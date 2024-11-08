16 вещей, дизайн которых вызывает не только улыбку, но и вопросики

Фотоподборки
3 часа назад

Фантазия у людей порой безгранична. В попытке выделиться, дизайнеры и создают вещи, которые вызывают в людях смешанные чувства. К примеру, кто-то наткнулся в магазине на сандали в форме босых ног, а кто-то остался в шоке от кондиционера, установленного в шкафу.

"Модный дизайн из прошлого"

  • Да, это телевизор. В 70-е таких было много. Он весит 400 кг, а внутри проигрыватель для пластинок, динамики и все такое. © vmlinux / Reddit

"Снимаем квартиру. Хозяин сказал что он плотник и сам сделает нам полки в кухню. Приходим, а там это"

«Я сделал наушники для своей жены»

«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»

«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».

«Сандалии для тех, кто сегодня не очень хочет показывать свои ноги»

«Кое-кто из моего группового чата прислал мне фотографию приготовленного им торта»

«Смотрите, какая тут туалетная кабинка»

«Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась»

«Вот какие часы купила моя жена»

«Это туфля-часы»

«Увидела сегодня в секонд-хенде это чудо»

«Для любителей надувной обуви. Не могу решить, милые они или странные»

«Да, очень практичный дизайн»

«Соседи специально сделали клумбу под наклоном. И теперь каждый раз, когда идет дождь, по дорожке течет грязь»

«Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением»

"В нашем ЖК установили калитку с замком. Вообще-то просто огонь, только есть одно но"

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Фото на превью jamesross801 / Reddit

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