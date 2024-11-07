16 случаев, когда дизайнер оказался человеком с огоньком и юмором
Дизайн
4 часа назад
Вроде как любые вещи должны быть сделаны для людей. Чтобы и красиво, и комфортно, и вообще. Но порой полет дизайнерской мысли уносится так далеко, что только держись. И в итоге смотришь на такое творение и думаешь: «Ну что ж, нетривиально, да».
Выглядит, конечно, круто... Но почему этот пол именно в гостиной? Мебель будет просто плавать сверху?
Участник конкурса выпечки. Не победил
Ну и чья это была гениальная идея разместить кнопку спящего режима вот здесь?
«Хозяин отеля сказал, что наша комната № 22. А они тут расположены в абсолютно хаотичном порядке»
«Ящик моего стола в отеле»
«Меня терзают смутные сомнения, что из-за полета дизайнерской мысли я теперь плачу за отопление соседям сверху»
Кстати, если мотануть фото вверх, чтобы не было видно этого безобразного потолка, то окажется вполне уютная квартира.
Буквальный пример выражения «рыба гниет с головы»
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Вполне нормальная и не вводящая в ступор разметка улицы, да-да
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«В моем отеле настолько мелкие раковины, что ими почти невозможно пользоваться»
Зато можно быть (практически) уверенным, что до Вас никто не мыл в ней ноги :)
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Кто сказал, что лепнина — это слишком?
«А я тут увидел бархатный мерседес»
«Шарф моего коллеги выглядит как чек»
Туалеты в парижской бургерной
«Мужчины налево, потому что женщины всегда правы».
- Я бы из принципа вломился не туда. © TrustYourSenpai / Reddit
«Вот такая красота у нас на съемной квартире»
«Увидел ее и просто не смог не выложить в интернет»
Отдаешь за бронь жилья свои кровные, а тут оно
ребят, вы не понимпнте, после славной гулянки, когда тянет блевать, а сил дойти до унитаза нет, это самое то!
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А вот еще несколько примеров ну очень нетривиального дизайна:
Фото на превью lehaydu94 / Reddit
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