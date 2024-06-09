17 человек с золотыми руками, которые делают такие украшения, что аж завидно

Кто-то говорит, что без украшений чувствует себя голым, а кто-то, наоборот, с трудом выносит «цацки» на своем теле. Как бы то ни было, с украшениями может действительно заиграть любой образ, даже простая футболка с джинсами. А уж если эти украшения особенные, сделанные вручную людьми с золотыми руками, то они и вовсе прикуют к себе тонны внимания.

«Делаю сережки в новом стиле»

Боже, я дурында. Я подумала, что эта пластмассовая штука — часть сережек. И такая, мол, разве она не будет задевать проходящих мимо людей? Какое позорище. © Q8DD33C7J8 / Reddit

«Мы тут сделали кольцо-колибри»

«Сделала комплект для сестры. Все камни натуральные»

«Как думаете, мои украшения выглядят дешево?»

«Сделала новый браслет из полимерной глины»

«Вся моя огромная коллекция растений погибла, и я решила их увековечить»

«А я сама вырастила незабудки и сделала из них сережки»

«Мой браслет на плечо с аметистом»

Это однозначно было бы моей импульсивной покупкой. © kellynch10 / Reddit

«Сделала браслет из опалита и хризолита. Как вам дизайн?»

Какая милота, его будто феи сделали. © whoisthat**** / Reddit

«Только что закончил копию древнего англосаксонского кольца. Все сделано вручную»

«Наткнулся в интернете на винтажный браслет от Тиффани. И как-то зацепило. Богатеи могут, а я? У жены как раз день рождения через несколько месяцев — вроде укладываюсь. Ну и сделал вот»

«Я люблю лепить еду, например, пельмени из полимерной глины, которые отлично смотрятся на браслетах»

Черт побери! Куда это уместно надеть? Хотел бы я там оказаться. © Jarabikes / Pikabu

Я не ношу украшения, но, видит Ктулху, этот браслет снимала бы только на ночь. © maureymorskaya / Pikabu

«10 лет назад у нас на кухне случился пожар, а в одном шкафчике тогда стояла бабушкина посуда. Я сохранила несколько осколков, зная, что однажды что-нибудь с ними сделаю»

«Первый раз делаю что-то из серебра. Это кольцо-мотылек с подвижными крыльями»

«Мои сережки-птички»

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