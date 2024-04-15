16+ нарядов, в которых звезды были бесспорно прекрасны, но есть один нюанс
Некоторые платья знаменитостей выглядят настолько шикарно, что и придраться не к чему. Но иногда наряды вызывают смешанные чувства. Хочется приблизить фотографию и воскликнуть: «Что она надела? Это удобно? Так сейчас модно?» Как раз из таких звездных образов мы собрали эту подборку. Будем рады вашему мнению в комментариях.
По словам экспертов, в наряде Кейт Бекинсейл обыграно слишком много трендов одновременно. Этот образ даже вошел в анти-топ красных дорожек
Сальма Хайек обожает обтягивающие платья. Но такая одежда с кем угодно может сыграть злую шутку
Платье слева стилисты единогласно признали ужасным. Рэйчел Броснахэн оно не идет и даже визуально накидывает ей килограммы. Справа — другое дело
Слева : к майке пришили гламурный мешок для картошки....)
Справа - отлично, королева.
Дуа Липа призналась, что в этом платье не могла сидеть. По задумке дизайнера вышивка должна была имитировать человеческие кости. Что ж, искусство требует жертв
Тут, кстати, утягивающее область груди платюшко "сыграло" не менее "злую шутку" с девушкой. Кусочек плоти около левой руки оттопырился, как и у Сальмы😱
Сьюки Уотерхаус, кажется, буквально восприняла фразу: «Ребенок — это самый ценный подарок на свете»
Никто не понял, зачем Джулианна Хаф надела юбку, которая на самом деле оказалась... брюками. В интернете их даже назвали клоунскими
А я бы фотографу руки оторвала за такое фото. На нём всё "прекрасно"- и поза женщины, и пропорции
Руни Мара выбрала интересное платье, конечно
Зачем нужны эти странные черные камни? Почему шлейки на груди именно такие? Чего хотел добиться стилист Аманды Сейфрид? Так много вопросов и так мало ответов
У меня на рабочем комбинезоне китайского происхождения такие ремешки. Крепкая вещь, я вам скажу...)
На премьеру фильма Эшли Грин надела платье, которое, согласно заголовкам таблоидов, «оставило мало пространства для воображения»
На фоне других голых платьев вполне скромная модель. И ей в нем хорошо.
Актриса и комик Рэйчел Сеннотт выбрала для ковровой дорожки платье, напоминающее кожаную куртку с заклепками и молниями. Очень короткую куртку!
Мэйси Уильямс надела летящее полупрозрачное свадебное платье и странный головной убор. Мы вот даже не знаем, как охарактеризовать такой стиль
Образ Дианы Крюгер показался немного перегруженным. Возможно, без капроновых гольфов и черной накидки, расшитой камнями, он смотрелся бы гармоничнее
Звезде «Русалочки» Холли Бейли идет красный цвет. Однако на коже девушки видны следы от верха купальника и какие-то пятна. Мягко говоря, странный выбор наряда
Платье Ирины Шейк напоминает простынь, а обувь — удобные туфли медсестры. На торжественном мероприятии все вместе смотрится как-то странно
Слово "простынь", наверное, пишут те же, кто говорит "протвинь")
Кира Санторо частенько надевает что-то эпатажное
Кажется, это платье только портит шикарную фигуру Эшли Грэм
Этот образ Блейк Лайвли считается худшим в истории ее публичных выходов. Платье украшено листиками, а сама ткань напоминает целлофановый пакет
По мнению критиков, этот наряд Кристины Ричи далеко не самый лучший. Интересно, что хотел передать дизайнер таким странным декольте
А вот еще 16 звезд, чьи наряды так и хочется разглядывать, будто это картины в музее.