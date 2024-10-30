16 фотографий, которые доказывают, что крутые вещи лучше искать на барахолке

Классные вещицы для дома можно найти не только в дорогущих магазинах, но и на барахолке. Более того, находки в таких местах часто оказываются уникальными и добавляют дому особый шарм. На барахолке или в секонде можно наткнуться на винтажные предметы мебели, оригинальные декоративные вещицы или даже на редкие коллекционные вещи. Герои нашей статьи на своем опыте убедились в этом.
«Сегодня в комиссионке сорвала джекпот. Да я бы в детстве визжала до посинения!»
"Я забыла о всех своих проблемах, потому что совершенно бесплатно получила крутую лампу!"
«Купила на распродаже это великолепное винтажное кресло в изумительном состоянии. Я просто на седьмом небе от счастья!»
«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»
«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»
«Только что забрала эту великолепную лампу. Поверить не могу, что никто ее не схватил раньше меня»
«Купила эти часы всего за $6.99»
«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»
«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»
«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»
«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»
«Кто же знал, что под слоем грязи и копоти меня ждет настоящее сокровище!»
«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»
«Нашла редкую стеклянную посуду на барахолке»
«Нашла на барахолке эту коробку 1994 года. Ни прошло и секунды после покупки, как я обнюхала ее со всех. И это потрясающе!»
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