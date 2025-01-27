17 доказательств того, что возраст в паспорте не препятствие для крутого образа жизни

Существует стереотип, что по достижении определенного возраста все приключения остаются позади. И все свободное время уходит на вязание свитеров, изготовление варенья и чтение газет. Но герои этой статьи своим примером показывают, что иногда стереотипы — полная чушь. Они настолько круты, что многих молодых оставят с носом. Они по-прежнему наслаждаются жизнью на полную — занимаются спортом, ходят в походы, меняют имидж, решаются на дерзкие выходки. Своим примером они доказывают, что не нужно бояться старения, а возраст — это просто цифра.

«Мы с бабушкой сказочно принарядились и поехали на конвенцию комиксов»

«Моя бабушка потрясающая — полна жизни и энергии. Горжусь ею и ее фотосессией»

Она не просто «бабушка» или «бабуля», она настоящая королева! © 1OO_ / Reddit

«Бабушка моего мужа всегда мечтала побывать в Китае. Вот ей исполняется 76 и она именно там, где и хотела»

«Моему дедушке исполнился 91 год. И он отметил это катанием на водных лыжах»

«Просто не могу в это поверить — бабуля решила прокатиться на байке без экипировки»

«Моей бабушке 83 года и она только что сделала свою первую татуировку»

«Мои бабушка с дедушкой обновили свои свадебные клятвы после 60 лет брака»

«Это мой дедушка. И вот уже 25 лет он играет на своей приставке»

«Общество давит, что в определенном возрасте длинные волосы уже не носят. Мне 60 лет и я наслаждаюсь тем, что выгляжу с такими волосами как бабуля — ведьма»

«Взял своего 75-летнего дедулю в поход»

«Мне 51 год. Благодаря регулярным тренировкам я выгляжу лучше, чем когда-либо раньше»

«5 лет назад моя бабушка упала с лестницы и было мало шансов, что она снова будет ходить. Но вот они с дедушкой в походе на 10 км»

«Бабушка моей девушки в восторге от атмосферы велосипедных туров. Раньше она участвовала, в этот раз приехала чисто в лагере потусить»

«Мне 50 лет. За последние два с половиной года йога действительно очень помогла мне»

«Моей бабуле исполнилось 102 года, а она до сих пор зажигалочка!»

«Даже в 89 лет моя бабуля не прекращала кататься на роликах»