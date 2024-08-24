17 человек, которых подстава от близких застала врасплох, словно внезапный летний ливень

Представьте себе: вы доверяете человеку, как самому себе, делитесь с ним самыми сокровенными мыслями, а в ответ... бац — подстава! И пусть это даже какая-то мелочь, но вам хочется заползти под одеяло и притвориться кактусом. Кто бы мог подумать, что самые близкие, те, кто по идее должен быть вашими верными союзниками, могут устроить вам подставу?

«Девушка нашла обручальное кольцо за неделю до того, как я собирался сделать ей предложение»

«Кольцо у меня уже чуть больше 2 месяцев. Спрятал его за старыми книгами на полке в кабинете. Друзья начали выкладывать в чате старые фоточки из выпускного альбома, ну и она тоже побежала искать такие же. А я не прочухал, пока не стало поздно. Через неделю у нас запланирована поездка, и теперь никакого сюрприза, который я готовил, не будет»

Когда кто-то не потрудился объяснить детям простые истины

Раз в год я пеку шоколадное печенье по особому рецепту и прячу его в кладовке. Когда-то я собиралась вырасти и стать кондитером, и папа помогал мне печь кексы, торты и многое другое. Печенье по этому рецепту было первое, что мы испекли вместе. С тех пор как его не стало, я время от времени хожу на его могилу с коробкой этого печенья и фото, на котором мы вместе. Сижу, ем и мне кажется, будто папа где-то рядом. Как-то ко мне в гости приехала сестра с племянниками. Я всегда рада сестре, но ее мальчишки — им 4 года и 6 лет — по мне, чересчур энергичные и любопытные. Когда я заметила, что мое печенье пропало и спросила сестренку, не в курсе ли она, куда, она призналась, что детки пробрались в кладовку и умяли печеньки. Я расстроилась и высказала сестре, что вообще-то мне неприятно и хотелось бы, чтобы она следила за тем, чтобы ее отпрыски не таскали чужое без спросу. Она, конечно, извинилась, но тут же высказалась в духе, что я слишком парюсь по пустякам и «дети есть дети». © Accomplished_Lab3043 / Reddit



«Вот в таком виде друг вернул одолженные книги»

«Эти книги когда-то очень аккуратно прочла моя дочка, бережно обращаясь и со страничками, и с обложками. Серия была в специальной коробке. Вернули без коробки, с загнутыми уголками и явно подмоченными».



А была ли дружба?

Мои две близкие подруги живут в разных городах. О моей свадьбе они узнали первыми. Год готовились, обсуждали, как затусим в этот день. За месяц до свадьбы одна из подруг говорит, что очень сожалеет, но не может приехать. Внезапные проблемы со здоровьем, проблемы с деньгами. Вторая подруга говорила, что уже купила билеты, нашла ночлег. А за неделю до свадьбы сказала, что не приедет, потому что ее тошнит в дороге и ей тяжело отходить. Вот такая «серьезная» причина. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Мой муж отрезал себе кусок пирога»

Когда возраст пришел, а мудрость где-то подзадержалась

Моей дочке девять лет. До этого она стриглась всего один раз в своей жизни, и я бы хотела пойти с ней в парикмахерскую вместе, такой «момент для мамы и дочки». Когда мы с ней некоторое время назад обсуждали, не сделать ли ей стрижку, я предложила немножко подождать, отрастить локоны подлиннее и пожертвовать их на парик какой-нибудь маленькой девочке, у которой не могут расти собственные волосы. Она прямо загорелась и все время измеряла свои локоны — не пора ли. И вот оставалось совсем чуть-чуть, чтобы и обрезать где-то полметра, и оставить столько, чтобы стрижка доходила где-то до плеч.



И что делает ее бабушка, когда внучка гостит у нее? Ведет ее к парикмахеру, который кромсает ей волосы так, что они едва прикрывают уши. И это при том, что у нас у всех такой тип вьющихся волос, который нуждается в утяжелении, чтобы прическа не была похожа на бешеный одуван. Когда муж привел мою детку домой, я была готова рыдать. Конечно, я не показала, как расстроена, потому что не хотела, чтобы дочка решила, что это из-за того, как она выглядит. Но мне было горько, что я упустила особенный момент и что ее прекрасные локоны просто смели с пола в парикмахерской. Стоит еще добавить, что бабуля уже проворачивала такое с нашим старшим сыном — через неделю как я отвела его в салон, где ему сделали модельную стрижку, она поволокла его в парикмахерскую. Ей, видите ли, не понравилось, на кого он похож. © dinosaurpartytime / Reddit

