16+ нарядов, в которых звезды были бесспорно прекрасны, но есть один нюанс

Некоторые платья знаменитостей выглядят настолько шикарно, что и придраться не к чему. Но иногда наряды вызывают смешанные чувства. Хочется приблизить фотографию и воскликнуть: «Что она надела? Это удобно? Так сейчас модно?» Как раз из таких звездных образов мы собрали эту подборку. Будем рады вашему мнению в комментариях.

По словам экспертов, в наряде Кейт Бекинсейл обыграно слишком много трендов одновременно. Этот образ даже вошел в анти-топ красных дорожек

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News amandapereiradesouza 15 минут назад Очень красиво, браслеты только лишние - - Ответить

Сальма Хайек обожает обтягивающие платья. Но такая одежда с кем угодно может сыграть злую шутку

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News bazzzayvernulsya 1 час назад Ах , какая злая шутка! Вопрос : где ? Не попала в кадр?) - - Ответить

Платье слева стилисты единогласно признали ужасным. Рэйчел Броснахэн оно не идет и даже визуально накидывает ей килограммы. Справа — другое дело

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News bazzzayvernulsya 1 час назад Слева : к майке пришили гламурный мешок для картошки....)

Справа - отлично, королева. - - Ответить

Дуа Липа призналась, что в этом платье не могла сидеть. По задумке дизайнера вышивка должна была имитировать человеческие кости. Что ж, искусство требует жертв

@broadimage/Broad Image/East News Фибина Мама 30 минут назад Тут, кстати, утягивающее область груди платюшко "сыграло" не менее "злую шутку" с девушкой. Кусочек плоти около левой руки оттопырился, как и у Сальмы😱 - - Ответить

Сьюки Уотерхаус, кажется, буквально восприняла фразу: «Ребенок — это самый ценный подарок на свете»

Jordan Strauss/Invision/East News bazzzayvernulsya 1 час назад Н-да.... Ну что ж , ещё один модельер оказался фальшивым.. - - Ответить

Никто не понял, зачем Джулианна Хаф надела юбку, которая на самом деле оказалась... брюками. В интернете их даже назвали клоунскими

Ashley Landis/Invision/East News Фибина Мама 26 минут назад А я бы фотографу руки оторвала за такое фото. На нём всё "прекрасно"- и поза женщины, и пропорции - - Ответить

Руни Мара выбрала интересное платье, конечно

Зачем нужны эти странные черные камни? Почему шлейки на груди именно такие? Чего хотел добиться стилист Аманды Сейфрид? Так много вопросов и так мало ответов

JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press Russia/East News bazzzayvernulsya 1 час назад У меня на рабочем комбинезоне китайского происхождения такие ремешки. Крепкая вещь, я вам скажу...) - - Ответить

На премьеру фильма Эшли Грин надела платье, которое, согласно заголовкам таблоидов, «оставило мало пространства для воображения»

Invision/Invision/East News bazzzayvernulsya 1 час назад На фоне других голых платьев вполне скромная модель. И ей в нем хорошо. - - Ответить

Актриса и комик Рэйчел Сеннотт выбрала для ковровой дорожки платье, напоминающее кожаную куртку с заклепками и молниями. Очень короткую куртку!

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Фрося Сумочкина 16 минут назад Забыла юбку надеть - - Ответить

Мэйси Уильямс надела летящее полупрозрачное свадебное платье и странный головной убор. Мы вот даже не знаем, как охарактеризовать такой стиль

Образ Дианы Крюгер показался немного перегруженным. Возможно, без капроновых гольфов и черной накидки, расшитой камнями, он смотрелся бы гармоничнее

Evan Agostini/Invision/East News bazzzayvernulsya 1 час назад Эта штурмбаннфюрер уже была. И тоже без своего пулемета ... - - Ответить

Звезде «Русалочки» Холли Бейли идет красный цвет. Однако на коже девушки видны следы от верха купальника и какие-то пятна. Мягко говоря, странный выбор наряда

Платье Ирины Шейк напоминает простынь, а обувь — удобные туфли медсестры. На торжественном мероприятии все вместе смотрится как-то странно

Кира Санторо частенько надевает что-то эпатажное

Кажется, это платье только портит шикарную фигуру Эшли Грэм

Этот образ Блейк Лайвли считается худшим в истории ее публичных выходов. Платье украшено листиками, а сама ткань напоминает целлофановый пакет

NIVIERE/SIPA/EAST NEWS bazzzayvernulsya 1 час назад На фоне этих - платье Эшли Грин - сама скромность. - - Ответить

По мнению критиков, этот наряд Кристины Ричи далеко не самый лучший. Интересно, что хотел передать дизайнер таким странным декольте

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Фибина Мама 16 минут назад Боженьки, у неё был парез лицевого нерва? - - Ответить