16 вещей, которые разрабатывали дизайнеры с юмором
Народное творчество
1 час назад
Как известно, искусство не имеет границ. Многим наскучили скучные дизайны и заезженные тренды. Иногда хочется увидеть что-нибудь яркое и свежее. Оригинальность — это то, чего не занимать дизайнерским решениям в нашей сегодняшней подборке.
«Лодка-дом уже здесь»
«Кашпо из протеза»
«Терпеть такое не могу. Непонятно, чем вообще думали люди, которые вот так расположили номера»
«Сегодня во время работы наткнулся на этот странный почтовый ящик»
«Вот что обнаружили во время ремонта»
Ну играют люди в настольные игры, а здесь играли в напольные)))
-
-
Ответить
- Продолжайте искать, там могут быть спрятаны большие деньги. © jebstat59365 / Imgur
«В этом кинотеатре нумерация мест не поддается никакой логике»
«Зацените вены»
«На подлокотнике кресла в самолете есть кнопка вызова стюардессы. За полчаса полета пассажиров уже 2 раза попросили перестать случайно нажимать эту кнопку»
«В детстве эта обезьяна снилась мне в кошмарах»
"Моя мама риелтор. В одном из домов она увидела туалетный бачок с живой рыбкой внутри"
А вот если бы дизайнера посадить в туалете в аквариум-бачок, он бы сразу поумнел
-
-
Ответить
С фирменной улыбкой Чеширского кота что-то случилось
«Мое дите в восторге от этих бот»
Классные боты) Главное друг об друга ботинками не тереть при ходьбе)))
-
-
Ответить
«Это что, туфли для баскетбола?»
Да, модненько было лет несколько назад кроссы-шпильки. Спортшик! 🤗
-
-
Ответить
- Я думаю, для боулинга больше подойдут. © JustYerAverage / Reddit
«Мопед / Стол»
«Диспенсер для салфеток в кабинете ветеринара»
«Увидел сегодня в магазине это недоразумение»
Не, ну это перебор🤣🤣🤣Кроксы же для того, чтоб и не думать о каблуках)))
-
-
Ответить
Еще больше специфического дизайна в других наших статьях:
Фото на превью Yamaha234 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Недавно попалась мне нна просторах сети футболка с небанальной иллюстрацией к старой сказке)
-
-
Ответить
Похожее
17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве
15+ историй о соседях, рядом с которыми мужик с дрелью кажется милашкой
16 историй о том, что иметь сестру или брата — то еще приключение длиной в жизнь
Истории
1 месяц назад
18 фото из Италии, которые заставят вас воскликнуть: «Мама миа!»
Культура
1 год назад
15 курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах
Истории
5 месяцев назад
14 женщин рассказали, что стало той самой последней каплей в отношениях
Народное творчество
6 месяцев назад
19 человек, которые и в куче хлама способны нарваться на настоящие сокровища
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
16 человек, которые уже вряд ли забудут тот эпичный день
Истории
3 месяца назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
16 человек, которые затарились в магазине впечатлениями на жизнь вперед
20+ питомцев, у которых день без выкрутасов — это какой-то бессмысленный день
Животные
1 год назад