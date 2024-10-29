15+ необычных украшений, которые были бы непрочь поносить многие модницы

Украшения — это не просто элемент образа, благодаря которым мы можем выделиться из толпы, они даже могут рассказать о нас кое-что с психологической точки зрения. Но бесспорно, необычные аксессуары могут стать изюминкой любого образа, даже самого, на первый взгляд, неприметного.

«Уже 20 лет храню этот кулон, а отыскала его вообще случайно — в пруду. Даже не знаю, какую цену мне должны назвать, чтобы я его продала»

«Мои кошки постоянно делают „кусь“. Так что я вдохновился этим и смастерил кольцо»

«Я шеф-повар, и мой парень подарил мне серьги-фарфалле. Они такие милые!»

«Мое первое винтажное украшение. Долго не могла найти то, что мне понравится, а в день рождения заглянула в антикварный магазин и купила его»

«Купила этот кулон-каплю на барахолке. Похоже, в нем есть дверца, но она не открывается»

© AnxiousAn / Reddit Tetiana Tetiana 7 минут назад Я тоже нашла в магазине красного креста, Красивая натуральная ракушка, белая с зелёными полосочками, инкрустирована , обвита вся серебряными цветами и листьями, я тоже нашла там дверцу и пыталась её открыть. Поняла, что она не предназначена для открывания , оставила её. Там могут быть волосы или да, пепел.но это не моя история. Лучше подальше от таких красот - - Ответить

Это траурный кулон «слеза любви». Скорее всего, его конструкция подразумевает, что кулон можно открыть лишь единожды. © idplmal / Reddit

Помню, открыла я такой, ничего не подозревая. А там куча пепла. © majesticalexis / Reddit

«Когда я был маленьким, папа подарил мне такой кулон, а я потерял его. Недавно я купил такой же в интернет-магазине и думаю теперь, а вдруг это он самый?»

«Я без ума от этого колечка. Но создано оно, похоже, творческим человеком, ведь у него есть одна странность, оно из обычного серебра, а украшено бриллиантами и жемчужиной»

© KangarooObjective362 / Reddit Евга 9 часов назад И ничего странного. В 19 и начале 20 веков бриллианты часто вставляли в серебро, а не золото, тк считалось, что золото придаёт им жёлтый оттенок - - Ответить

«Я четвертая женщина в семье, унаследовавшая свадебное ожерелье моей прабабушки»

«Это кольцо сделано по индивидуальному дизайну и оно невероятно красивое»

«Мой набор для осеннего сезона. Все цепи винтажные»

«Подумываю переделать мамину сережку в обручальное кольцо»

«Я сделала эти серьги сама и не могу их не показать»

«Я купила ожерелье, но пришлось его переделать, чтобы капля не болталась»

«Это кольцо — одна из самых дорогих для меня вещей, потому что досталось мне от бабушки»

«Мы с женихом обручились в Мексике, а когда вернулись домой, я поняла, что камень в кольце светится под ультрафиолетом!»

«Кольцо принадлежало моей прабабушке, которая жила во франкоговорящей части Швейцарии»

«Это кольцо моей прабабушки. Мне нравится фантазировать о том, какой бы гигантский камень я вставила в него, если бы могла позволить себе такую ​​роскошь»