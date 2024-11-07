16 случаев, когда дизайнер оказался человеком с огоньком и юмором

Вроде как любые вещи должны быть сделаны для людей. Чтобы и красиво, и комфортно, и вообще. Но порой полет дизайнерской мысли уносится так далеко, что только держись. И в итоге смотришь на такое творение и думаешь: «Ну что ж, нетривиально, да».

Выглядит, конечно, круто... Но почему этот пол именно в гостиной? Мебель будет просто плавать сверху?

Участник конкурса выпечки. Не победил

Ну и чья это была гениальная идея разместить кнопку спящего режима вот здесь?

«Хозяин отеля сказал, что наша комната № 22. А они тут расположены в абсолютно хаотичном порядке»

«Ящик моего стола в отеле»

«Меня терзают смутные сомнения, что из-за полета дизайнерской мысли я теперь плачу за отопление соседям сверху»

Вполне нормальная и не вводящая в ступор разметка улицы, да-да

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«В моем отеле настолько мелкие раковины, что ими почти невозможно пользоваться»

Кто сказал, что лепнина — это слишком?

«А я тут увидел бархатный мерседес»

«Шарф моего коллеги выглядит как чек»

Туалеты в парижской бургерной

«Мужчины налево, потому что женщины всегда правы».

Я бы из принципа вломился не туда. © TrustYourSenpai / Reddit

«Вот такая красота у нас на съемной квартире»

«Увидел ее и просто не смог не выложить в интернет»