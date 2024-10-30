16 фотографий, которые доказывают, что крутые вещи лучше искать на барахолке

Классные вещицы для дома можно найти не только в дорогущих магазинах, но и на барахолке. Более того, находки в таких местах часто оказываются уникальными и добавляют дому особый шарм. На барахолке или в секонде можно наткнуться на винтажные предметы мебели, оригинальные декоративные вещицы или даже на редкие коллекционные вещи. Герои нашей статьи на своем опыте убедились в этом.

«Сегодня в комиссионке сорвала джекпот. Да я бы в детстве визжала до посинения!»

"Я забыла о всех своих проблемах, потому что совершенно бесплатно получила крутую лампу!"

«Купила на распродаже это великолепное винтажное кресло в изумительном состоянии. Я просто на седьмом небе от счастья!»

«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»

«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»

«Только что забрала эту великолепную лампу. Поверить не могу, что никто ее не схватил раньше меня»

«Купила эти часы всего за $6.99»

«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»

«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»

Мне очень нравится, такой изящный. © AnamCeili / Reddit

«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»

«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»

Идеальная находка! Все так здорово сочетается. © Repulsive_Fly3826 / Reddit

«Кто же знал, что под слоем грязи и копоти меня ждет настоящее сокровище!»

«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»

«Нашла редкую стеклянную посуду на барахолке»