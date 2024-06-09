17 человек с золотыми руками, которые делают такие украшения, что аж завидно
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58 минут назад
Кто-то говорит, что без украшений чувствует себя голым, а кто-то, наоборот, с трудом выносит «цацки» на своем теле. Как бы то ни было, с украшениями может действительно заиграть любой образ, даже простая футболка с джинсами. А уж если эти украшения особенные, сделанные вручную людьми с золотыми руками, то они и вовсе прикуют к себе тонны внимания.
«Делаю сережки в новом стиле»
- Боже, я дурында. Я подумала, что эта пластмассовая штука — часть сережек. И такая, мол, разве она не будет задевать проходящих мимо людей? Какое позорище. © Q8DD33C7J8 / Reddit
«Мы тут сделали кольцо-колибри»
«Сделала комплект для сестры. Все камни натуральные»
«Как думаете, мои украшения выглядят дешево?»
«Сделала новый браслет из полимерной глины»
«Вся моя огромная коллекция растений погибла, и я решила их увековечить»
«А я сама вырастила незабудки и сделала из них сережки»
«Мой браслет на плечо с аметистом»
- Это однозначно было бы моей импульсивной покупкой. © kellynch10 / Reddit
«Сделала браслет из опалита и хризолита. Как вам дизайн?»
- Какая милота, его будто феи сделали. © whoisthat**** / Reddit
«Только что закончил копию древнего англосаксонского кольца. Все сделано вручную»
«Наткнулся в интернете на винтажный браслет от Тиффани. И как-то зацепило. Богатеи могут, а я? У жены как раз день рождения через несколько месяцев — вроде укладываюсь. Ну и сделал вот»
«Я люблю лепить еду, например, пельмени из полимерной глины, которые отлично смотрятся на браслетах»
- Черт побери! Куда это уместно надеть? Хотел бы я там оказаться. © Jarabikes / Pikabu
- Я не ношу украшения, но, видит Ктулху, этот браслет снимала бы только на ночь. © maureymorskaya / Pikabu
«10 лет назад у нас на кухне случился пожар, а в одном шкафчике тогда стояла бабушкина посуда. Я сохранила несколько осколков, зная, что однажды что-нибудь с ними сделаю»
«Первый раз делаю что-то из серебра. Это кольцо-мотылек с подвижными крыльями»
«Мои сережки-птички»
Винтажная подвеска-радио
«Зарабатываю на жизнь, делая украшения в виде собак и кошек. Вот коричневый кулон-хаски, который я сделала на этой неделе»
А вот еще несколько человек с золотыми руками, которые делают крутейшие украшения:
Фото на превью dee-bee-ess / Reddit
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