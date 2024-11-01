20 фото, глядя на которые мужчины 30+ могут порой и посмеяться, и погрустить

Время бежит неумолимо, и вот, кажется, совсем недавно тебе было двадцать, а тридцатилетие казалось далекой цифрой. Но вдруг ты осознаешь, что эти годы — уже не фантазия о будущем, а реальность, а может быть, и прожитый этап. С этим возрастом приходят перемены, которые еще вчера были почти незаметны. Однако для молодежи эти изменения порой кажутся какой-то загадкой.

«Мой отчим хранит один и тот же кусок сыра пармезан уже более 10 лет. Говорит, что все никак не хватало смелости попробовать его на вкус»

И однажды он станет твоим. © IdahoDuncan / Reddit

"Папа собрался уезжать на родину, поэтому начал их гладить утюгом"

Как же я его понимаю. © jhirai20 / Reddit

«Вот так выглядело знакомство моего парня с моим отцом. Они были похожи на близнецов»

«Мой папа спит с одним открытым глазом»

Конечно, ведь у него есть ребенок, который фотографирует его, пока он спит. © ImAmazedBaybee / Reddit

«Сегодня муж случайно сломал наш нож пополам»

Нельзя просто так взять и сломать нож пополам. © klymaxx45 / Reddit

«Вот что мой отец использует в качестве коврика для мышки»

Зачем тратить время на открытие калькулятора на компьютере, если он находится прямо под рукой? © IntoTheMystic1 / Reddit

«Мухобойка, которой мой папа пользуется уже 30 лет. Так он дает шанс выжить мухам»

«Жена подарила мне игровую приставку на 30 лет. Думал, что вечером поиграю, но жизнь непредсказуема...»

«В итоге она сама играет, сын рядом смотрит мультики, а мне досталась посуда».

Кстати, у нас есть статья, в которой мужчины поделились личными историями о том, как они решили жениться.

«Ну наконец-то отец купил себе новую обувь после 10 лет носки»

«Вот сколько масла купил мой отчим, потому что в магазине была распродажа»

«Так выглядит полдник у моего отца»

«Мой папа завязывает упаковки макарон нейлоновыми стяжками»

«Сбылась моя мечта — у меня появилась Sega»

«Кот моих родителей поранился, поэтому папа сделал ему ступеньки для лотка»

«Нашел в старых шкафах»

«Отец собирался на пробежку. Лег на пол, чтобы размять спину. В итоге я нашел его спящим через 30 минут»

«Порезал большой палец. Мне 35 лет»

«И мне около 35, но я все еще не могу пройти мимо этих палок в магазине, не притворившись черепашкой-ниндзя»

«Двоюродный брат моей девушки словно 40-летний мужик»

"У всех мужиков он есть! У кого-то поменьше, у кого-то побольше...⁠⁠ А у меня вот такой. Это ящичек с барахлом, которое обязательно пригодится. Может, не сегодня и даже не завтра"