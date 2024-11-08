16 людей с улыбкой вспомнили времена, когда драили классы да в столовке дежурили

16 фото, на которых вроде и нет ничего страшного, но все равно как-то не по себе становится
Народное творчество
2 года назад
Школа — это не только череда уроков и перемен, а еще и дежурства и субботники. Нас всегда тяготило, что нужно убираться, приходить перед первым уроком минут на 30 раньше и стоять во время перемен на посту вместо того, чтобы веселиться. Зато сколько незабываемых моментов подарила нам эта традиция.
Эх, были времена! Но и в современных учебных заведениях тоже заскучать не дают. Почитайте, например, как родители делают с детьми поделки или готовятся к утренникам.