16 вещей, которые разрабатывали дизайнеры с юмором

Как известно, искусство не имеет границ. Многим наскучили скучные дизайны и заезженные тренды. Иногда хочется увидеть что-нибудь яркое и свежее. Оригинальность — это то, чего не занимать дизайнерским решениям в нашей сегодняшней подборке.

«Лодка-дом уже здесь»

«Кашпо из протеза»

«Терпеть такое не могу. Непонятно, чем вообще думали люди, которые вот так расположили номера»

«Сегодня во время работы наткнулся на этот странный почтовый ящик»

«Вот что обнаружили во время ремонта»

Продолжайте искать, там могут быть спрятаны большие деньги. © jebstat59365 / Imgur

«В этом кинотеатре нумерация мест не поддается никакой логике»

«Зацените вены»

«На подлокотнике кресла в самолете есть кнопка вызова стюардессы. За полчаса полета пассажиров уже 2 раза попросили перестать случайно нажимать эту кнопку»

«В детстве эта обезьяна снилась мне в кошмарах»

"Моя мама риелтор. В одном из домов она увидела туалетный бачок с живой рыбкой внутри"

С фирменной улыбкой Чеширского кота что-то случилось

«Мое дите в восторге от этих бот»

«Это что, туфли для баскетбола?»

Я думаю, для боулинга больше подойдут. © JustYerAverage / Reddit

«Мопед / Стол»

«Диспенсер для салфеток в кабинете ветеринара»