, прячась в туалете. Какое-то время мы таким способом благополучно пропускали «любимую» физику. Однажды даже контрольную работу прогуляли. А потом сказали, мол, мы очень долго убирались. Почему-то никто нас не проверил, и ничего нам за это не было.
  • Когда училась в началке, на первом уроке всегда кого-нибудь из класса отправляли в столовую накрывать на стол к завтраку. Обычно у нас был список дежурных. Но дни, когда на первом уроке ставили контрольную, были исключением. Тогда отправляли того, кто быстрее всех допишет работу. Как круглая отличница, в такие дни в 95% случаев в столовке дежурила я. Какой же был кайф расставлять самой блюда. Брала себе вместо какой-нибудь невкусной каши побольше булочек или глазированных сырков.
  • В 9 классе в школе все узнали, что я собираюсь поступать в литературный. Все в шоке, многие стали отговаривать, мол, неперспективно, единицы пробиваются. Учителя ту же шарманку заводили. Вот как-то дежурила я в классе. Пошла в туалет промыть тряпку для доски. Так меня там отловила англичанка и весь большой перерыв впаривала, что мне лучше идти в другой вуз (естественно в лингвистический, с моими-то способностями к языкам). На самом деле она души во мне не чаяла и желала только хорошего. Но в тот момент жутко взбесила меня. Во-первых, тем, что влезла в мою жизнь: нотаций мне дома хватало. А во-вторых — класс я потом еле успела к уроку подготовить. Благо мне какой-то милый мальчик помог, который прибегал что-то сдать учительнице и все равно ждал ее.
  • В раздевалке у нас обычно не разрешали снимать верхнюю одежду. Нужно было раздеться за ее пределами на скамейках, а потом уже занести куртку в раздевалку и повесить. Конечно, были те, кто прорывался, но не всем так везло. Потому что там еще дежурные обычно стояли, за порядком следили. Кто-то был добрый и пропускал других учеников, а кто-то вредничал. Единственные, у кого были негласные привилегии, — это одиннадцатиклассники. Хотя официально никто не объявлял, что им можно нарушать правило, учителя смотрели на это сквозь пальцы. Но вот однажды, когда наш класс уже был выпускным, в раздевалке поставили дежурить каких-то семиклашек. Так они честно исполняли свой долг и никого не пускали, даже 11 класс. Было бы не так обидно, если бы они не хамили выпускникам.
  • Мы не стесняясь прогуливали уроки, ссылаясь на обязанности дежурных. Типа в раздевалке убирались на первом уроке, или долго списки отсутствующих во всех классах собирали, или в столовке помогали накрывать. Особо смелые в это время просто отдыхали на диванчиках в коридоре, даже не скрываясь особо от учителей. А за дежурство в хлебных местах, где была возможность прогулять, многие прямо специально боролись.
  • У нас в классе было заведено: каждую неделю определялись дежурные, которые помогали классной со всякими учебными материалами. Тесты с вариантами ответов проверяли, оценки из бумажного журнала в электронный переставляли и так далее. Помню, как мы с подружкой с удовольствием остались даже после своих уроков заполнять дневники одноклассников: сверяли с классным журналом, у кого каких оценок не хватает в дневнике. Заварили себе чаек и засели в лаборантской (нашей классной была химичка). Рядом в кабинете еще шел урок. А мы сидели, болтали, смотрели на снежок за окном, которое было прямо напротив стола, и заодно дневники проверяли. Такое блаженство!
  • Классе в восьмом в меня влюбился один мальчик. Мне он тоже нравился, но виду я не подавала — ждала, когда он первый шаг сделает. Однажды, когда наш класс был дежурным, мне достался пост на лестнице. Обычно там ставят одного человека в пролет. А тут смотрю — в списке напротив этого дежурного поста рядом с моим именем стоит имя этого парня. Не знаю, как он выбил место, но это было очень мило. Стояли всеми переменами ворковали с ним. И да, потом мы стали встречаться.
  • Мы с подругой обожали дежурить в раздевалке. Ведь тогда мы стояли прямо напротив входа в школу и могли отслеживать, когда придет тот самый парень, который нам нравится. У каждой свой объект симпатий естественно. А еще в раздевалке почему-то получалось легко затеряться для учителей. Спрятался среди груды вещей — и все, можно опоздать на урок. Но больше всего мы обожали, когда с утра к нам подходили малыши и просили помочь найти какую-нибудь вещь, которую они потеряли накануне. Мы растягивали это удовольствие, как могли. Порой веселые поиски длились весь урок.
