16 вещей, дизайн которых вызывает не только улыбку, но и вопросики

Фантазия у людей порой безгранична. В попытке выделиться, дизайнеры и создают вещи, которые вызывают в людях смешанные чувства. К примеру, кто-то наткнулся в магазине на сандали в форме босых ног, а кто-то остался в шоке от кондиционера, установленного в шкафу.

"Модный дизайн из прошлого"

Да, это телевизор. В 70-е таких было много. Он весит 400 кг, а внутри проигрыватель для пластинок, динамики и все такое. © vmlinux / Reddit

"Снимаем квартиру. Хозяин сказал что он плотник и сам сделает нам полки в кухню. Приходим, а там это"

«Я сделал наушники для своей жены»

Это потрясающе и ужасно одновременно! © MexicanBee / Reddit

«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»

«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».

«Сандалии для тех, кто сегодня не очень хочет показывать свои ноги»

«Кое-кто из моего группового чата прислал мне фотографию приготовленного им торта»

«Смотрите, какая тут туалетная кабинка»

Зато сразу понятно, занято или нет. © Crankenstein_8000 / Reddit

«Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась»

«Вот какие часы купила моя жена»

«Это туфля-часы»

«Увидела сегодня в секонд-хенде это чудо»

«Для любителей надувной обуви. Не могу решить, милые они или странные»

«Да, очень практичный дизайн»

«Соседи специально сделали клумбу под наклоном. И теперь каждый раз, когда идет дождь, по дорожке течет грязь»

«Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением»