16 случаев, когда дизайнер оказался человеком с огоньком и юмором

Дизайн
4 часа назад

Вроде как любые вещи должны быть сделаны для людей. Чтобы и красиво, и комфортно, и вообще. Но порой полет дизайнерской мысли уносится так далеко, что только держись. И в итоге смотришь на такое творение и думаешь: «Ну что ж, нетривиально, да».

Выглядит, конечно, круто... Но почему этот пол именно в гостиной? Мебель будет просто плавать сверху?

Участник конкурса выпечки. Не победил

Ну и чья это была гениальная идея разместить кнопку спящего режима вот здесь?

«Хозяин отеля сказал, что наша комната № 22. А они тут расположены в абсолютно хаотичном порядке»

«Ящик моего стола в отеле»

«Меня терзают смутные сомнения, что из-за полета дизайнерской мысли я теперь плачу за отопление соседям сверху»

Криптозоолог мамкин
1 час назад

Кстати, если мотануть фото вверх, чтобы не было видно этого безобразного потолка, то окажется вполне уютная квартира.
Буквальный пример выражения «рыба гниет с головы»

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Вполне нормальная и не вводящая в ступор разметка улицы, да-да

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«В моем отеле настолько мелкие раковины, что ими почти невозможно пользоваться»

Алексей
3 часа назад

Зато можно быть (практически) уверенным, что до Вас никто не мыл в ней ноги :)

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Кто сказал, что лепнина — это слишком?

«А я тут увидел бархатный мерседес»

«Шарф моего коллеги выглядит как чек»

Туалеты в парижской бургерной

Алена
1 час назад

В прибургерном парижском туалете есть надпись н_а английском языке!

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«Мужчины налево, потому что женщины всегда правы».

«Вот такая красота у нас на съемной квартире»

«Увидел ее и просто не смог не выложить в интернет»

Отдаешь за бронь жилья свои кровные, а тут оно

Anna Gavrilova
55 минут назад

ребят, вы не понимпнте, после славной гулянки, когда тянет блевать, а сил дойти до унитаза нет, это самое то!

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А вот еще несколько примеров ну очень нетривиального дизайна:

Фото на превью lehaydu94 / Reddit

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