  • Одним из самых кайфовых мест для дежурства у нас была столовка. Во-первых, потому что дежурных отпускали минут за 5, а то и за 10 до конца урока. Ведь они должны были расставить для всех тарелки. Во-вторых, еще и опоздать на следующий урок можно было на те же 10 минут, а то и больше. Потому что после обеда нужно было помочь убрать в зале. Ну и в-третьих, это, конечно, доступ к котлетам почти в неограниченном объеме. Короче, дежурить в столовке хотели все. Но был у нас один учитель, который всегда наезжал на дежурных за опоздания. Он говорил: «Сколько можно возиться? Там на мойку надо полторы тарелки отнести!» Естественно тарелок было не полторы.
  • Завуч по воспитательной работе у нас был суровый мужик. Мог и прикрикнуть так, что на другом этаже было слышно. Ну и вот наш класс дежурил. А я забыла и вместо парадной рубашки напялила водолазку. Стояла такая на дежурном посту. Вдруг завуч подлетел и заорал мне в ухо: «Где парадная рубашка!» Со страху выдала: «Так ведь мороз на улице для рубашки-то». А завуч лукаво глянул на меня и все тем же бойким голосом, хотя и потише, ответил: «Ну ладно. Но чтобы в следующее дежурство была рубашка. Надень вязаный жилет, что ли, сверху, чтобы теплее было». И ушел.
  • Дежурила я как-то в школьной раздевалке. Подошел ко мне мальчик класса из пятого, подал номерок и заявил: «Я из секретной службы». Выдала ему куртку, так он мне ответил: «Спасибо, вы будете вознаграждены». © Подслушано / Ideer
  • Помню, была у нас дежурная неделя. Так классная заставила меня обходить всю школу. Мол, надо списки прогульщиков собрать. Прямо во время урока. Ну что поделать — пошла исполнять повинность. Собрала. Понесла классной списки — так та сама подлетела и изрекла: «Почему тебя на первом уроке не было? Учительница ругается!» Обалдевшая, отдала ей списки и сказала: «Вы же сами попросили по всем классам пройти, спросить у учителей, кто отсутствует». На что классная в возмущении ответила: «Ну не все же 45 минут ходить?! Можно было сделать все быстрее!» 11 параллелей по 2-3 класса в каждой. Похоже, она решила, что у меня пропеллер на спине, как у Карлсона. К тому же многие учителя не отдавали готовые списки, а начинали отмечать отсутствующих прямо с приходом дежурного. А если еще и классный журнал до кабинета вовремя не добрался, то процесс еще больше затягивался. Пока учитель вспомнит всех, обозревая класс, как капитан корабля.
  • Перед 1 сентября в 1 классе наша классная организовала что-то типа субботника, на котором будущие одноклассники могли бы подготовить свой кабинет к учебе, ну и заодно познакомиться поближе и подружиться. Как сейчас помню: вхожу в кабинет, а там наматывает круги между партами какой-то пацан, и за ним с тряпкой носится девчонка. Этот шикарный дуэт — мои самые первые приятели в классе. С девочкой, кстати, мы были лучшими подругами до 8 класса.
  • Дежурила как-то в самом спокойном месте школы: на этаже началки. Спросите, почему спокойном, ведь там дети? Потому что дети концентрировались в другой части длиннющего коридора. А с моей стороны все кабинеты были отданы под иностранные языки. Туда только под самый звонок на урок приходили взрослые классы. Или классные руководители началки организованно приводили детей, тоже к самому началу урока. Так вот, стояла там, вокруг почти никого. Заранее взяла книгу, чтобы не скучно было дежурить, и читала. Как вдруг ко мне подкатила моя училка начальных классов. А у нас с ней отношения не очень были. Когда она увидела, что я читаю Фицджеральда, она так удивленно на меня посмотрела, будто я и классика — вещи несовместимые. Хотя вообще-то я с пяти лет от книг не отрываюсь и, кстати, всегда была круглой отличницей. Короче, после этого она так и не дала мне почитать, все спрашивала, как мои успехи да какие планы на старшие классы и так далее. Уж не знаю, чего она хотела, но явно не задушевной беседы.

Эх, были времена! Но и в современных учебных заведениях тоже заскучать не дают. Почитайте, например, как родители делают с детьми поделки или готовятся к утренникам.

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