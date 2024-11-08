16 вещей, дизайн которых вызывает не только улыбку, но и вопросики
Фотоподборки
3 часа назад
Фантазия у людей порой безгранична. В попытке выделиться, дизайнеры и создают вещи, которые вызывают в людях смешанные чувства. К примеру, кто-то наткнулся в магазине на сандали в форме босых ног, а кто-то остался в шоке от кондиционера, установленного в шкафу.
"Модный дизайн из прошлого"
- Да, это телевизор. В 70-е таких было много. Он весит 400 кг, а внутри проигрыватель для пластинок, динамики и все такое. © vmlinux / Reddit
"Снимаем квартиру. Хозяин сказал что он плотник и сам сделает нам полки в кухню. Приходим, а там это"
«Я сделал наушники для своей жены»
- Это потрясающе и ужасно одновременно! © MexicanBee / Reddit
«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»
«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».
«Сандалии для тех, кто сегодня не очень хочет показывать свои ноги»
«Кое-кто из моего группового чата прислал мне фотографию приготовленного им торта»
- Мне кажется, он выглядит смешно и мило. © EsmeWeatherpolish / Reddit
- Он, что, его из цемента сделал? © Crystal_Lily / Reddit
«Смотрите, какая тут туалетная кабинка»
- Зато сразу понятно, занято или нет. © Crankenstein_8000 / Reddit
«Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась»
«Вот какие часы купила моя жена»
«Это туфля-часы»
«Увидела сегодня в секонд-хенде это чудо»
«Для любителей надувной обуви. Не могу решить, милые они или странные»
«Да, очень практичный дизайн»
«Соседи специально сделали клумбу под наклоном. И теперь каждый раз, когда идет дождь, по дорожке течет грязь»
«Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением»
"В нашем ЖК установили калитку с замком. Вообще-то просто огонь, только есть одно но"
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Фото на превью jamesross801 / Reddit
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