17 человек, которые так мощно затупили, что мы не можем перестать смеяться
Большинство из нас стараются вести себя адекватно, но иногда система в голове дает сбой. Люди могут выкинуть такой фортель, что хочется орать: «Да как же можно было так затупить?» И порой эти люди — мы сами.
- Мамина подруга пришла к нам в гости, а по телику показывали документалку про динозавров. И вот она смотрит внимательно, а потом говорит: «Интересно, а как снимали этих динозавров?» Я ей: «Так скрытой камерой же». А она мне в ответ выдает: «А-а-а, понятно». Мама тихонько смеялась, а я даже не улыбнулась. © teralava / Pikabu
- Когда мне было лет 13, я рассказал своему другу, что существует такое животное, как лигр, который получается от скрещивания льва и тигра. Его ответ: «Ты дурак, тигры — это львицы!». Мы пошли к его матери, чтобы она помогла разрешить наш спор. Она встала на его сторону. © Waffle_Ambassador / Reddit
- На четвертом десятке лет я посмотрел на жену в душе и вдруг понял, что вымывать мыло из подмышек можно просто подняв руку, а не набирать 10 раз воду в ладошку и плескать на себя. © Sh52731 / Pikabu
- Устроилась как-то на подработку кассиром в магазин. Пришла однажды, подготавливаю рабочее место. Девушка с соседней кассы радостно со мной здоровается, спрашивает: «Как дела?» Общительная какая, думаю. Жаль я не такая: что-то коротко ответила ей и все на том, работать надо. В дальнейшем я еще несколько смен там проработала и уволилась. А эта дама ко мне в соцсети добавилась, комментарии под фотками писала. Удивляло меня это сильно и напрягало, ее запрос на дружбу я отклонила. Через несколько лет я сложила вместе пару фактов и поняла, что это была моя двоюродная сестра. Неловко вышло. © Ghkladvc / Pikabu
- С сестрой разница 7 лет, она старше. Мне тогда было лет 9-10. Остались мы дома вдвоем, тут звонок в дверь. Она идет к глазку. Видит, что там какой-то из ее кавалеров, с которым она не хотела общаться. Ну и говорит мне шепотом: «Скажи, что меня дома нет». Ну как не выручить сестру? Открываю дверь и выдаю: «А Света сказала, что ее дома нет». Она до сих припоминает мне это, когда я в гости приезжаю. © Yustas333 / Pikabu
- Мой брат ученый, умный мужик. Однажды он позвонил и сказал: «Не могу найти свой телефон. Наверное, дети утащили». До него не доходило, пока я прямо не сказал, что он говорит сейчас со мной по телефону. © needsomevitaminstbh / Reddit
- Сегодня днем не дозвонился до сотрудника. Мне надо было работать ночью, я готовился спать и написал ему сообщение: «Не перезванивай, я спать, наберу вечером». Минут через 15 получил сообщение в ответ: «Ок». Через полтора часа от него же звонок со словами: «Привет, ты чего звонил?» © AnttiT / Pikabu
- Пришли мы как-то с мамой в поликлинику. Ей регистратор говорит, мол, у нас тут в базе ваша полная тезка есть! На что моя мама радостно и на полном серьезе спрашивает: «Правда? А как ее зовут?» Мы с регистратором сначала растерялись, а до мамы далеко не сразу дошло, пришлось объяснять. © Albespa / Pikabu
- Иду в магазин. Чтобы было не скучно, набрала подругу. Болтаем минут 10 уже и тут я вспоминаю, что кладу телефон в задний карман джинсов, в сейчас его там нет! Меня окатил холодный пот! Не так давно купленный телефон, как же так?! Говорю подруге:
— Аня! Я телефон потеряла!
— Блин! Давай я сейчас на него тебе позвоню, а ты иди обратно. Может, найдешь!
— Давай! © Marchipanka / Pikabu
- У моего мужа есть брат-близнец. Муж сказал, что тот нас навестит, но не сказал когда. После рабочего дня возвращалась домой. Зашла в квартиру и увидела, как муж целуется с какой-то девушкой. В слезах выбегаю на лестницу и врезаюсь в мужа с тортиком. Пауза. И тут до меня дошло. А тортик улетел... © Подслушано / Ideer
- Как-то моя прекрасная жена, въезжая на парковку нашего многоквартирного дома, замедлила ход и посмотрела на мое парковочное место. Я спросил, зачем она это сделала, а она такая: «Хотела понять, приехал ли ты уже с работы». Да, я был рядом с ней, сидел на пассажирском сидении. © Angryfromnv / Reddit
- Однажды мы с моим братом — он инженер, на минуточку — собирались куда-то, а мама только достала десерт из духовки. И тут мой брат такой: «Круто, если бы было что-нибудь, что могло бы охлаждать продукты... Что-то вроде духовки, но только с холодом». Мама с улыбкой посмотрела на него и поставила блюдо в холодильник. © effietea / Reddit
- Я пошел в кондитерский магазин, купил целый торт и ляпнул: «Я не хочу есть его здесь. Пожалуйста, упакуйте его, спасибо». Да, мне нужно чаще выходить и говорить с людьми. © small****bigbrains / Reddit
- Моя сестра решила на ночь побрызгать спреем от насекомых на потолочный вентилятор, чтобы расправиться с комаром. Но она повредила баллончик этим самым вентилятором и распылила все его содержимое по комнате. Она инженер. © dubaichild / Reddit
- Моя лучшая подруга научный деятель. Однажды мы с ней куда-то ехали, и шел дождь. Мы проехали под небольшим мостом, и она на полном серьезе спросила: «Дождь на секунду прекратился?!» © nelsoph / Reddit
- Маме позвонила какая-то тетка и принялась орать, дескать, у моей мамы роман с ее мужем, какая она негодяйка и тому подобное. После выяснилось, что когда мы давали объявление в газету по поводу продажи котят, муж этой тетки записал мамин номер и назвал контакт «Кошечка». Хотел жене котенка подарить, сюрприз сделать. © Подслушано / Ideer
- Я однажды пришел в гости к однокласснице, открыл дверь ее батя. А я забыл, как одноклассницу зовут, так как все звали ее по фамилии. Далее диалог.
— Она дома?
— Она — это кто?
— Ну, живет у вас... © userdie / Twitter
А если хочется еще порцию историю о людях, поступки которых сложно забыть, то держите подборку о женщинах с чудинкой.
Комментарии
Если проставить горячее блюдо в холодильник, ничего хорошего не будет. Ни для блюда, ни для холодильника.
Горячий десерт из духовки сразу в холодильник...
Ещё вопрос кто из них протупил
Ну не знаю, но мне мастер по холодильникам сказал, что не ставить горячее в холодильник вредно в старые аппараты. Там охлаждение фреоном по трубкам и нет циркуляции воздуха в камерах. По этому там замерзал конденсат и приходилось вручную размораживать его Современным холодильникам с системой ноу Фрост, абсолютно по барабану какой темпиратуры кастрюля борща. Единственное что может повредиться, это стеклянная полочка, вот она может лопнуть от разницы температур. На сколько это утверждение верно не могу сказать, но с тех пор, уже несколько лет могу поставить теплые продукты в хододос и как ни странно ничего с моим холодильником не случилось.
,, ...инженер, на минуточку"... Когда дойдет до людей, что ТАК ВЫРАЖОВЫВАТЬСЯ ИЗЯ?
Документалку про нептичьих динозавров, видимо.