Анекдот напомнило.
- Подскажите, пожалуйста: это фужер или фураж?
- Вы знаете, я не копенгаген.
17 доказательств того, что возраст в паспорте не препятствие для крутого образа жизни
Существует стереотип, что по достижении определенного возраста все приключения остаются позади. И все свободное время уходит на вязание свитеров, изготовление варенья и чтение газет. Но герои этой статьи своим примером показывают, что иногда стереотипы — полная чушь. Они настолько круты, что многих молодых оставят с носом. Они по-прежнему наслаждаются жизнью на полную — занимаются спортом, ходят в походы, меняют имидж, решаются на дерзкие выходки. Своим примером они доказывают, что не нужно бояться старения, а возраст — это просто цифра.
«Мы с бабушкой сказочно принарядились и поехали на конвенцию комиксов»
Анекдот напомнило.
«Моя бабушка потрясающая — полна жизни и энергии. Горжусь ею и ее фотосессией»
- Она не просто «бабушка» или «бабуля», она настоящая королева! © 1OO_ / Reddit
«Бабушка моего мужа всегда мечтала побывать в Китае. Вот ей исполняется 76 и она именно там, где и хотела»
«Моему дедушке исполнился 91 год. И он отметил это катанием на водных лыжах»
«Просто не могу в это поверить — бабуля решила прокатиться на байке без экипировки»
«Моей бабушке 83 года и она только что сделала свою первую татуировку»
Всем бы так в 83 выглядеть! А тату это она зря, не думает как это будет потом в старости смотреться. 😅
- Это доказывает — никогда не поздно быть крутым. © POZdragon64 / Reddit
- Ей 83? Выглядит не старше 60. © diss0lvedgir1 / Reddit
«Мои бабушка с дедушкой обновили свои свадебные клятвы после 60 лет брака»
Как мне нравятся такие пары! 60 лет вместе прожить не так то просто. Но они выглядят такими естественными, милыми, дружными. Прелесть!
«Это мой дедушка. И вот уже 25 лет он играет на своей приставке»
«Общество давит, что в определенном возрасте длинные волосы уже не носят. Мне 60 лет и я наслаждаюсь тем, что выгляжу с такими волосами как бабуля — ведьма»
«Взял своего 75-летнего дедулю в поход»
«Мне 51 год. Благодаря регулярным тренировкам я выгляжу лучше, чем когда-либо раньше»
- Сперва мне показалось, что это Райан Гослинг на фото. © jaruz01 / Reddit
«5 лет назад моя бабушка упала с лестницы и было мало шансов, что она снова будет ходить. Но вот они с дедушкой в походе на 10 км»
«Бабушка моей девушки в восторге от атмосферы велосипедных туров. Раньше она участвовала, в этот раз приехала чисто в лагере потусить»
«Мне 50 лет. За последние два с половиной года йога действительно очень помогла мне»
«Моей бабуле исполнилось 102 года, а она до сих пор зажигалочка!»
102! Не верю! От силы лет 70. Замечательно выглядит. Весёлая, жизнерадостная. Дай Б-г ей здоровья!
- Блин, мои родственники 60+ выглядят старше. © The_Poodle_On_PalmSt / Reddit
«Даже в 89 лет моя бабуля не прекращала кататься на роликах»
«У моей бабули только что была вечеринка по поводу 80-летия. А она все еще может сделать так»
Ой, а я наверное не доживу до такого возраста. Я и сейчас не могу так сделать. Бабуля огонь! 🔥
А вот еще несколько наших статей, доказывающих, что возраст не играет особой роли для тех, кто хочет жить на полную:
Комментарии
Грустно почему-то стало... Никогда у нас не будет таких бабушко-дедушек. У меня уже точно нет.
смешали 50 летних и 100 летних в одну кучу. ну в 50 то лет это еще не дед, кучу мужиков знаю в отличной форме. А вообще моя бабуля в 80 в прекрасной форме, курить бросила молодец, но никак не могу уговорить есть меньше сладкого, не может она без пирожных каждый день.
Хорошая подборка. Впечатляет как могут выглядеть люди в преклонном возрасте. Есть к чему стремиться.