«Позволил девушке глотнуть из своей банки»

Когда слушаешь не свое сердце, а чужие советы

Есть знакомая, вот обнять и плакать: глуповатая и с руками не из того места одновременно. Но полюбил ее богатый и щедрый красавец. Жили пару лет, а потом она его поймала на переписке с девушкой. При этом сама признавала, что ничего такого там не было — дружеское общение. Но она рассказала своей семье, а мама с сестрой подняли хай, мол, ах, он негодяй, собирай вещи и уходи, пусть на коленях возвращает! Так она и сделала. И вот уже двенадцать лет одна, потому что — читай первое предложение. К самой девочке вопросов нет, а к ее семье возникают. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Как моя девушка обращается со жвачкой»

Когда один нюанс всю жизнь портит

Папа любит меня и сестру одинаково, никогда не делает различий, все поровну. Так я думала до последнего момента. На самом деле юридически он мне не папа, а отчим. И на днях завещал квартиру, в которой живем мы все, родной дочери, моей сестре. Мама не имеет права на это жилье, потому что оно еще до брака принадлежало отцу, и, конечно, она не пойдет судиться с дочкой. Да и сестра маму не выгонит никогда. А вот меня с моим ребенком — вполне. Отношения у нас натянутые, на племянника ей наплевать. И я бы все поняла, но квартира очень хорошая: 4 комнаты, почти в самом центре. Если ее разменять, хватило бы всем. Папа жив и здоров, и меня никто не выгоняет, да и сестра уже съехала давно (в свою собственную квартиру, кстати), но я себя чувствую как гость в собственном доме. Так неприятно, а смелости вывести на разговор отца не хватает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Пошла к подруге, которая всегда стрижется сама, чтобы она и мне сделала прическу. То, что я хотела и то, что она со мной сотворила.»

«Бойся данайцев дары приносящих»

Подруга очень вкусно готовила, но никогда не делилась рецептами. Все у нее было секретное, ничего не рассказывала. На мою свадьбу она мне подарила записную книжку с рецептами, написанными от руки. Меня это тронуло, я произнесла благодарную речь при всех. Приготовила еду по ее записям и все выкинула — мерзкий вкус. И так несколько раз. Хотя я неплохо готовлю, просто без изысков. В конце концов, выяснилось, что подруга написала нарочно неправильно. Мол, чтобы я сама училась. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Муж удивил меня, подарив новую кастрюлю. А потом выяснилось, что готовить в ней нельзя»

© Black_Hole_Soul / Reddit Королева-Ведьма 2 часа назад Женщина всерьёз планировала варить суп в обычной керамической посудине? Она с какой ёлки слезла? Самое печальное, что она не одинока, раз производитель даже наклейку для таких налепил - - Ответить

«Была так рада, когда муж принес мне эту очаровательную кастрюльку. Уже представляла, как варю в ней супы и всякое такое. А потом перевернула ее вверх дном и увидела наклейку, на которой написано, что готовить в ней нельзя — только подавать еду».

Устами младенца

Мне нравился коллега. Я не знала, есть у него кто-то или нет, но долгое время была в него влюблена. Однажды пришла в офис с дочкой. Она увидела его, радостно подбежала и говорит: «А мама каждый вечер смотрит на ваши фотографии в соцсетях. Она ведь вам тоже нравится?». Коллега лишь улыбнулся, но в тот же день, вечером написал мне, позвал на свидание. Два месяца уже вместе. © Не все поймут / VK

«Сын испортил монитор на следующий день, после того как я его купил»

Когда бабушка слишком сильно желает тебе добра

В детстве у меня не складывались отношения со сверстниками. Я переживала и травлю, и одиночество, поэтому свою первую и единственную подругу берегла и лелеяла. Мы познакомились в пятом классе и были лучшими подругами на протяжении трех или четырех лет. Не буду описывать дружбу, просто скажу, что это был единственный человек на тот момент, которому я могла рассказать абсолютно все. Закончилась наша дружба одной большой ссорой, во время которой я узнала, что дружила она со мной только по просьбе моей бабушки, а потом просто привыкла. Как выяснилось, сначала бабушка платила ей деньгами только за то, что она сидела со мной за партой, ходила со мной в кино и приходила в гости. Как же я офигела тогда...© Не все поймут / VK